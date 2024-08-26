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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240826/اشتباك-من-مسافة-صفر-شاهد-لحظة-اقتحام-المدرعات-الروسية-موقعا-أوكرانيا-في-كونستانتينوفكا-عاجل-1092112917.html
اشتباك من "مسافة صفر".. شاهد لحظة اقتحام المدرعات الروسية موقعا أوكرانيا في كونستانتينوفكا.. فيديو
اشتباك من "مسافة صفر".. شاهد لحظة اقتحام المدرعات الروسية موقعا أوكرانيا في كونستانتينوفكا.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق لحظات اقتحام القوات الروسية بالمدرعات مواقع تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه كونستانتينوفكا. 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T14:49+0000
2024-08-26T14:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد قيام القوات الروسية بتنفيذ هجوم خاطف وسريع تقدمت فيه وحدات هجومية تابعة لقوات تجمع "الشرق" الروسية في اتجاه كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأظهرت المشاهد اشتباك القوات الروسية مع القوات الأوكرانية من "مسافة صفر"، حيث هاجمت القوات الروسية مقرات وخنادق تواجد فيها الجيش الأوكراني وحررتها وسيطرت عليها.وكانت الدفاع الروسية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن "القوات الروسية، شنت هذا الصباح، ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، وبالطائرات العملياتية التكيتية التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، وهاجمت طائرات دون طيار (روسية) مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".بالإضافة إلى ذلك، "تضررت أيضًا محطات ضغط الغاز في مقاطعات لفوف، وإيفانو فرانكيفسك، وخاركوف، والتي تضمن عمل نظام نقل الغاز في أوكرانيا".ونوهت الدفاع الروسية إلى أنه "تم ضرب جميع الأهداف المحددة، ونتيجة لذلك، انقطع التيار الكهربائي، وتعطل نقل الأسلحة والذخيرة بالسكك الحديدية إلى خط التماس القتالي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسكالدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "ميغ-29" و4 مروحيات تابعة لنظام كييف خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20240826/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-بنك-الأهداف-الأوكراني-الضخم-الذي-دمرته-اليوم-بضربة-واسعة-النطاق--عاجل--1092103448.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

اشتباك من "مسافة صفر".. شاهد لحظة اقتحام المدرعات الروسية موقعا أوكرانيا في كونستانتينوفكا.. فيديو

14:49 GMT 26.08.2024 (تم التحديث: 14:55 GMT 26.08.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationقوات روسية تشتبط مع القوات الأوكرانية وتسيطر على مقراتها في جمهورية دونيتسك الشعبية
قوات روسية تشتبط مع القوات الأوكرانية وتسيطر على مقراتها في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق لحظات اقتحام القوات الروسية بالمدرعات مواقع تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه كونستانتينوفكا.
وتظهر المشاهد قيام القوات الروسية بتنفيذ هجوم خاطف وسريع تقدمت فيه وحدات هجومية تابعة لقوات تجمع "الشرق" الروسية في اتجاه كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأظهرت المشاهد اشتباك القوات الروسية مع القوات الأوكرانية من "مسافة صفر"، حيث هاجمت القوات الروسية مقرات وخنادق تواجد فيها الجيش الأوكراني وحررتها وسيطرت عليها.

وأشارت الوزارة إلى أن مهمة القوات المتقدمة تتمثل في قطع طرق الإمداد عبر المنطقة التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة أوغليدار.

وكانت الدفاع الروسية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن "القوات الروسية، شنت هذا الصباح، ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، وبالطائرات العملياتية التكيتية التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، وهاجمت طائرات دون طيار (روسية) مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".
وبحسب بيان الدفاع، فإن بنك الأهداف الذي استهدفه الجيش الروسي تضمن "المحطات الكهربائية الفرعية في مقاطعات كييف، وفينيتسا، وزيتومير، وخميلنيتسكي، ودنيبروبيتروفسك، وبولتافا ونيكولاييف، وكيروفوغراد، وأوديسا".
بالإضافة إلى ذلك، "تضررت أيضًا محطات ضغط الغاز في مقاطعات لفوف، وإيفانو فرانكيفسك، وخاركوف، والتي تضمن عمل نظام نقل الغاز في أوكرانيا".
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الدفاع الروسية تكشف عن بنك الأهداف الأوكراني الضخم الذي دمرته اليوم بضربة واسعة النطاق
11:56 GMT
وتابعت الدفاع الروسية موضحة أن القوات الروسية ضربت بالإضافة إلى ذلك، "مواقع تخزين أسلحة الطيران التي نقلتها الدول الغربية إلى كييف في المطارات في مقاطعتي كييف، ودنيبروبيتروفسك".
ونوهت الدفاع الروسية إلى أنه "تم ضرب جميع الأهداف المحددة، ونتيجة لذلك، انقطع التيار الكهربائي، وتعطل نقل الأسلحة والذخيرة بالسكك الحديدية إلى خط التماس القتالي".
© Sputnikهجمات القوات الروسية على منشآت صناعة الدفاع والطاقة في أوكرانيا
هجمات القوات الروسية على منشآت صناعة الدفاع والطاقة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
هجمات القوات الروسية على منشآت صناعة الدفاع والطاقة في أوكرانيا
© Sputnik
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "ميغ-29" و4 مروحيات تابعة لنظام كييف خلال أسبوع
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