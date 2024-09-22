https://sarabic.ae/20240922/قائد-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-خسرت-أكثر-من-نصف-معداتها-منذ-هجومها-على-كورسك-1092986500.html

قائد عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية خسرت أكثر من نصف معداتها منذ هجومها على كورسك

قائد عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية خسرت أكثر من نصف معداتها منذ هجومها على كورسك

سبوتنيك عربي

صرح اللواء آبتي علاء الدينوف، قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، نائب رئيس الإدارة السياسية والعسكرية العامة بوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات... 22.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-22T12:04+0000

2024-09-22T12:04+0000

2024-09-22T12:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg

وقال علاء الدينوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "لقد تكبدوا خسائر فادحة حقا بسبب حقيقة أنه تم إيقافهم والقضاء عليهم.. يمكننا أن نقول أنه من بين جميع المعدات التي استخدموها في هذه العملية الخاطفة، فقدوا أكثر من نصفها بالفعل، لذلك، أعتقد أن عملية كورسك كانت صعبة للغاية بالنسبة لهم، وفي النهاية، إذا نظرنا إلى حقيقة أن المهمة نفسها لم تُنجز، فيمكننا اعتبارها مجرد فشل".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، حول تطورات المعارك في مقاطعة كورسك: "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 380 عسكريًا، و11 آلية مدرعة بينها دبابتان، بالإضافة إلى 3 قطع مدفعية ومحطة حرب إلكترونية ومركبة هندسية لإزالة الألغام و14 سيارة".وأضاف البيان: "في المجمل، خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 16000 عسكري، و126 دبابة و57 مركبة قتال مشاة و95 ناقلة جند مدرعة و795 مركبة قتال مدرعة و492 سيارة و124 قطعة مدفعية و29 راجمة صواريخ و31 محطة حرب إلكترونية و7 رادارات مضادة للمدافع ورادارين للدفاع الجوي و17 قطعة من المعدات الهندسية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240922/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-380-عسكريا-أوكرانيا-في-معارك-مقاطعة-كورسك-خلال-24-ساعة-1092985663.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري