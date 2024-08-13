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https://sarabic.ae/20240813/انفجار-مستودعات-عسكرية-أوكرانية-في-أوديسا-1091674351.html
انفجار مستودعات عسكرية أوكرانية في أوديسا
انفجار مستودعات عسكرية أوكرانية في أوديسا
سبوتنيك عربي
صرح منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية دمرت مستودعات عسكرية في مقاطعة أوديسا كانت... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T08:54+0000
2024-08-13T08:54+0000
رصد عسكري
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وبحسب ليبيديف، تقع قرية فيزيركا بجوار الميناء والطريق السريع الذي يتم من خلاله توريد الأسلحة والذخائر إلى منطقة أوديسا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240802/مصدر-تدمير-منظومتي-دفاع-جوي-من-طراز-باتريوت-في-أوديسا-1091356235.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

انفجار مستودعات عسكرية أوكرانية في أوديسا

08:54 GMT 13.08.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© Sputnik
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صرح منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية دمرت مستودعات عسكرية في مقاطعة أوديسا كانت تصل إليها معدات وأسلحة قادمة من رومانيا.
وقال ليبيديف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في قرية فيزيركا الواقعة في مقاطعة أوديسا تم استهداف مستودعات للأسلحة، حيث سمع سكان المدن والقرى القريبة أصوات انفجارات ورأوا النيران والدخان تتصاعد من المستودعات المخصصة بالحبوب سابقا".
وبحسب ليبيديف، تقع قرية فيزيركا بجوار الميناء والطريق السريع الذي يتم من خلاله توريد الأسلحة والذخائر إلى منطقة أوديسا.
وأضاف ليبيديف بالقول إنه "وفقا للمصادر الميدانية توجهت العديد من الشاحنات العسكرية خلال الأسبوع الماضي إلى المستودعات في فيزيركا لنقل المعدات إلى مناطق القتال".
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: تدمير منظومتي دفاع جوي من طراز "باتريوت" في أوديسا
2 أغسطس, 12:24 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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