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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240920/القوات-الروسية-تدمر-مركبات-أوكرانية-مدرعة-على-محور-كورسك-فيديو-1092949796.html
القوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو
القوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتدمير مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة مباشرة في المنطقة الحدودية لمقاطعة... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T19:24+0000
2024-09-20T19:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة مباشرة في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".وتابع البيان: "اكتشفت وحدة الاستطلاع من قوات مجموعة "الشمال" حركة المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، وبعد ذلك تم اتخاذ قرار بإطلاق النار على الأهداف".وبحسب البيان، أكد الاستطلاع الجوي تدمير المركبات القتالية التابعة للقوات الأوكرانية مع أطقمها.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240920/القوات-الروسية-نفذت-27-ضربة-استهدفت-منشآت-طاقة-تدعم-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني----1092929188.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو

19:24 GMT 20.09.2024
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "أوراغان"
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© Sputnik . Иван Родионов
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتدمير مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة مباشرة في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة مباشرة في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وتابع البيان: "اكتشفت وحدة الاستطلاع من قوات مجموعة "الشمال" حركة المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، وبعد ذلك تم اتخاذ قرار بإطلاق النار على الأهداف".
طائرات حربية روسية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 27 ضربة استهدفت منشآت طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
11:08 GMT
وبحسب البيان، أكد الاستطلاع الجوي تدمير المركبات القتالية التابعة للقوات الأوكرانية مع أطقمها.
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
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