قوات روسية تقضي بالكامل على مجموعة استطلاع أوكرانية في مقاطعة كورسك.. فيديو

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المقهى الثقافي
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الجوع يفتك باليمنيين
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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28 د
مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
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بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
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59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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مدار الليل والنهار
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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عرب بوينت بودكاست
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
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المقهى الثقافي
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مساحة حرة
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240924/قوات-روسية-تقضي-بالكامل-على-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1093039264.html
قوات روسية تقضي بالكامل على مجموعة استطلاع أوكرانية في مقاطعة كورسك.. فيديو
قوات روسية تقضي بالكامل على مجموعة استطلاع أوكرانية في مقاطعة كورسك.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر في الأجهزة الأمنية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من مشاة البحرية الروسية نجحوا بالقضاء على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T06:40+0000
2024-09-24T06:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مصدر في الأجهزة الأمنية لوكالة "سبوتنيك": "قام مقاتلو اللواء 810 من مشاة البحرية التابع للأسطول البحر الأسود بالقضاء على مجموعة من ضباط المخابرات الأوكرانية مكونة من ثمانية أشخاص، تابعة للواء المشاة 41 خلال معارك شمال شرق بلدة كريمينوي في مقاطعة كورسك".وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
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قوات روسية تقضي بالكامل على مجموعة استطلاع أوكرانية في مقاطعة كورسك.. فيديو

06:40 GMT 24.09.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تستولي على "روشيل سيناتور" كندية الصنع في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلن مصدر في الأجهزة الأمنية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من مشاة البحرية الروسية نجحوا بالقضاء على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وقال مصدر في الأجهزة الأمنية لوكالة "سبوتنيك": "قام مقاتلو اللواء 810 من مشاة البحرية التابع للأسطول البحر الأسود بالقضاء على مجموعة من ضباط المخابرات الأوكرانية مكونة من ثمانية أشخاص، تابعة للواء المشاة 41 خلال معارك شمال شرق بلدة كريمينوي في مقاطعة كورسك".
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
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