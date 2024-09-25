مصدر: القوات الروسية تستهدف ميناء يوجنوي الذي استقبل سفينة تحمل صواريخ لمقاتلات "إف-16"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240925/مصدر-القوات-الروسية-تستهدف-ميناء-يوجنوي-الذي-استقبل-سفينة-تحمل-صواريخ-لمقاتلات-إف-16----1093082452.html
مصدر: القوات الروسية تستهدف ميناء يوجنوي الذي استقبل سفينة تحمل صواريخ لمقاتلات "إف-16"
مصدر: القوات الروسية تستهدف ميناء يوجنوي الذي استقبل سفينة تحمل صواريخ لمقاتلات "إف-16"
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية استهدفت ميناء يوجنوي في مقاطعة أوديسا، حيث وصلت، أمس، سفينة تحمل صواريخ... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T08:30+0000
2024-09-25T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في حوالي الساعة 11 مساء يوم 24 سبتمبر، في مدينة يوجني، سُمع دوي انفجار قوي من اتجاه الميناء. وبعدها وقع انفجار آخر، وتم إرسال سيارات الإسعاف والطوارئ نحو الميناء".وتحدث ليبيديف، في وقت سابق، عن سفينة محملة بصواريخ لمقاتلات "إف-16"، توجهت من ميناء أوديسا إلى ميناء مدينة يوجنوي. وفي الوقت نفسه، لم يتم تفريغ السفينة.وردا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة على مواقع الأفراد والمعدات والمرتزقة، فضلاً عن البنية التحتية للقوات الأوكرانية، كمنشآت الطاقة، ومصانع الدفاع، والقيادة العسكرية، والاتصالات.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا وتكرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.اشتباك من "مسافة صفر".. شاهد لحظة اقتحام المدرعات الروسية موقعا أوكرانيا في كونستانتينوفكا.. فيديوالدفاع الروسية تكشف عن بنك الأهداف الأوكراني الضخم الذي دمرته اليوم بضربة واسعة النطاق
https://sarabic.ae/20240813/انفجار-مستودعات-عسكرية-أوكرانية-في-أوديسا-1091674351.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_448:0:3177:2047_1920x0_80_0_0_de0c9207175ded86b1dc08a0245929ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

مصدر: القوات الروسية تستهدف ميناء يوجنوي الذي استقبل سفينة تحمل صواريخ لمقاتلات "إف-16"

08:30 GMT 25.09.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية استهدفت ميناء يوجنوي في مقاطعة أوديسا، حيث وصلت، أمس، سفينة تحمل صواريخ لمقاتلات "إف-16".
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في حوالي الساعة 11 مساء يوم 24 سبتمبر، في مدينة يوجني، سُمع دوي انفجار قوي من اتجاه الميناء. وبعدها وقع انفجار آخر، وتم إرسال سيارات الإسعاف والطوارئ نحو الميناء".
وتحدث ليبيديف، في وقت سابق، عن سفينة محملة بصواريخ لمقاتلات "إف-16"، توجهت من ميناء أوديسا إلى ميناء مدينة يوجنوي. وفي الوقت نفسه، لم يتم تفريغ السفينة.

وبحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك"، وقع الانفجار الثاني بعد بضع دقائق في منطقة تشابانكا في ضواحي يوجني. ويتم استخدام منطقة شابانكا والمنطقة المحيطة بها من قبل الجيش الأوكراني. وتم رصد ضباط أجانب بالقرب من مركز الاستخبارات الإلكترونية التابع للوحدة العسكرية 48657 والذي يقع بالقرب من المنطقة.

تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
انفجار مستودعات عسكرية أوكرانية في أوديسا
13 أغسطس, 08:54 GMT
وردا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة على مواقع الأفراد والمعدات والمرتزقة، فضلاً عن البنية التحتية للقوات الأوكرانية، كمنشآت الطاقة، ومصانع الدفاع، والقيادة العسكرية، والاتصالات.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا وتكرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.
اشتباك من "مسافة صفر".. شاهد لحظة اقتحام المدرعات الروسية موقعا أوكرانيا في كونستانتينوفكا.. فيديو
الدفاع الروسية تكشف عن بنك الأهداف الأوكراني الضخم الذي دمرته اليوم بضربة واسعة النطاق
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала