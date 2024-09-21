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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240921/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-الطاقة-التابعة-للقوات-الأوكرانية--1092960509.html
الجيش الروسي يستهدف منشآت طاقة تابعة للقوات الأوكرانية
الجيش الروسي يستهدف منشآت طاقة تابعة للقوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية، نفذت ضربة جماعية على منشآت الطاقة، التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T09:08+0000
2024-09-21T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة، شنت القوات المسلحة الروسية، ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات مسيرة على منشآت الطاقة، التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وورش إنتاج المركبات الجوية المسيرة وأماكن نشر الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية".وأضاف البيان: "واصلت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، وصدت 9 هجمات أوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 520 عسكريا، وتدمير شاحنتين صغيرتين وعدد من المدافع الميدانية ومستودع ذخيرة ميدانيا".وبحسب البيان، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وفقدت قوات نظام كييف ما يصل إلى 840 عسكريًا، ودبابتين وعربتين قتاليتين مدرعتين و22 سيارة وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير 3 محطات للحرب الإلكترونية من طراز "Enklav-N".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية التابع للاستخبارات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20240919/القوات-الروسية-تحرر-غيورغييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092883690.html
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روسيا

الجيش الروسي يستهدف منشآت طاقة تابعة للقوات الأوكرانية

09:08 GMT 21.09.2024 (تم التحديث: 09:32 GMT 21.09.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية، نفذت ضربة جماعية على منشآت الطاقة، التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة، شنت القوات المسلحة الروسية، ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات مسيرة على منشآت الطاقة، التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وورش إنتاج المركبات الجوية المسيرة وأماكن نشر الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن "أهداف الضربة قد تحققت، وتم إصابة جميع الأهداف المحددة".

وأضاف البيان: "واصلت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، وصدت 9 هجمات أوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 520 عسكريا، وتدمير شاحنتين صغيرتين وعدد من المدافع الميدانية ومستودع ذخيرة ميدانيا".

وتابع: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وفقد العدو ما يصل إلى 160 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة وسيارتين".

وبحسب البيان، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وفقدت قوات نظام كييف ما يصل إلى 840 عسكريًا، ودبابتين وعربتين قتاليتين مدرعتين و22 سيارة وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير 3 محطات للحرب الإلكترونية من طراز "Enklav-N".
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
19 سبتمبر, 09:44 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
طائرات تكتيكية روسية تستهدف المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية التابع للاستخبارات الأوكرانية
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