https://sarabic.ae/20240920/القوات-الروسية-نفذت-27-ضربة-استهدفت-منشآت-طاقة-تدعم-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني----1092929188.html
القوات الروسية تنفذ 27 ضربة استهدفت منشآت طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
القوات الروسية تنفذ 27 ضربة استهدفت منشآت طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية استهدفت بـ27 ضربة منشآت طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية للمطارات... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T11:08+0000
2024-09-20T11:08+0000
2024-09-20T11:52+0000
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وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإنه في الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر (أيلول الجاري)، نفذت القوات المسلحة الروسية 27 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة، ونتيجة لذلك تم تدمير منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات الجيش والمجمع الصناعي في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة.بالإضافة إلى ذلك، بحسب البيان، تم ضرب مستودعات الذخيرة والخدمات اللوجستية وقواعد إصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية وقطارا عسكريا أوكرانيا يحمل أسلحة أجنبية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.وأحبطت الضربات الجوية والطائرات المسيرة ونيران المدفعية الروسية، على مناطق تجمع الأفراد والمعدات الأوكرانية المكونة من 3 دبابات، ولواءين هجوميين محمولين جوا من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الجوي، وتم صد محاولات لشن هجمات مضادة ودخول احتياطيات للقوات الأوكرانية.وأضاف بيان الدفاع الروسية: "على مدار أسبوع، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 3510 عسكريين، و18 دبابة، بما في ذلك دبابة "ليوبارد" مصنوعة في ألمانيا، و117 مركبة قتالية مدرعة، و66 مركبة واثنتين من قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق، ونظام صواريخ من طراز "إم إل آر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و34 قطعة مدفعية ميدانية، وتم تدمير4 محطات للحرب الإلكترونية.وبحسب البيان، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3745 عسكرياً، ودبابة، و10 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، فضلاً عن 60 مركبة. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 40 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك 19 وحدة من مدافع الهاوتزر عيار 155 ملم، ووحدات مدفعية ذاتية الدفع نقلتها الدول الغربية إلى القوات المسلحة الأوكرانية، و16 محطة حربية إلكترونية مضادة للبطاريات، و22 مستودعًا للذخيرة الميدانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 4855 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة من طراز "ماردر" مصنوعة في ألمانيا، و52 مركبة و34 قطعة مدفعية ميدانية، 17 منها من صنع دول "الناتو"، وتم تدمير 4 محطات حربية إلكترونية وأخرى مضادة للمدافع، بالإضافة إلى 11 مستودعا للذخيرة الميدانية.ووفقا للبيان، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، ودمرت تشكيلات مكونة من دبابة، و6 آليات ولواءين من المشاة ولواءي "غايغر"، وألوية هجوم جوي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية دفاعية، ولواء من الحرس الوطني، ولواء "ليوت" الهجومي التابع للشرطة الأوكرانية، وتم صد 58 هجمة لمجموعات هجومية معادية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تواصل تقدمها في كورسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحةالقوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تنفذ 27 ضربة استهدفت منشآت طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
11:08 GMT 20.09.2024 (تم التحديث: 11:52 GMT 20.09.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية استهدفت بـ27 ضربة منشآت طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإنه في الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر (أيلول الجاري)، نفذت القوات المسلحة الروسية 27 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة، ونتيجة لذلك تم تدمير منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات الجيش والمجمع الصناعي في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة.
بالإضافة إلى ذلك، بحسب البيان، تم ضرب مستودعات الذخيرة والخدمات اللوجستية وقواعد إصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية وقطارا عسكريا أوكرانيا يحمل أسلحة أجنبية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.
وواصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، خلال الأسبوع، عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وخلال العمليات الهجومية، تم تحرير بلدتي أوسبينوفكا وبوركي.
وأحبطت الضربات الجوية والطائرات المسيرة ونيران المدفعية الروسية، على مناطق تجمع الأفراد والمعدات الأوكرانية المكونة من 3 دبابات، ولواءين هجوميين محمولين جوا من القوات المسلحة الأوكرانية،
ولواءين للدفاع الجوي، وتم صد محاولات لشن هجمات مضادة ودخول احتياطيات للقوات الأوكرانية.
ووفقا للبيان، تم تدمير تشكيلات لواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحريا، و3 ألوية دفاع عسكرية، في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي.
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "على مدار أسبوع، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 3510 عسكريين، و18 دبابة، بما في ذلك دبابة "ليوبارد" مصنوعة في ألمانيا، و117 مركبة قتالية مدرعة، و66 مركبة واثنتين من قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق، ونظام صواريخ من طراز "إم إل آر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية،
و34 قطعة مدفعية ميدانية، وتم تدمير4 محطات للحرب الإلكترونية.
وتابع البيان: "على مدار الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، التقدم في أعماق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت تشكيلات من 6 ألوية آلية وهجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية دفاع أرضي، ولواء لكتيبة "آزوف" الخاصة، وتم صد 24 هجمة شنتها وحدات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب البيان، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3745 عسكرياً، ودبابة، و10 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، فضلاً عن 60 مركبة. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 40 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك 19 وحدة من مدافع الهاوتزر عيار 155 ملم، ووحدات مدفعية ذاتية الدفع نقلتها الدول الغربية إلى القوات المسلحة الأوكرانية،
و16 محطة حربية إلكترونية مضادة للبطاريات، و22 مستودعًا للذخيرة الميدانية.
ونتيجة للمعارك التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، تم تحرير بلدتي جيلاني بيرفوي، وغورغييفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم استهداف القوى العاملة والمعدات المكونة من 5 ألوية مشاة ميكانيكية، ولواءين من مشاة الهجوم الجبلي، واثنين من ألوية الهجوم الجوي، و3 ألوية متنقلة من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم صد 14 هجمة لمجموعات هجومية معادية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 4855 عسكريًا،
ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة من طراز "ماردر" مصنوعة في ألمانيا، و52 مركبة و34 قطعة مدفعية ميدانية، 17 منها من صنع دول "الناتو"، وتم تدمير 4 محطات حربية إلكترونية وأخرى مضادة للمدافع، بالإضافة إلى 11 مستودعا للذخيرة الميدانية.
ووفقا للبيان، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، ودمرت تشكيلات مكونة من دبابة،
و6 آليات ولواءين من المشاة ولواءي "غايغر"، وألوية هجوم جوي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية دفاعية، ولواء من الحرس الوطني، ولواء "ليوت" الهجومي التابع للشرطة الأوكرانية، وتم صد 58 هجمة لمجموعات هجومية معادية.
وأضاف البيان: "على مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 3610 عسكريين، ودبابة، و11 مركبة قتال مدرعة، بما في ذلك مركبة مشاة قتالية من طراز "ماردر" مصنوعة في ألمانيا، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و21 مركبة و29 مدفعًا ميدانيًا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.