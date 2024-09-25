https://sarabic.ae/20240925/مصدر-القوات-الروسية-تستهدف-ميناء-يوجنوي-الذي-استقبل-سفينة-تحمل-صواريخ-لمقاتلات-إف-16----1093082452.html
مصدر: القوات الروسية تستهدف ميناء يوجنوي الذي استقبل سفينة تحمل صواريخ لمقاتلات "إف-16"
مصدر: القوات الروسية تستهدف ميناء يوجنوي الذي استقبل سفينة تحمل صواريخ لمقاتلات "إف-16"
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية استهدفت ميناء يوجنوي في مقاطعة أوديسا، حيث وصلت، أمس، سفينة تحمل صواريخ... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T08:30+0000
2024-09-25T08:30+0000
2024-09-25T08:30+0000
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في حوالي الساعة 11 مساء يوم 24 سبتمبر، في مدينة يوجني، سُمع دوي انفجار قوي من اتجاه الميناء. وبعدها وقع انفجار آخر، وتم إرسال سيارات الإسعاف والطوارئ نحو الميناء".وتحدث ليبيديف، في وقت سابق، عن سفينة محملة بصواريخ لمقاتلات "إف-16"، توجهت من ميناء أوديسا إلى ميناء مدينة يوجنوي. وفي الوقت نفسه، لم يتم تفريغ السفينة.وردا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة على مواقع الأفراد والمعدات والمرتزقة، فضلاً عن البنية التحتية للقوات الأوكرانية، كمنشآت الطاقة، ومصانع الدفاع، والقيادة العسكرية، والاتصالات.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا وتكرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.اشتباك من "مسافة صفر".. شاهد لحظة اقتحام المدرعات الروسية موقعا أوكرانيا في كونستانتينوفكا.. فيديوالدفاع الروسية تكشف عن بنك الأهداف الأوكراني الضخم الذي دمرته اليوم بضربة واسعة النطاق
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
مصدر: القوات الروسية تستهدف ميناء يوجنوي الذي استقبل سفينة تحمل صواريخ لمقاتلات "إف-16"
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية استهدفت ميناء يوجنوي في مقاطعة أوديسا، حيث وصلت، أمس، سفينة تحمل صواريخ لمقاتلات "إف-16".
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في حوالي الساعة 11 مساء يوم 24 سبتمبر، في مدينة يوجني، سُمع دوي انفجار قوي من اتجاه الميناء. وبعدها وقع انفجار آخر، وتم إرسال سيارات الإسعاف والطوارئ نحو الميناء".
وتحدث ليبيديف، في وقت سابق، عن سفينة محملة بصواريخ لمقاتلات "إف-16"، توجهت من ميناء أوديسا إلى ميناء مدينة يوجنوي.
وفي الوقت نفسه، لم يتم تفريغ السفينة.
وبحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك"، وقع الانفجار الثاني بعد بضع دقائق في منطقة تشابانكا في ضواحي يوجني. ويتم استخدام منطقة شابانكا والمنطقة المحيطة بها من قبل الجيش الأوكراني. وتم رصد ضباط أجانب بالقرب من مركز الاستخبارات الإلكترونية التابع للوحدة العسكرية 48657 والذي يقع بالقرب من المنطقة.
وردا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات
مستهدفة على مواقع الأفراد والمعدات والمرتزقة، فضلاً عن البنية التحتية للقوات الأوكرانية، كمنشآت الطاقة، ومصانع الدفاع، والقيادة العسكرية، والاتصالات.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا وتكرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية
والمؤسسات الاجتماعية.