https://sarabic.ae/20240826/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-بنك-الأهداف-الأوكراني-الضخم-الذي-دمرته-اليوم-بضربة-واسعة-النطاق--عاجل--1092103448.html
الدفاع الروسية تكشف عن بنك الأهداف الأوكراني الضخم الذي دمرته اليوم بضربة واسعة النطاق
الدفاع الروسية تكشف عن بنك الأهداف الأوكراني الضخم الذي دمرته اليوم بضربة واسعة النطاق
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن الأهداف الأوكرانية التي ضربتها القوات الروسية في هجوم مشترك واسع النطاق نفذته المقاتلات الروسية التكيتية والطائرات... 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T11:56+0000
2024-08-26T11:56+0000
2024-08-26T12:07+0000
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "القوات الروسية، شنت هذا الصباح، ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، وبالطائرات العملياتية التكيتية التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، وهاجمت طائرات دون طيار (روسية) مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".بالإضافة إلى ذلك، "تضررت أيضًا محطات ضغط الغاز في مقاطعات لفيف، وإيفانو فرانكيفسك، وخاركوف، والتي تضمن عمل نظام نقل الغاز في أوكرانيا".ونوهت الدفاع الروسية إلى أنه "تم ضرب جميع الأهداف المحددة، ونتيجة لذلك، انقطع التيار الكهربائي، وتعطل نقل الأسلحة والذخيرة بالسكك الحديدية إلى خط التماس القتالي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسكالدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "ميغ-29" و4 مروحيات تابعة لنظام كييف خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20240826/الجيش-الروسي-يستهدف-ورشتين-لإنتاج-الطائرات-دون-طيار--عاجل-1092100642.html
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روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تكشف عن بنك الأهداف الأوكراني الضخم الذي دمرته اليوم بضربة واسعة النطاق
11:56 GMT 26.08.2024 (تم التحديث: 12:07 GMT 26.08.2024)
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن الأهداف الأوكرانية التي ضربتها القوات الروسية في هجوم مشترك واسع النطاق نفذته المقاتلات الروسية التكيتية والطائرات دون طيار في وقت مبكر من صباح اليوم.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "القوات الروسية، شنت هذا الصباح، ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، وبالطائرات العملياتية التكيتية التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، وهاجمت طائرات دون طيار (روسية) مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".
وبحسب بيان الدفاع، فإن بنك الأهداف الذي استهدفه الجيش الروسي تضمن "المحطات الكهربائية الفرعية في مقاطعات كييف، وفينيتسا، وزيتومير، وخميلنيتسكي، ودنيبروبيتروفسك، وبولتافا ونيكولاييف، وكيروفوغراد، وأوديسا".
بالإضافة إلى ذلك، "تضررت أيضًا محطات ضغط الغاز في مقاطعات لفيف، وإيفانو فرانكيفسك، وخاركوف، والتي تضمن عمل نظام نقل الغاز في أوكرانيا".
وتابعت الدفاع الروسية موضحة أن القوات الروسية ضربت بالإضافة إلى ذلك، "مواقع تخزين أسلحة الطيران التي نقلتها الدول الغربية إلى كييف في المطارات في مقاطعتي كييف، ودنيبروبيتروفسك".
ونوهت الدفاع الروسية إلى أنه "تم ضرب جميع الأهداف المحددة، ونتيجة لذلك، انقطع التيار الكهربائي، وتعطل نقل الأسلحة والذخيرة بالسكك الحديدية إلى خط التماس القتالي".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.