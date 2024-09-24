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اليوم الثاني من الضربات الإسرائيلية على لبنان... دمار وكوارث... صور وفيديو
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240924/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مصنعا-عسكريا-لإنتاج-توربينات-المقاتلات-الأوكرانية----1093042731.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب مصنعا عسكريا لإنتاج توربينات المقاتلات الأوكرانية
طائرات تكتيكية روسية تضرب مصنعا عسكريا لإنتاج توربينات المقاتلات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرات تكتيكية روسية ضربت مصنعا عسكريا لإنتاج محركات توربينات الغاز للمقاتلات الأوكرانية. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T09:30+0000
2024-09-24T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيّرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، مؤسسة المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، التي أنتجت وخدّمت محركات توربينات الغاز للطائرات المقاتلة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن منشآت الطاقة التي تضمن تشغيلها، والبنية التحتية لمطار عسكري، وورشتي إنتاج، ونقطة تجميع للطائرات دون طيار، ومستودع للوقود ومواد التشحيم. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات الأوكرانية في 149 منطقة. واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي ليبتسوف وفولتشانسكي، تشكيلات لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ولواء الدفاع الأرضي 113 في مناطق ليبتسي، وفولشانسك، في مقاطعة خاركوف. وتم صد هجوم مضاد لمجموعة من التشكيل القومي "كراكن".وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الهجومية الآلية 43 و44 و66 و3 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 114 في مناطق كوبيانسك، زاغورويكوفكا، كوليسنيكوفكا، لوزوفايا، نوفويغوروفكا في مقاطعة خاركوف، وميكيفكا، ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 420 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "قوزاق"، و3 شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" عيار 122ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "إل-119" عيار 105 ملم مصنوع في بريطانيا. وتم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات ألوية المشاة الآلية 24، 28، 30، 54، 93، 56، ولواء الهجوم الخامس، واللواء الأول المحمول جواً، واللواء 25 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 116 المحمول جواً، ولواء الهجوم "ليوت" التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية في مناطق كراماتورسك، وسيفيرسك، وفيرخنيكامينسكوي، وكالينينا، وستوبوتشكي، وبريدتشينو وبيلايا غورا، وماكسيميليانوفكا، وكاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 810 عسكريين، وناقلة جنود مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة، و15 مركبة، ومدفع بولندي ذاتية الدفع من عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "إم 777"عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعين من عيار 155، ومدافع هاوتزر "إف إتش-70" ملم مصنوعة في بريطانيا، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومنصتي مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعين عيار 105 ملم من طراز "إل-119" مصنوع في بريطانيا، و مدفع "إم-119" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديوالقوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240924/الدفاع-الروسية-إسقاط-وتدمير-13-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-3-مقاطعات-روسية-1093038295.html
https://sarabic.ae/20240924/قوات-روسية-تقضي-بالكامل-على-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1093039264.html
https://sarabic.ae/20240923/إحباط-أكثر-من-80-هجوما-أوكرانيا-بالمسيرات-على-دونيتسك-وماكييفكا-خلال-أسبوع-1093003725.html
https://sarabic.ae/20240923/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-اختراق-نفذتها-قوات-كييف-وتدمر-عتادها-بالكامل-في-مقاطعة-كورسك-1093009861.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

طائرات تكتيكية روسية تضرب مصنعا عسكريا لإنتاج توربينات المقاتلات الأوكرانية

09:30 GMT 24.09.2024 (تم التحديث: 10:08 GMT 24.09.2024)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هجومية نفاثة SU-25
طائرة هجومية نفاثة SU-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرات تكتيكية روسية ضربت مصنعا عسكريا لإنتاج محركات توربينات الغاز للمقاتلات الأوكرانية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيّرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، مؤسسة المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، التي أنتجت وخدّمت محركات توربينات الغاز للطائرات المقاتلة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن منشآت الطاقة التي تضمن تشغيلها، والبنية التحتية لمطار عسكري، وورشتي إنتاج، ونقطة تجميع للطائرات دون طيار، ومستودع للوقود ومواد التشحيم. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات الأوكرانية في 149 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين مضادين للرادار من طراز "هارم"، وثلاثة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 63 طائرة دون طيار.
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04:58 GMT
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي ليبتسوف وفولتشانسكي، تشكيلات لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ولواء الدفاع الأرضي 113 في مناطق ليبتسي، وفولشانسك، في مقاطعة خاركوف. وتم صد هجوم مضاد لمجموعة من التشكيل القومي "كراكن".
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 65 عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".
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06:40 GMT
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الهجومية الآلية 43 و44 و66 و3 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 114 في مناطق كوبيانسك، زاغورويكوفكا، كوليسنيكوفكا، لوزوفايا، نوفويغوروفكا في مقاطعة خاركوف، وميكيفكا، ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد أربع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الآليين 14 و63 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 420 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "قوزاق"، و3 شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" عيار 122ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "إل-119" عيار 105 ملم مصنوع في بريطانيا. وتم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 07:31 GMT
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات ألوية المشاة الآلية 24، 28، 30، 54، 93، 56، ولواء الهجوم الخامس، واللواء الأول المحمول جواً، واللواء 25 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 116 المحمول جواً، ولواء الهجوم "ليوت" التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية في مناطق كراماتورسك، وسيفيرسك، وفيرخنيكامينسكوي، وكالينينا، وستوبوتشكي، وبريدتشينو وبيلايا غورا، وماكسيميليانوفكا، وكاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 810 عسكريين، وناقلة جنود مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة، و15 مركبة، ومدفع بولندي ذاتية الدفع من عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "إم 777"عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعين من عيار 155، ومدافع هاوتزر "إف إتش-70" ملم مصنوعة في بريطانيا، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومنصتي مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعين عيار 105 ملم من طراز "إل-119" مصنوع في بريطانيا، و مدفع "إم-119" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
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القوات الروسية تحبط محاولة اختراق نفذتها قوات كييف وتدمر عتادها بالكامل في مقاطعة كورسك
أمس, 09:10 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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