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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240925/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-أوستروي-وغريغوروفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093084691.html
القوات الروسية تحرر بلدتي أوستروي وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدتي أوستروي وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي أوستروي وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T09:18+0000
2024-09-25T09:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011574_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_016dd77944890cb41bc073bc8da20524.jpg
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات ألوية المشاة الميكانيكية 21 و7 و50 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ولواء الدفاع الأرضي 113 في مناطق باريلو في مقاطعة سومي، وليبتسي، وفولشانسك، وفولشانسكي خوتورا في مقاطعة خاركوف.وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء 82 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 120 عسكريًا، وثلاث دبابات، ومركبة مشاة قتالية، وأربع سيارات، ومركبتين قتاليتين بنظام إطلاق صواريخ "غراد" عيار 122 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، وخمس مدافع "دي-30" عيار 122، ومدافع هاوتزر "إم 101" عيار 105 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 390 عسكريًا، و10 مركبات، ومركبتين قتاليتين من طراز "فامبير" عيار 122 ملم، ومدفعي هاوتزر "إم 198"عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "بريف هارت" مصنوع في المملكة المتحدة، ومدفعي هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوعان في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع ذاتي الحركة عيار 152 ملم من طراز "أكاتسيا"، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30"عيار 122 ملم، ومدفع "إم 101"عيار 105 ملم مصنوع في المملكة المتحدة، ومدفع "إل-119" عيار 105 ملم مصنوع في المملكة المتحدة. وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، وأربعة مستودعات للذخيرة.وتم تدمير تشكيلات اللواءين الميكانيكيين 24 و54 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 119 في مناطق نيكولايفكا، وكونستانتينوفكا، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 835 عسكريًا، وسبع مركبات، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70"عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفعين "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30"عيار 122 ملم، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن".ومدفعان هاوتزر "إم 777"عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "إم 114"عيار 155 ملم، ومدفع "إم 119"عيار 105 ملم، ومحطة مضادة للبطارية "AN/TPQ-50"، وتم تدمير سبعة مستودعات ذخيرة.وذكر بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، واصلت التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 23 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع العسكري 116، و118، واللواء 12 من الحرس الوطني التابع القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كليبان بيك، وغورنياك، وزوريانو، وشربينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 580 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، وأربعة مدافع من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعي هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديوالقوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو
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https://sarabic.ae/20240924/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مصنعا-عسكريا-لإنتاج-توربينات-المقاتلات-الأوكرانية----1093042731.html
https://sarabic.ae/20240924/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1093048416.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدتي أوستروي وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:18 GMT 25.09.2024 (تم التحديث: 09:47 GMT 25.09.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي أوستروي وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات ألوية المشاة الميكانيكية 21 و7 و50 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ولواء الدفاع الأرضي 113 في مناطق باريلو في مقاطعة سومي، وليبتسي، وفولشانسك، وفولشانسكي خوتورا في مقاطعة خاركوف.
وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء 82 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 120 عسكريًا، وثلاث دبابات، ومركبة مشاة قتالية، وأربع سيارات، ومركبتين قتاليتين بنظام إطلاق صواريخ "غراد" عيار 122 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، وخمس مدافع "دي-30" عيار 122، ومدافع هاوتزر "إم 101" عيار 105 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: القوات الروسية تستهدف ميناء يوجنوي الذي استقبل سفينة تحمل صواريخ لمقاتلات "إف-16"
08:30 GMT
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الميكانيكية 14 و28 و116 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 115 في مناطق كوبيانسك، وبوغوسلافكا، وكوليسنيكوفكا، وكروغلياكوفكا، ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف.
وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 390 عسكريًا، و10 مركبات، ومركبتين قتاليتين من طراز "فامبير" عيار 122 ملم، ومدفعي هاوتزر "إم 198"عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "بريف هارت" مصنوع في المملكة المتحدة، ومدفعي هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوعان في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع ذاتي الحركة عيار 152 ملم من طراز "أكاتسيا"، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30"عيار 122 ملم، ومدفع "إم 101"عيار 105 ملم مصنوع في المملكة المتحدة، ومدفع "إل-119" عيار 105 ملم مصنوع في المملكة المتحدة. وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، وأربعة مستودعات للذخيرة.
طائرة هجومية نفاثة SU-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات تكتيكية روسية تضرب مصنعا عسكريا لإنتاج توربينات المقاتلات الأوكرانية
أمس, 09:30 GMT

ونتيجة للمعارك القتالية التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تم تحرير بلدتي أوستروي، وغريغوروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم تدمير تشكيلات اللواءين الميكانيكيين 24 و54 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 119 في مناطق نيكولايفكا، وكونستانتينوفكا، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 835 عسكريًا، وسبع مركبات، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70"عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفعين "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30"عيار 122 ملم، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن".
راجمة صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
أمس, 11:23 GMT
ومدفعان هاوتزر "إم 777"عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "إم 114"عيار 155 ملم، ومدفع "إم 119"عيار 105 ملم، ومحطة مضادة للبطارية "AN/TPQ-50"، وتم تدمير سبعة مستودعات ذخيرة.
وذكر بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، واصلت التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 23 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع العسكري 116، و118، واللواء 12 من الحرس الوطني التابع القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كليبان بيك، وغورنياك، وزوريانو، وشربينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربة روسية تحيد 40 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كوبيانسك... فيديو
أمس, 07:41 GMT
وتم صد عشر هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من اللواء 25 المحمول جواً، وكتيبة المشاة الآلية 59، ولواء غايغر 68، واللواء الميكانيكي ، واللواءين 100 و151 من القوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 580 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، وأربعة مدافع من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعي هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك
23 سبتمبر, 11:23 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديو
القوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو
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