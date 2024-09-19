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القوات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240919/القوات-الروسية-تتصدى-لمحاولات-تقدم-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-وتكبدها-خسائر-فادحة--1092887252.html
القوات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
القوات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية صدت عدة محاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وكبدتها خسائر فادحة. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T11:21+0000
2024-09-19T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتنفيذ عمليات هجومية، ودحر تشكيلات الألوية الميكانيكية 22 و41 و115 ولواء الدبابات 17، ولواء الهجوم الجوي 82، واللواء الأول للحرس الوطني، ولواء الدفاع الإقليمي 129، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا، ودارينو، ونيكولو دارينو، وتولستي لوغ، وبليخوفو.وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أحبطت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في اتجاه بوركي، وكريميانو، وليوبيموفكا، وأوبخوفكا.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 20 عسكري بين قتيل وجريح، ودُمرت ثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارة، وتم القبض على جندي من القوات المسلحة الأوكرانية.وبدعم من طيران الجيش، ونيران المدفعية، تم صد ثلاث محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية في اتجاه نوفي بوت، ومالايا أوبوخوفكا، وميدفيجي.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريا بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وناقلة جند مدرعة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين.واستهدفت الضربات الجوية، ونيران المدفعية، تجمعات القوى العاملة والمعدات من الألوية الآلية 21 و22 و41 و61 و115، ولواء الدبابات 17، ولواءي الهجوم الجوي 80 و95، واللواء 36 من مشاة البحرية، ولواء الحرس الوطني الأول، ولواءي الدفاع الإقليمي 103 و129 في مناطق بوغدانوفكا، جيفو، دارينو، كوريلوفكا، كروغلينكو، كولماكوف، كوزاتشايا لوكنيا، ليوبيموفكا، ليونيدوفو، مخنوفكا، ميخائيلوفكا، مارتينوفكا، مالايا لوكنيا، نوفي بوت، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، أوبوخوفكا، بليخوفو، وتولستي لوغ، وتشيركاسي كونوبيلكا.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والصواريخ، مناطق في مقاطعة سومي، والألوية الهجومية الميكانيكية 21 و 22 و 41 و 115، ولواء الهجوم الجوي 82 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني، ولواء الأمن 1004، وكذلك ألوية الدفاع الإقليمي 101 و103 و106 و107 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أتينسكوي، وبيلوفودي، وفيرخني بيشانوي، وغلوخوف، وزورافكي، وكوندراتوفكا، وكازاتشي، وكاترينوفكا، ومالوشينو، وأوبودي، وبافلوفكا، وبيريموجا، ورشكي، وسومي، وشاليجينو، وخوتن.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 300 عسكري، و14 مركبة مدرعة بينها دبابة، ومركبتان قتال للمشاة، وناقلة جند مدرعة، و10 مركبات قتالية مدرعة، فضلا عن قطعتي مدفعية، وهاون، ومحطتان للحرب الإلكترونية، وسبع مركبات، تم تدمير ثلاثة معابر عائمة.
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة

11:21 GMT 19.09.2024 (تم التحديث: 11:34 GMT 19.09.2024)
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية صدت عدة محاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وكبدتها خسائر فادحة.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتنفيذ عمليات هجومية، ودحر تشكيلات الألوية الميكانيكية 22 و41 و115 ولواء الدبابات 17، ولواء الهجوم الجوي 82، واللواء الأول للحرس الوطني، ولواء الدفاع الإقليمي 129، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا، ودارينو، ونيكولو دارينو، وتولستي لوغ، وبليخوفو.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أحبطت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في اتجاه بوركي، وكريميانو، وليوبيموفكا، وأوبخوفكا.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 20 عسكري بين قتيل وجريح، ودُمرت ثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارة، وتم القبض على جندي من القوات المسلحة الأوكرانية.
وبدعم من طيران الجيش، ونيران المدفعية، تم صد ثلاث محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية في اتجاه نوفي بوت، ومالايا أوبوخوفكا، وميدفيجي.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريا بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وناقلة جند مدرعة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين.
واستهدفت الضربات الجوية، ونيران المدفعية، تجمعات القوى العاملة والمعدات من الألوية الآلية 21 و22 و41 و61 و115، ولواء الدبابات 17، ولواءي الهجوم الجوي 80 و95، واللواء 36 من مشاة البحرية، ولواء الحرس الوطني الأول، ولواءي الدفاع الإقليمي 103 و129 في مناطق بوغدانوفكا، جيفو، دارينو، كوريلوفكا، كروغلينكو، كولماكوف، كوزاتشايا لوكنيا، ليوبيموفكا، ليونيدوفو، مخنوفكا، ميخائيلوفكا، مارتينوفكا، مالايا لوكنيا، نوفي بوت، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، أوبوخوفكا، بليخوفو، وتولستي لوغ، وتشيركاسي كونوبيلكا.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والصواريخ، مناطق في مقاطعة سومي، والألوية الهجومية الميكانيكية 21 و 22 و 41 و 115، ولواء الهجوم الجوي 82 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني، ولواء الأمن 1004، وكذلك ألوية الدفاع الإقليمي 101 و103 و106 و107 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أتينسكوي، وبيلوفودي، وفيرخني بيشانوي، وغلوخوف، وزورافكي، وكوندراتوفكا، وكازاتشي، وكاترينوفكا، ومالوشينو، وأوبودي، وبافلوفكا، وبيريموجا، ورشكي، وسومي، وشاليجينو، وخوتن.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 300 عسكري، و14 مركبة مدرعة بينها دبابة، ومركبتان قتال للمشاة، وناقلة جند مدرعة، و10 مركبات قتالية مدرعة، فضلا عن قطعتي مدفعية، وهاون، ومحطتان للحرب الإلكترونية، وسبع مركبات، تم تدمير ثلاثة معابر عائمة.
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