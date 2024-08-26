https://sarabic.ae/20240826/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-بنك-الأهداف-الأوكراني-الضخم-الذي-دمرته-اليوم-بضربة-واسعة-النطاق--عاجل--1092103448.html

الدفاع الروسية تكشف عن بنك الأهداف الأوكراني الضخم الذي دمرته اليوم بضربة واسعة النطاق

الدفاع الروسية تكشف عن بنك الأهداف الأوكراني الضخم الذي دمرته اليوم بضربة واسعة النطاق

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن الأهداف الأوكرانية التي ضربتها القوات الروسية في هجوم مشترك واسع النطاق نفذته المقاتلات الروسية التكيتية والطائرات... 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T11:56+0000

2024-08-26T11:56+0000

2024-08-26T12:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "القوات الروسية، شنت هذا الصباح، ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، وبالطائرات العملياتية التكيتية التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، وهاجمت طائرات دون طيار (روسية) مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".بالإضافة إلى ذلك، "تضررت أيضًا محطات ضغط الغاز في مقاطعات لفيف، وإيفانو فرانكيفسك، وخاركوف، والتي تضمن عمل نظام نقل الغاز في أوكرانيا".ونوهت الدفاع الروسية إلى أنه "تم ضرب جميع الأهداف المحددة، ونتيجة لذلك، انقطع التيار الكهربائي، وتعطل نقل الأسلحة والذخيرة بالسكك الحديدية إلى خط التماس القتالي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسكالدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "ميغ-29" و4 مروحيات تابعة لنظام كييف خلال أسبوع

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روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا