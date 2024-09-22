https://sarabic.ae/20240922/مقاتلة-سو--34-الروسية-تستهدف-وحدات-ومعدات-عسكرية-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1092980892.html
مقاتلة "سو- 34" الروسية تستهدف وحدات ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
مقاتلة "سو- 34" الروسية تستهدف وحدات ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوفضائية الروسية من طراز "سو-34" استهدفت أفرادا ومعدات عسكرية للقوات المسلحة... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T06:06+0000
2024-09-22T06:06+0000
2024-09-22T07:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت الدفاع الروسية، في بيانها، أن المقاتلةالروسية من طراز "سو- 34" ضربت تجمعًا للأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.وأضاف البيان أنه "تم تنفيذ الضربة على الأهداف بعد ورود معلومات استخبارية إثر استطلاع جوي دقيق"، مشيرًا إلى أنه "تم استخدام قنابل وصواريخ موجهة ودقيقة".وأكدت الدفاع الروسية أنه بعد تلقي تأكيد من الاستخبارات بتدمير الأهداف، عادت مقاتلة "سو- 34 " إلى قاعدتها سالمة.وفي السادس من أغسطس/ آب الماضي، شنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدم هذه الوحدات، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا، ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.القوات الروسية تحرر 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال يومين
https://sarabic.ae/20240922/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-15-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مناطق-مختلفة-من-البلاد-1092980264.html
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روسيا
مقاتلة "سو- 34" الروسية تستهدف وحدات ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
06:06 GMT 22.09.2024 (تم التحديث: 07:05 GMT 22.09.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوفضائية الروسية من طراز "سو-34" استهدفت أفرادا ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية مع أوكرانيا.
وأشارت الدفاع الروسية، في بيانها، أن المقاتلةالروسية من طراز "سو- 34" ضربت تجمعًا للأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وأضاف البيان أنه "تم تنفيذ الضربة على الأهداف بعد ورود معلومات استخبارية إثر استطلاع جوي دقيق"، مشيرًا إلى أنه "تم استخدام قنابل وصواريخ موجهة ودقيقة".
وأكدت الدفاع الروسية أنه بعد تلقي تأكيد من الاستخبارات بتدمير الأهداف، عادت مقاتلة "سو- 34 " إلى قاعدتها سالمة.
وفي السادس من أغسطس/ آب الماضي، شنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك
الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدم هذه الوحدات، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا، ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.