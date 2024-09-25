https://sarabic.ae/20240925/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-أوستروي-وغريغوروفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093084691.html

القوات الروسية تحرر بلدتي أوستروي وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدتي أوستروي وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي أوستروي وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T09:18+0000

2024-09-25T09:18+0000

2024-09-25T09:47+0000

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وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات ألوية المشاة الميكانيكية 21 و7 و50 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ولواء الدفاع الأرضي 113 في مناطق باريلو في مقاطعة سومي، وليبتسي، وفولشانسك، وفولشانسكي خوتورا في مقاطعة خاركوف.وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء 82 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 120 عسكريًا، وثلاث دبابات، ومركبة مشاة قتالية، وأربع سيارات، ومركبتين قتاليتين بنظام إطلاق صواريخ "غراد" عيار 122 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، وخمس مدافع "دي-30" عيار 122، ومدافع هاوتزر "إم 101" عيار 105 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 390 عسكريًا، و10 مركبات، ومركبتين قتاليتين من طراز "فامبير" عيار 122 ملم، ومدفعي هاوتزر "إم 198"عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "بريف هارت" مصنوع في المملكة المتحدة، ومدفعي هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوعان في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع ذاتي الحركة عيار 152 ملم من طراز "أكاتسيا"، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30"عيار 122 ملم، ومدفع "إم 101"عيار 105 ملم مصنوع في المملكة المتحدة، ومدفع "إل-119" عيار 105 ملم مصنوع في المملكة المتحدة. وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، وأربعة مستودعات للذخيرة.وتم تدمير تشكيلات اللواءين الميكانيكيين 24 و54 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 119 في مناطق نيكولايفكا، وكونستانتينوفكا، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 835 عسكريًا، وسبع مركبات، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70"عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفعين "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30"عيار 122 ملم، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن".ومدفعان هاوتزر "إم 777"عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "إم 114"عيار 155 ملم، ومدفع "إم 119"عيار 105 ملم، ومحطة مضادة للبطارية "AN/TPQ-50"، وتم تدمير سبعة مستودعات ذخيرة.وذكر بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، واصلت التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 23 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع العسكري 116، و118، واللواء 12 من الحرس الوطني التابع القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كليبان بيك، وغورنياك، وزوريانو، وشربينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 580 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، وأربعة مدافع من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعي هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديوالقوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو

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