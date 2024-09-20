https://sarabic.ae/20240920/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرات-مسيرة-أوكرانية-عدة-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1092915464.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرات مسيرة أوكرانية عدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرات مسيرة أوكرانية عدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 8 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق اراضي مقاطعة بيلغورود الروسية، خلال الليلة الماضية. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T04:39+0000
2024-09-20T04:39+0000
2024-09-20T04:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات على أهداف داخل الأراضي الروسية".يأتي هذا التصدي في إطار الهجمات شبه اليومية، التي تنفذها القوات المسلحة الأوكرانية على المناطق الحدودية الروسية، بما في ذلك مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، وروستوف، وكذلك جمهورية القرم، مستخدمة الطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240919/الجيش-الروسي-يستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-1092884084.html
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرات مسيرة أوكرانية عدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 8 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق اراضي مقاطعة بيلغورود الروسية، خلال الليلة الماضية.
وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات على أهداف داخل الأراضي الروسية".
وأضافت: "تم تدمير 8 طائرات أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
يأتي هذا التصدي في إطار الهجمات شبه اليومية، التي تنفذها القوات المسلحة الأوكرانية على المناطق الحدودية الروسية
، بما في ذلك مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، وروستوف، وكذلك جمهورية القرم، مستخدمة الطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.