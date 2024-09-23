https://sarabic.ae/20240923/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-اختراق-نفذتها-قوات-كييف-وتدمر-عتادها-بالكامل-في-مقاطعة-كورسك-1093009861.html

القوات الروسية تحبط محاولة اختراق نفذتها قوات كييف وتدمر عتادها بالكامل في مقاطعة كورسك

القوات الروسية تحبط محاولة اختراق نفذتها قوات كييف وتدمر عتادها بالكامل في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مظليين من قوات "الشمال" الروسية أحبطوا محاولة وحدات تابعة لقوات كييف تنفيذ اختراق في عمق أراضي مقاطعة كورسك. 23.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-23T09:10+0000

2024-09-23T09:10+0000

2024-09-23T09:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأكدت الوزارة في بيانها أن القوات الروسية قد دحرت بالكامل الوحدات الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير معداتهم في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20240922/قائد-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-خسرت-أكثر-من-نصف-معداتها-منذ-هجومها-على-كورسك-1092986500.html

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