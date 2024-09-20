https://sarabic.ae/20240920/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-في-كروسك-خلال-24-ساعة-1092926111.html
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية صدت محاولات عدة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، للتقدم في مقاطعة كورسك الروسية، وكبدتها خسائر... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T09:30+0000
2024-09-20T09:30+0000
2024-09-20T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تنفيذ العمليات الهجومية، ودحرت خلالها تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ودارينو وزيليني شلياخ ونيكولايفو دارينو وتولستي لوج ومالايا لوكنيا وبليخوفو، وصدت محاولات هجوم للقوات الأوكرانية".وبحسب الدفاع الروسية، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 30 شخصًا بين قتيل وجريح، ومركبتان قتاليتان مدرعتان".وأوضح البيان أن "السلاح الجوي الروسي استهدف 20 لواءً أوكرانيا في مقاطعة كورسك الروسية، ومقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا، خلال الـ24 الساعة الماضية".وبحسب البيان، فإن "خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت نحو 370 جنديا و18 مركبة مدرعة، خلال الـ24 الساعة الماضية".وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات نظام كييف خسرت منذ بداية هجومها على مقاطعة كورسك 15300عسكري، و124 دبابة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240919/الجيش-الروسي-يستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-1092884084.html
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روسيا
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
09:30 GMT 20.09.2024 (تم التحديث: 10:00 GMT 20.09.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية صدت محاولات عدة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، للتقدم في مقاطعة كورسك الروسية، وكبدتها خسائر فادحة.
وقالت الدفاع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تنفيذ العمليات الهجومية، ودحرت خلالها تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ودارينو وزيليني شلياخ ونيكولايفو دارينو وتولستي لوج ومالايا لوكنيا وبليخوفو، وصدت محاولات هجوم للقوات الأوكرانية".
وبحسب الدفاع الروسية، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 30 شخصًا بين قتيل وجريح، ومركبتان قتاليتان مدرعتان".
وأشارت الدفاع إلى أنه "بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، تم صد 4 محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية في اتجاه نوفي بوت وميدفيزي، وخسر العدو ما يصل إلى 60 قتيلاً وجريحًا، وتم تدمير دبابتين، بما في ذلك دبابة "ليوبارد"، و3 مركبات مشاة قتالية".
وأوضح البيان أن "السلاح الجوي الروسي استهدف 20 لواءً أوكرانيا في مقاطعة كورسك الروسية، ومقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا، خلال الـ24 الساعة الماضية".
وبحسب البيان، فإن "خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت نحو 370 جنديا و18 مركبة مدرعة، خلال الـ24 الساعة الماضية".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات نظام كييف خسرت منذ بداية هجومها على مقاطعة كورسك 15300عسكري، و124 دبابة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.