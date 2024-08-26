https://sarabic.ae/20240826/اشتباك-من-مسافة-صفر-شاهد-لحظة-اقتحام-المدرعات-الروسية-موقعا-أوكرانيا-في-كونستانتينوفكا-عاجل-1092112917.html

اشتباك من "مسافة صفر".. شاهد لحظة اقتحام المدرعات الروسية موقعا أوكرانيا في كونستانتينوفكا.. فيديو

اشتباك من "مسافة صفر".. شاهد لحظة اقتحام المدرعات الروسية موقعا أوكرانيا في كونستانتينوفكا.. فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق لحظات اقتحام القوات الروسية بالمدرعات مواقع تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه كونستانتينوفكا. 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T14:49+0000

2024-08-26T14:49+0000

2024-08-26T14:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1a/1092113177_0:8:1601:909_1920x0_80_0_0_25a127afd94de1f284fb5b066b2ea93d.jpg

وتظهر المشاهد قيام القوات الروسية بتنفيذ هجوم خاطف وسريع تقدمت فيه وحدات هجومية تابعة لقوات تجمع "الشرق" الروسية في اتجاه كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأظهرت المشاهد اشتباك القوات الروسية مع القوات الأوكرانية من "مسافة صفر"، حيث هاجمت القوات الروسية مقرات وخنادق تواجد فيها الجيش الأوكراني وحررتها وسيطرت عليها.وكانت الدفاع الروسية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن "القوات الروسية، شنت هذا الصباح، ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، وبالطائرات العملياتية التكيتية التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، وهاجمت طائرات دون طيار (روسية) مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".بالإضافة إلى ذلك، "تضررت أيضًا محطات ضغط الغاز في مقاطعات لفوف، وإيفانو فرانكيفسك، وخاركوف، والتي تضمن عمل نظام نقل الغاز في أوكرانيا".ونوهت الدفاع الروسية إلى أنه "تم ضرب جميع الأهداف المحددة، ونتيجة لذلك، انقطع التيار الكهربائي، وتعطل نقل الأسلحة والذخيرة بالسكك الحديدية إلى خط التماس القتالي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسكالدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "ميغ-29" و4 مروحيات تابعة لنظام كييف خلال أسبوع

https://sarabic.ae/20240826/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-بنك-الأهداف-الأوكراني-الضخم-الذي-دمرته-اليوم-بضربة-واسعة-النطاق--عاجل--1092103448.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري