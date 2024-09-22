https://sarabic.ae/20240922/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-380-عسكريا-أوكرانيا-في-معارك-مقاطعة-كورسك-خلال-24-ساعة-1092985663.html

الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 380 عسكريا أوكرانيا في معارك مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة

الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 380 عسكريا أوكرانيا في معارك مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحييد أكثر من 380 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير آلية للقوات المسلحة الأوكرانية، في المعارك الدائرة بمقاطعة كورسك الروسية،... 22.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-22T11:18+0000

2024-09-22T11:18+0000

2024-09-22T11:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، حول تطورات المعارك في مقاطعة كورسك: "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 380 عسكريًا، و11 آلية مدرعة بينها دبابتان، بالإضافة إلى 3 قطع مدفعية ومحطة حرب إلكترونية ومركبة هندسية لإزالة الألغام و14 سيارة".وأضاف البيان: "في المجمل، خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 16000 عسكري، و126 دبابة و57 مركبة قتال مشاة و95 ناقلة جند مدرعة و795 مركبة قتال مدرعة و492 سيارة و124 قطعة مدفعية و29 راجمة صواريخ و31 محطة حرب إلكترونية و7 رادارات مضادة للمدافع ورادارين للدفاع الجوي و17 قطعة من المعدات الهندسية".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، نجحت في ضرب القوة البشرية والمعدات العسكرية للواء المشاة الآلي 57 واللواء البحري السادس والثلاثين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة وتكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 160 قتيلا".وأضافت الوزارة في بيانها: "استطاعت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تكبيد العدو خسائر تصل إلى 420 عسكريًا"، لافتة إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 560 عسكريًا و20 مركبة وعددا من المعدات العسكرية".وتابع البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 145 فردًا عسكريًا".وأضاف أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت من تحييد نحو 60 عسكريًا أوكرانيًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240922/مقاتلة-سو--34-الروسية-تستهدف-وحدات-ومعدات-عسكرية-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1092980892.html

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روسيا, رصد عسكري