https://sarabic.ae/20240923/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة--1093010820.html
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حسنت أماكن تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكبدت القوات... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T09:43+0000
2024-09-23T09:43+0000
2024-09-23T10:14+0000
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وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 113 في مناطق ليبتسي، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 105 عسكريين، وناقلة جنود مدرعة، و4 مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، و3 مدافع هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية الدبابات 14 و53 واللواءين الميكانيكيين 116 و3 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 116 في مناطق كوبيانسك، وبيرشيترافنفو، وفاسيليفكا، وبتروبافلوفكا، وكروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد أربع هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات الألوية الآلية 24 و54 و118 ولواء الهجوم الجبلي 10، ولواء المشاة 143، ولواء المشاة الآلي 56 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كيروفو، سلافيانسك، كونستانتينوفكا، كوراخوفو، غريغوروفكا، زاليزنيانسكوي، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 600 عسكري، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و8 سيارات، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم "آرتشر" مصنوعة في السويد، ومدفعيتين "دي-20" من عيار 155، ومدافع هاوتزر "إف إتش-70" ملم مصنوعة في بريطانيا، و3 مدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعين "دي-20" عيار 152 ملم، و3 مدافع "إم 119" عيار 105 ملم، وقاذفة صواريخ متعددة الإطلاق "إم 142 هيمارس" عيار 227 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف- إن"، ومحطة رادار مضادة للبطارية "AN/TPQ -50" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات من كتيبة المشاة 68، ولواء غايغر 71، ولواء الهجوم الخامس للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 109 في مناطق كالينوفو، غوركي، ميخائيلوفكا وروزوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد تسع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء 25 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والألوية 2 و12 و142 من الحرس الوطني.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة للواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق دوبروفولي، وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجوم مضاد من قبل المجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 140 عسكريا، وثلاث مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 155 ملم من طراز "قيصر" فرنسي الصنع، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم. وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء المشاة 141 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الساحلي 39 في مناطق فيسيليانكا في مقاطعة زابوروجيه، ومدينة خيرسون. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، وست مركبات، ومحطة حرب إلكترونية.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخا تكتيكيا من طراز "أتاكمز" أمريكي الصنع، وثلاثة صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز "نبتون"، وقنبلتين موجهتين من نوع "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، و35 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديوالقوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة
09:43 GMT 23.09.2024 (تم التحديث: 10:14 GMT 23.09.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حسنت أماكن تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة، وأسقطت 25 مسيرة أوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 113 في مناطق ليبتسي، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 105 عسكريين، وناقلة جنود مدرعة، و4 مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، و3 مدافع هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية الدبابات 14 و53 واللواءين الميكانيكيين 116 و3 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 116 في مناطق كوبيانسك، وبيرشيترافنفو، وفاسيليفكا، وبتروبافلوفكا، وكروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد أربع هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 450 عسكريًا، ودبابة، وثماني مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، و3 مدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، و4 مدافع "إم 119" عيار 105 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، ومستودع ذخيرة ميداني.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات الألوية الآلية 24 و54 و118 ولواء الهجوم الجبلي 10، ولواء المشاة 143، ولواء المشاة الآلي 56 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كيروفو، سلافيانسك، كونستانتينوفكا، كوراخوفو، غريغوروفكا، زاليزنيانسكوي، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 600 عسكري،
ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و8 سيارات، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم "آرتشر" مصنوعة في السويد، ومدفعيتين "دي-20" من عيار 155، ومدافع هاوتزر "إف إتش-70" ملم مصنوعة في بريطانيا، و3 مدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعين "دي-20" عيار 152 ملم، و3 مدافع "إم 119" عيار 105 ملم، وقاذفة صواريخ متعددة الإطلاق "إم 142 هيمارس" عيار 227 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف- إن"، ومحطة رادار مضادة للبطارية "AN/TPQ -50" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات من كتيبة المشاة 68، ولواء غايغر 71، ولواء الهجوم الخامس للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 109 في مناطق كالينوفو، غوركي، ميخائيلوفكا وروزوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد تسع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء 25 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والألوية 2 و12 و142 من الحرس الوطني.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 440 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، و4 سيارات، ومدفع بولندي ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب"، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "إم 101" عيار 105 ملم أمريكي الصنع، ومدفع مضاد للدبابات من عيار 100 ملم.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة للواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية،
ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق دوبروفولي، وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجوم مضاد من قبل المجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 140 عسكريا، وثلاث مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 155 ملم من طراز "قيصر" فرنسي
الصنع، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم. وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء المشاة 141 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الساحلي 39 في مناطق فيسيليانكا في مقاطعة زابوروجيه، ومدينة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، وست مركبات، ومحطة حرب إلكترونية.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيّرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 135 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخا تكتيكيا من طراز "أتاكمز" أمريكي الصنع،
وثلاثة صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز "نبتون"، وقنبلتين موجهتين من نوع "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، و35 طائرة دون طيار.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدميرالآتي: 646 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 32124 طائرة دون طيار، 579 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 18338 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1458 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 15.085 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 26.401 وحدة من معدات المركبات العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية
خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.