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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240923/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-اختراق-نفذتها-قوات-كييف-وتدمر-عتادها-بالكامل-في-مقاطعة-كورسك-1093009861.html
القوات الروسية تحبط محاولة اختراق نفذتها قوات كييف وتدمر عتادها بالكامل في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تحبط محاولة اختراق نفذتها قوات كييف وتدمر عتادها بالكامل في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مظليين من قوات "الشمال" الروسية أحبطوا محاولة وحدات تابعة لقوات كييف تنفيذ اختراق في عمق أراضي مقاطعة كورسك. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T09:10+0000
2024-09-23T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأكدت الوزارة في بيانها أن القوات الروسية قد دحرت بالكامل الوحدات الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير معداتهم في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240922/قائد-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-خسرت-أكثر-من-نصف-معداتها-منذ-هجومها-على-كورسك-1092986500.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تحبط محاولة اختراق نفذتها قوات كييف وتدمر عتادها بالكامل في مقاطعة كورسك

09:10 GMT 23.09.2024 (تم التحديث: 09:17 GMT 23.09.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مظليين من قوات "الشمال" الروسية أحبطوا محاولة وحدات تابعة لقوات كييف تنفيذ اختراق في عمق أراضي مقاطعة كورسك.
وأكدت الوزارة في بيانها أن القوات الروسية قد دحرت بالكامل الوحدات الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير معداتهم في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية خسرت أكثر من نصف معداتها منذ هجومها على كورسك
أمس, 12:04 GMT
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... جولة جديدة من الغارات الإسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان05:36 GMT
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