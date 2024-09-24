https://sarabic.ae/20240924/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مصنعا-عسكريا-لإنتاج-توربينات-المقاتلات-الأوكرانية----1093042731.html

طائرات تكتيكية روسية تضرب مصنعا عسكريا لإنتاج توربينات المقاتلات الأوكرانية

طائرات تكتيكية روسية تضرب مصنعا عسكريا لإنتاج توربينات المقاتلات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرات تكتيكية روسية ضربت مصنعا عسكريا لإنتاج محركات توربينات الغاز للمقاتلات الأوكرانية. 24.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-24T09:30+0000

2024-09-24T09:30+0000

2024-09-24T10:08+0000

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وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيّرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، مؤسسة المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، التي أنتجت وخدّمت محركات توربينات الغاز للطائرات المقاتلة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن منشآت الطاقة التي تضمن تشغيلها، والبنية التحتية لمطار عسكري، وورشتي إنتاج، ونقطة تجميع للطائرات دون طيار، ومستودع للوقود ومواد التشحيم. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات الأوكرانية في 149 منطقة. واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي ليبتسوف وفولتشانسكي، تشكيلات لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ولواء الدفاع الأرضي 113 في مناطق ليبتسي، وفولشانسك، في مقاطعة خاركوف. وتم صد هجوم مضاد لمجموعة من التشكيل القومي "كراكن".وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الهجومية الآلية 43 و44 و66 و3 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 114 في مناطق كوبيانسك، زاغورويكوفكا، كوليسنيكوفكا، لوزوفايا، نوفويغوروفكا في مقاطعة خاركوف، وميكيفكا، ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 420 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "قوزاق"، و3 شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" عيار 122ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "إل-119" عيار 105 ملم مصنوع في بريطانيا. وتم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات ألوية المشاة الآلية 24، 28، 30، 54، 93، 56، ولواء الهجوم الخامس، واللواء الأول المحمول جواً، واللواء 25 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 116 المحمول جواً، ولواء الهجوم "ليوت" التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية في مناطق كراماتورسك، وسيفيرسك، وفيرخنيكامينسكوي، وكالينينا، وستوبوتشكي، وبريدتشينو وبيلايا غورا، وماكسيميليانوفكا، وكاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 810 عسكريين، وناقلة جنود مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة، و15 مركبة، ومدفع بولندي ذاتية الدفع من عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "إم 777"عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعين من عيار 155، ومدافع هاوتزر "إف إتش-70" ملم مصنوعة في بريطانيا، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومنصتي مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعين عيار 105 ملم من طراز "إل-119" مصنوع في بريطانيا، و مدفع "إم-119" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديوالقوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو

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