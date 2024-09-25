https://sarabic.ae/20240925/مصدر-القوات-الروسية-تستهدف-ميناء-يوجنوي-الذي-استقبل-سفينة-تحمل-صواريخ-لمقاتلات-إف-16----1093082452.html

مصدر: القوات الروسية تستهدف ميناء يوجنوي الذي استقبل سفينة تحمل صواريخ لمقاتلات "إف-16"

مصدر: القوات الروسية تستهدف ميناء يوجنوي الذي استقبل سفينة تحمل صواريخ لمقاتلات "إف-16"

سبوتنيك عربي

أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية استهدفت ميناء يوجنوي في مقاطعة أوديسا، حيث وصلت، أمس، سفينة تحمل صواريخ... 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T08:30+0000

2024-09-25T08:30+0000

2024-09-25T08:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg

وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في حوالي الساعة 11 مساء يوم 24 سبتمبر، في مدينة يوجني، سُمع دوي انفجار قوي من اتجاه الميناء. وبعدها وقع انفجار آخر، وتم إرسال سيارات الإسعاف والطوارئ نحو الميناء".وتحدث ليبيديف، في وقت سابق، عن سفينة محملة بصواريخ لمقاتلات "إف-16"، توجهت من ميناء أوديسا إلى ميناء مدينة يوجنوي. وفي الوقت نفسه، لم يتم تفريغ السفينة.وردا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة على مواقع الأفراد والمعدات والمرتزقة، فضلاً عن البنية التحتية للقوات الأوكرانية، كمنشآت الطاقة، ومصانع الدفاع، والقيادة العسكرية، والاتصالات.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا وتكرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.اشتباك من "مسافة صفر".. شاهد لحظة اقتحام المدرعات الروسية موقعا أوكرانيا في كونستانتينوفكا.. فيديوالدفاع الروسية تكشف عن بنك الأهداف الأوكراني الضخم الذي دمرته اليوم بضربة واسعة النطاق

https://sarabic.ae/20240813/انفجار-مستودعات-عسكرية-أوكرانية-في-أوديسا-1091674351.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري