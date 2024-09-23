القوات الروسية تحبط محاولة اختراق نفذتها قوات كييف وتدمر عتادها بالكامل في مقاطعة كورسك
09:10 GMT 23.09.2024 (تم التحديث: 09:17 GMT 23.09.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مظليين من قوات "الشمال" الروسية أحبطوا محاولة وحدات تابعة لقوات كييف تنفيذ اختراق في عمق أراضي مقاطعة كورسك.
وأكدت الوزارة في بيانها أن القوات الروسية قد دحرت بالكامل الوحدات الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير معداتهم في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.
📹القوات الروسية تحبط محاولة لاختراق قوات كييف وتدمر عتادها بالكامل في مقاطعة كورسك— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 23, 2024
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مظليين من قوات "الشمال" الروسية، أحبطوا محاولة لاختراق وحدات تابعة لقوات كييف في عمق أراضي مقاطعة كورسك.
🟠وأكدت الوزارة أن القوات الروسية قد دحرت… pic.twitter.com/RX24OjB7DT
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.