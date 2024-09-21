https://sarabic.ae/20240921/مشاهد-لـسو-34-روسية-وهي-تشن-ضربات-مباشرة-على-وحدة-عسكرية-تابعة-لنظام-كييف-فيديو-1092971528.html
مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديو
مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لقيام طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، بشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية أوكرانية ومعدات تابعة لقوات نظام كييف، في المنطقة... 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T15:33+0000
2024-09-21T15:33+0000
2024-09-21T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتبين المشاهد لحظة استهداف وحدة عسكرية تابعة لقوات كييف من قبل المقاتلة الروسية "سو-34" في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية نفذت ضربات عسكرية على 18 نقطة تابعة لقوات نظام كييف في مقاطعة كورسك الروسية، و14 نقطة أخرى في مقاطعة سومي.وجاء في بيان للدفاع الروسية: "هزمت الضربات الجوية ونيران المدفعية وعمليات القوات الروسية، تجمعات القوة البشرية والمعدات من الألوية 21 و22 و41 و61 و115 الآلية، والألوية الهجومية 80 و95 واللواء 36 من مشاة البحرية ولواء الحرس الوطني الأول، وكذلك لواء الدفاع الإقليمي 103 و129 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بونداريفكا، جيفو، إيفاشكوفسكي، كروغلينكوي، كولماكوف، ليوبيموفكا، ليونيدوفو، مارتينوفكا، مالايا لوكنيا، ميرني، تشالك، نيو باث، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، بليخوفو، سفيردليكوفو، تولستي لوغ وتشيركاسي كونوبيلكا".وأضاف: "هاجمت القوات الجوية العملياتية التكتيكية وقوات الصوارخ التابعة للجيش الروسي، في مقاطعة سومي، احتياطيات الألوية 21 و22 و41 و115 الآلية و82 و92، واللواء الأول للحرس الوطني ولواء الأمن 1004، وكذلك لواءي 103و106 للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيلوفودي وفلاديميروفكا وغلوخوف وزورافكا وكوندراتوفكا وكاترينيفكا وأوبودي وبافلوفكا وريشكي ورودنيفو وسومي وشاليجينو وخوتن وفومينو".وأوضح بيان الدفاع الروسية أنه "إجمالاً، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 15650 عسكرياً، و124 دبابة و57 عربة قتال مشاة".وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت سفينة محملة بالصواريخ والذخائر، أرسلتها الدول الغربية إلى قوات نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240921/سلاح-الجو-الروسي-ينفذ-ضربات-عسكرية-على-18-نقطة-تابعة-لقوت-كييف-في-كورسك-و14-أخرى-في-سومي---عاجل--1092963062.html
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روسيا, رصد عسكري
مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لقيام طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، بشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية أوكرانية ومعدات تابعة لقوات نظام كييف، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وتبين المشاهد لحظة استهداف وحدة عسكرية تابعة لقوات كييف من قبل المقاتلة الروسية "سو-34" في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية نفذت ضربات عسكرية على 18 نقطة تابعة لقوات نظام كييف في مقاطعة كورسك الروسية، و14 نقطة أخرى في مقاطعة سومي.
وجاء في بيان للدفاع الروسية: "هزمت الضربات الجوية ونيران المدفعية وعمليات القوات الروسية، تجمعات القوة البشرية والمعدات من الألوية 21 و22 و41 و61 و115 الآلية، والألوية الهجومية 80 و95 واللواء 36 من مشاة البحرية ولواء الحرس الوطني الأول، وكذلك لواء الدفاع الإقليمي 103 و129 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بونداريفكا، جيفو، إيفاشكوفسكي، كروغلينكوي، كولماكوف، ليوبيموفكا، ليونيدوفو، مارتينوفكا، مالايا لوكنيا، ميرني، تشالك، نيو باث، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، بليخوفو، سفيردليكوفو، تولستي لوغ وتشيركاسي كونوبيلكا".
وأضاف: "هاجمت القوات الجوية العملياتية التكتيكية وقوات الصوارخ التابعة للجيش الروسي، في مقاطعة سومي، احتياطيات الألوية 21 و22 و41 و115 الآلية و82 و92، واللواء الأول للحرس الوطني ولواء الأمن 1004، وكذلك لواءي 103و106 للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيلوفودي وفلاديميروفكا وغلوخوف وزورافكا وكوندراتوفكا وكاترينيفكا وأوبودي وبافلوفكا وريشكي ورودنيفو وسومي وشاليجينو وخوتن وفومينو".
وجاء في تقرير الوزارة، حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، أكثر من 300 عسكري و9 وحدات من المركبات المدرعة".
وأوضح بيان الدفاع الروسية أنه "إجمالاً، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 15650 عسكرياً، و124 دبابة و57 عربة قتال مشاة".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت سفينة محملة بالصواريخ والذخائر، أرسلتها الدول الغربية إلى قوات نظام كييف.