القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة

عربي
لبنان يعلن مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين نتيجة الغارات الإسرائيلية على الجنوب
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ماهي خيارات حزب الله في مواجهة موجة الاغتيالات لقياداته؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
المنتدى الدولي العاشر للثقافات المتحدة "ثقافة القرن ال21: السيادة أم العولمة؟"
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تستمر في تكثيف غاراتها على جنوب لبنان، وتحذيرات عربية ودولية، روسيا ترفض المشاركة في مؤتمر جديد محتمل حول أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240923/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة--1093010820.html
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حسنت أماكن تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكبدت القوات... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T09:43+0000
2024-09-23T10:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093006652_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_ceee30c2896d327c1a90727e9fa990d4.jpg
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 113 في مناطق ليبتسي، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 105 عسكريين، وناقلة جنود مدرعة، و4 مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، و3 مدافع هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية الدبابات 14 و53 واللواءين الميكانيكيين 116 و3 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 116 في مناطق كوبيانسك، وبيرشيترافنفو، وفاسيليفكا، وبتروبافلوفكا، وكروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد أربع هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات الألوية الآلية 24 و54 و118 ولواء الهجوم الجبلي 10، ولواء المشاة 143، ولواء المشاة الآلي 56 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كيروفو، سلافيانسك، كونستانتينوفكا، كوراخوفو، غريغوروفكا، زاليزنيانسكوي، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 600 عسكري، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و8 سيارات، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم "آرتشر" مصنوعة في السويد، ومدفعيتين "دي-20" من عيار 155، ومدافع هاوتزر "إف إتش-70" ملم مصنوعة في بريطانيا، و3 مدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعين "دي-20" عيار 152 ملم، و3 مدافع "إم 119" عيار 105 ملم، وقاذفة صواريخ متعددة الإطلاق "إم 142 هيمارس" عيار 227 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف- إن"، ومحطة رادار مضادة للبطارية "AN/TPQ -50" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات من كتيبة المشاة 68، ولواء غايغر 71، ولواء الهجوم الخامس للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 109 في مناطق كالينوفو، غوركي، ميخائيلوفكا وروزوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد تسع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء 25 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والألوية 2 و12 و142 من الحرس الوطني.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة للواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق دوبروفولي، وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجوم مضاد من قبل المجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 140 عسكريا، وثلاث مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 155 ملم من طراز "قيصر" فرنسي الصنع، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم. وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء المشاة 141 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الساحلي 39 في مناطق فيسيليانكا في مقاطعة زابوروجيه، ومدينة خيرسون. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، وست مركبات، ومحطة حرب إلكترونية.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخا تكتيكيا من طراز "أتاكمز" أمريكي الصنع، وثلاثة صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز "نبتون"، وقنبلتين موجهتين من نوع "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، و35 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديوالقوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240923/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-اختراق-نفذتها-قوات-كييف-وتدمر-عتادها-بالكامل-في-مقاطعة-كورسك-1093009861.html
https://sarabic.ae/20240923/إحباط-أكثر-من-80-هجوما-أوكرانيا-بالمسيرات-على-دونيتسك-وماكييفكا-خلال-أسبوع-1093003725.html
https://sarabic.ae/20240922/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-ثلاث-مسيرات-أوكرانية-فوق-روستوف--عاجل-1093000044.html
https://sarabic.ae/20240922/مشاهد-لمسيرة-لانتسيت-الروسية-وهي-تنقض-على-مدفع-أكاتسيا-أوكراني-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1092993106.html
https://sarabic.ae/20240922/مقاتلة-سو--34-الروسية-تستهدف-وحدات-ومعدات-عسكرية-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1092980892.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093006652_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_ff0595f39bb62034269359f53c024e6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة

09:43 GMT 23.09.2024 (تم التحديث: 10:14 GMT 23.09.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حسنت أماكن تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة، وأسقطت 25 مسيرة أوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 113 في مناطق ليبتسي، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 105 عسكريين، وناقلة جنود مدرعة، و4 مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، و3 مدافع هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية الدبابات 14 و53 واللواءين الميكانيكيين 116 و3 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 116 في مناطق كوبيانسك، وبيرشيترافنفو، وفاسيليفكا، وبتروبافلوفكا، وكروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد أربع هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط محاولة اختراق نفذتها قوات كييف وتدمر عتادها بالكامل في مقاطعة كورسك
09:10 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 450 عسكريًا، ودبابة، وثماني مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، و3 مدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، و4 مدافع "إم 119" عيار 105 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، ومستودع ذخيرة ميداني.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات الألوية الآلية 24 و54 و118 ولواء الهجوم الجبلي 10، ولواء المشاة 143، ولواء المشاة الآلي 56 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كيروفو، سلافيانسك، كونستانتينوفكا، كوراخوفو، غريغوروفكا، زاليزنيانسكوي، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 600 عسكري، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و8 سيارات، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم "آرتشر" مصنوعة في السويد، ومدفعيتين "دي-20" من عيار 155، ومدافع هاوتزر "إف إتش-70" ملم مصنوعة في بريطانيا، و3 مدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعين "دي-20" عيار 152 ملم، و3 مدافع "إم 119" عيار 105 ملم، وقاذفة صواريخ متعددة الإطلاق "إم 142 هيمارس" عيار 227 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف- إن"، ومحطة رادار مضادة للبطارية "AN/TPQ -50" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إحباط أكثر من 80 هجوما أوكرانيا بالمسيرات على دونيتسك وماكييفكا خلال أسبوع
07:31 GMT
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات من كتيبة المشاة 68، ولواء غايغر 71، ولواء الهجوم الخامس للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 109 في مناطق كالينوفو، غوركي، ميخائيلوفكا وروزوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد تسع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء 25 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والألوية 2 و12 و142 من الحرس الوطني.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 440 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، و4 سيارات، ومدفع بولندي ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب"، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "إم 101" عيار 105 ملم أمريكي الصنع، ومدفع مضاد للدبابات من عيار 100 ملم.

وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة للواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق دوبروفولي، وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجوم مضاد من قبل المجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 3 مسيرات أوكرانية فوق روستوف
أمس, 22:43 GMT
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 140 عسكريا، وثلاث مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 155 ملم من طراز "قيصر" فرنسي الصنع، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم. وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء المشاة 141 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الساحلي 39 في مناطق فيسيليانكا في مقاطعة زابوروجيه، ومدينة خيرسون. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، وست مركبات، ومحطة حرب إلكترونية.

واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيّرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 135 منطقة.

لانتسيت روسية تستهدف القوات الأوكرانية والأسلحة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لمسيرة "لانتسيت" الروسية وهي تنقض على مدفع "أكاتسيا" أوكراني في مقاطعة كورسك... فيديو
أمس, 16:19 GMT
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخا تكتيكيا من طراز "أتاكمز" أمريكي الصنع، وثلاثة صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز "نبتون"، وقنبلتين موجهتين من نوع "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، و35 طائرة دون طيار.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدميرالآتي: 646 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 32124 طائرة دون طيار، 579 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 18338 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1458 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 15.085 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 26.401 وحدة من معدات المركبات العسكرية الخاصة.
مقاتلة سو-34 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلة "سو- 34" الروسية تستهدف وحدات ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
أمس, 06:06 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديو
القوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... جولة جديدة من الغارات الإسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала