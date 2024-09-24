https://sarabic.ae/20240924/قوات-روسية-تقضي-بالكامل-على-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1093039264.html
قوات روسية تقضي بالكامل على مجموعة استطلاع أوكرانية في مقاطعة كورسك.. فيديو
قوات روسية تقضي بالكامل على مجموعة استطلاع أوكرانية في مقاطعة كورسك.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر في الأجهزة الأمنية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من مشاة البحرية الروسية نجحوا بالقضاء على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T06:40+0000
2024-09-24T06:40+0000
2024-09-24T06:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091735490_0:11:1111:636_1920x0_80_0_0_f38b37581b789863337e45d98b890282.png
وقال مصدر في الأجهزة الأمنية لوكالة "سبوتنيك": "قام مقاتلو اللواء 810 من مشاة البحرية التابع للأسطول البحر الأسود بالقضاء على مجموعة من ضباط المخابرات الأوكرانية مكونة من ثمانية أشخاص، تابعة للواء المشاة 41 خلال معارك شمال شرق بلدة كريمينوي في مقاطعة كورسك".وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
قوات روسية تقضي بالكامل على مجموعة استطلاع أوكرانية في مقاطعة كورسك.. فيديو
أعلن مصدر في الأجهزة الأمنية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من مشاة البحرية الروسية نجحوا بالقضاء على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وقال مصدر في الأجهزة الأمنية لوكالة "سبوتنيك": "قام مقاتلو اللواء 810 من مشاة البحرية التابع للأسطول البحر الأسود بالقضاء على مجموعة من ضباط المخابرات الأوكرانية مكونة من ثمانية أشخاص، تابعة للواء المشاة 41 خلال معارك شمال شرق بلدة كريمينوي في مقاطعة كورسك".
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك
الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.