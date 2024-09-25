الوحدات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
12:21 GMT 25.09.2024 (تم التحديث: 12:43 GMT 25.09.2024)
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federationلانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية صدت عدة محاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وكبدتها خسائر فادحة.
وقالت وزارة الدفاع: "تواصل القوات المسلحة الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".
وأشارت إلى أن "وحدات مجموعة قوات "الشمال" واصلت تنفيذ العمليات الهجومية، وتصدت لهجومين مضادين للعدو باتجاه قرية ليوبيموفكا. ونتيجة لذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 15 شخصًا بين قتيل وجريح، كما دمرت مركبة قتالية مدرعة ومركبتين، وأسر جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، تم صد ثلاث محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية في اتجاه بلدة نوفي بوت. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 50 قتيلاً وجريحًا وثلاث دبابات ومركبة قتال مشاة ومركبة قتالية مدرعة وسيارة".
وتابع البيان: "هاجمت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ مناطق تمركز القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي، ▫️وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 300 عسكري وثلاث دبابات منها دبابتان من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع وعربة مشاة قتالية وثلاث مركبات قتالية مدرعة".
وبحسب البيان، فإن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العلميات العسكرية على محور كورسك بلغت أكثر من 17 ألف جندي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.