https://sarabic.ae/20240921/سلاح-الجو-الروسي-ينفذ-ضربات-عسكرية-على-18-نقطة-تابعة-لقوت-كييف-في-كورسك-و14-أخرى-في-سومي---عاجل--1092963062.html

سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات عسكرية على 18 نقطة تابعة لقوت كييف في كورسك و14 أخرى في سومي

سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات عسكرية على 18 نقطة تابعة لقوت كييف في كورسك و14 أخرى في سومي

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية نفذت ضربات عسكرية على 18 نقطة تابعة لقوات نظام كييف في مقاطعة كورسك الروسية، و14 نقطة أخرى في مقاطعة... 21.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-21T11:16+0000

2024-09-21T11:16+0000

2024-09-21T11:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وذكر بيان للدفاع الروسية، بالقول: "هزمت الضربات الجوية ونيران المدفعية وعمليات القوات الروسية، تجمعات القوة البشرية والمعدات من الألوية 21 و22 و41 و61 و115 الآلية، والألوية الهجومية 80 و95 واللواء 36 من مشاة البحرية ولواء الحرس الوطني الأول، وكذلك لواء الدفاع الإقليمي 103 و129 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بونداريفكا، جيفو، إيفاشكوفسكي، كروغلينكوي، كولماكوف، ليوبيموفكا، ليونيدوفو، مارتينوفكا، مالايا لوكنيا، ميرني، تشالك، نيو باث، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، بليخوفو، سفيردليكوفو، تولستي لوغ وتشيركاسي كونوبيلكا".وجاء في تقرير الوزارة، حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية: "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية، بلغت أكثر من 300 عسكري و9 وحدات من المركبات المدرعة".وأوضح بيان الدفاع الروسية، أنه "إجمالاً، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 15650 عسكرياً، و124 دبابة و57 عربة قتال مشاة".وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت سفينة محملة بالصواريخ والذخائر، التي زودت بها الدول الغربية قوات نظام كييف.وقالت الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، مستودعين أوكرانيين لأسلحة الصواريخ والمدفعية، واستهداف سفينة شحن محملة بالصواريخ والذخائر، التي زودت بها الدول الغربية نظام كييف، بالإضافة إلى استهداف قوات العدو والمعدات العسكرية في 153 منطقة".وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي على الجبهة، وفقدت قوات نظام كييف ما يصل إلى 435 عسكريًا، و4 دبابات وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع، و5 سيارات وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة رادار مضادة للمدافع أمريكية الصنع من طراز "AN/TPQ-50" و7 مستودعات ذخيرة ميدانية".وأضافت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 6 صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز "نبتون" و3 قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و10 صواريخ "هيمارس" و177 طائرة مسيرة".

https://sarabic.ae/20240921/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-الطاقة-التابعة-للقوات-الأوكرانية--1092960509.html

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روسيا, رصد عسكري