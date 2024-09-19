https://sarabic.ae/20240919/القوات-الروسية-تتصدى-لمحاولات-تقدم-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-وتكبدها-خسائر-فادحة--1092887252.html

القوات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة

القوات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية صدت عدة محاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وكبدتها خسائر فادحة. 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T11:21+0000

2024-09-19T11:21+0000

2024-09-19T11:34+0000

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وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتنفيذ عمليات هجومية، ودحر تشكيلات الألوية الميكانيكية 22 و41 و115 ولواء الدبابات 17، ولواء الهجوم الجوي 82، واللواء الأول للحرس الوطني، ولواء الدفاع الإقليمي 129، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا، ودارينو، ونيكولو دارينو، وتولستي لوغ، وبليخوفو.وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أحبطت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في اتجاه بوركي، وكريميانو، وليوبيموفكا، وأوبخوفكا.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 20 عسكري بين قتيل وجريح، ودُمرت ثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارة، وتم القبض على جندي من القوات المسلحة الأوكرانية.وبدعم من طيران الجيش، ونيران المدفعية، تم صد ثلاث محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية في اتجاه نوفي بوت، ومالايا أوبوخوفكا، وميدفيجي.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريا بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وناقلة جند مدرعة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين.واستهدفت الضربات الجوية، ونيران المدفعية، تجمعات القوى العاملة والمعدات من الألوية الآلية 21 و22 و41 و61 و115، ولواء الدبابات 17، ولواءي الهجوم الجوي 80 و95، واللواء 36 من مشاة البحرية، ولواء الحرس الوطني الأول، ولواءي الدفاع الإقليمي 103 و129 في مناطق بوغدانوفكا، جيفو، دارينو، كوريلوفكا، كروغلينكو، كولماكوف، كوزاتشايا لوكنيا، ليوبيموفكا، ليونيدوفو، مخنوفكا، ميخائيلوفكا، مارتينوفكا، مالايا لوكنيا، نوفي بوت، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، أوبوخوفكا، بليخوفو، وتولستي لوغ، وتشيركاسي كونوبيلكا.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والصواريخ، مناطق في مقاطعة سومي، والألوية الهجومية الميكانيكية 21 و 22 و 41 و 115، ولواء الهجوم الجوي 82 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني، ولواء الأمن 1004، وكذلك ألوية الدفاع الإقليمي 101 و103 و106 و107 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أتينسكوي، وبيلوفودي، وفيرخني بيشانوي، وغلوخوف، وزورافكي، وكوندراتوفكا، وكازاتشي، وكاترينوفكا، ومالوشينو، وأوبودي، وبافلوفكا، وبيريموجا، ورشكي، وسومي، وشاليجينو، وخوتن.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 300 عسكري، و14 مركبة مدرعة بينها دبابة، ومركبتان قتال للمشاة، وناقلة جند مدرعة، و10 مركبات قتالية مدرعة، فضلا عن قطعتي مدفعية، وهاون، ومحطتان للحرب الإلكترونية، وسبع مركبات، تم تدمير ثلاثة معابر عائمة.

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