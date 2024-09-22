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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240922/مقاتلة-سو--34-الروسية-تستهدف-وحدات-ومعدات-عسكرية-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1092980892.html
مقاتلة "سو- 34" الروسية تستهدف وحدات ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
مقاتلة "سو- 34" الروسية تستهدف وحدات ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوفضائية الروسية من طراز "سو-34" استهدفت أفرادا ومعدات عسكرية للقوات المسلحة... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T06:06+0000
2024-09-22T07:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت الدفاع الروسية، في بيانها، أن المقاتلةالروسية من طراز "سو- 34" ضربت تجمعًا للأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.وأضاف البيان أنه "تم تنفيذ الضربة على الأهداف بعد ورود معلومات استخبارية إثر استطلاع جوي دقيق"، مشيرًا إلى أنه "تم استخدام قنابل وصواريخ موجهة ودقيقة".وأكدت الدفاع الروسية أنه بعد تلقي تأكيد من الاستخبارات بتدمير الأهداف، عادت مقاتلة "سو- 34 " إلى قاعدتها سالمة.وفي السادس من أغسطس/ آب الماضي، شنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدم هذه الوحدات، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا، ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.القوات الروسية تحرر 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال يومين
https://sarabic.ae/20240922/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-15-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مناطق-مختلفة-من-البلاد-1092980264.html
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روسيا

مقاتلة "سو- 34" الروسية تستهدف وحدات ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك

06:06 GMT 22.09.2024 (تم التحديث: 07:05 GMT 22.09.2024)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور"مقاتلة "سو-34" - معرض "ماكس 2019" للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
مقاتلة سو-34 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوفضائية الروسية من طراز "سو-34" استهدفت أفرادا ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية مع أوكرانيا.
وأشارت الدفاع الروسية، في بيانها، أن المقاتلةالروسية من طراز "سو- 34" ضربت تجمعًا للأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وأضاف البيان أنه "تم تنفيذ الضربة على الأهداف بعد ورود معلومات استخبارية إثر استطلاع جوي دقيق"، مشيرًا إلى أنه "تم استخدام قنابل وصواريخ موجهة ودقيقة".
وأكدت الدفاع الروسية أنه بعد تلقي تأكيد من الاستخبارات بتدمير الأهداف، عادت مقاتلة "سو- 34 " إلى قاعدتها سالمة.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة من البلاد
05:08 GMT
وفي السادس من أغسطس/ آب الماضي، شنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدم هذه الوحدات، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا، ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
القوات الروسية تحرر 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال يومين
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