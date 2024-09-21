https://sarabic.ae/20240921/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-الطاقة-التابعة-للقوات-الأوكرانية--1092960509.html

الجيش الروسي يستهدف منشآت طاقة تابعة للقوات الأوكرانية

الجيش الروسي يستهدف منشآت طاقة تابعة للقوات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية، نفذت ضربة جماعية على منشآت الطاقة، التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. 21.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-21T09:08+0000

2024-09-21T09:08+0000

2024-09-21T09:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة، شنت القوات المسلحة الروسية، ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات مسيرة على منشآت الطاقة، التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وورش إنتاج المركبات الجوية المسيرة وأماكن نشر الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية".وأضاف البيان: "واصلت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، وصدت 9 هجمات أوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 520 عسكريا، وتدمير شاحنتين صغيرتين وعدد من المدافع الميدانية ومستودع ذخيرة ميدانيا".وبحسب البيان، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وفقدت قوات نظام كييف ما يصل إلى 840 عسكريًا، ودبابتين وعربتين قتاليتين مدرعتين و22 سيارة وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير 3 محطات للحرب الإلكترونية من طراز "Enklav-N".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية التابع للاستخبارات الأوكرانية

https://sarabic.ae/20240919/القوات-الروسية-تحرر-غيورغييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092883690.html

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