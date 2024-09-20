https://sarabic.ae/20240920/القوات-الروسية-نفذت-27-ضربة-استهدفت-منشآت-طاقة-تدعم-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني----1092929188.html

القوات الروسية تنفذ 27 ضربة استهدفت منشآت طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

القوات الروسية تنفذ 27 ضربة استهدفت منشآت طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية استهدفت بـ27 ضربة منشآت طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية للمطارات... 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T11:08+0000

2024-09-20T11:08+0000

2024-09-20T11:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101595/80/1015958029_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7204f04dbb8788ad5b254437c1b7501e.jpg

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإنه في الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر (أيلول الجاري)، نفذت القوات المسلحة الروسية 27 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة، ونتيجة لذلك تم تدمير منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات الجيش والمجمع الصناعي في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة.بالإضافة إلى ذلك، بحسب البيان، تم ضرب مستودعات الذخيرة والخدمات اللوجستية وقواعد إصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية وقطارا عسكريا أوكرانيا يحمل أسلحة أجنبية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.وأحبطت الضربات الجوية والطائرات المسيرة ونيران المدفعية الروسية، على مناطق تجمع الأفراد والمعدات الأوكرانية المكونة من 3 دبابات، ولواءين هجوميين محمولين جوا من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الجوي، وتم صد محاولات لشن هجمات مضادة ودخول احتياطيات للقوات الأوكرانية.وأضاف بيان الدفاع الروسية: "على مدار أسبوع، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 3510 عسكريين، و18 دبابة، بما في ذلك دبابة "ليوبارد" مصنوعة في ألمانيا، و117 مركبة قتالية مدرعة، و66 مركبة واثنتين من قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق، ونظام صواريخ من طراز "إم إل آر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و34 قطعة مدفعية ميدانية، وتم تدمير4 محطات للحرب الإلكترونية.وبحسب البيان، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3745 عسكرياً، ودبابة، و10 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، فضلاً عن 60 مركبة. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 40 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك 19 وحدة من مدافع الهاوتزر عيار 155 ملم، ووحدات مدفعية ذاتية الدفع نقلتها الدول الغربية إلى القوات المسلحة الأوكرانية، و16 محطة حربية إلكترونية مضادة للبطاريات، و22 مستودعًا للذخيرة الميدانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 4855 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة من طراز "ماردر" مصنوعة في ألمانيا، و52 مركبة و34 قطعة مدفعية ميدانية، 17 منها من صنع دول "الناتو"، وتم تدمير 4 محطات حربية إلكترونية وأخرى مضادة للمدافع، بالإضافة إلى 11 مستودعا للذخيرة الميدانية.ووفقا للبيان، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، ودمرت تشكيلات مكونة من دبابة، و6 آليات ولواءين من المشاة ولواءي "غايغر"، وألوية هجوم جوي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية دفاعية، ولواء من الحرس الوطني، ولواء "ليوت" الهجومي التابع للشرطة الأوكرانية، وتم صد 58 هجمة لمجموعات هجومية معادية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تواصل تقدمها في كورسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحةالقوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية

https://sarabic.ae/20240920/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-في-كروسك-خلال-24-ساعة-1092926111.html

https://sarabic.ae/20240920/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرات-مسيرة-أوكرانية-عدة-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1092915464.html

https://sarabic.ae/20240919/القوات-الروسية-تتصدى-لمحاولات-تقدم-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-وتكبدها-خسائر-فادحة--1092887252.html

https://sarabic.ae/20240919/القوات-الروسية-تحرر-غيورغييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092883690.html

https://sarabic.ae/20240918/القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-على-محورين-استراتيجيين-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين--1092852421.html

https://sarabic.ae/20240918/معززة-بالواقع-الافتراضيمشاهد-لمسيرة-روسية-وهي-تدمر-آلية-أوكرانية-فيديو-1092869671.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري