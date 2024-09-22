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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240922/القوات-الروسية-تدمر-منصة-صاروخية-أمريكية-الصنع-من-طراز-هيمارس-في-مقاطعة-سومي-1092983283.html
القوات الروسية تدمر منصة صاروخية أمريكية الصنع من طراز "هيمارس" في مقاطعة سومي
القوات الروسية تدمر منصة صاروخية أمريكية الصنع من طراز "هيمارس" في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن قواتها دمرت منصة صاروخية أمريكية الصنع من طراز "هيمارس" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة سومي، من خلال... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T08:53+0000
2024-09-22T10:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الدفاع الروسية، في بيانها، أن "طاقم نظام الصواريخ التكتيكية "إسكندر" التابع للقوات المسلحة الروسية، شن هجوما صاروخيا على موقع للقوات المسلحة الأوكرانية، تتمركز فيه منصة صاروخية أمريكية من طراز "هيمارس" في بلدة شابوشنيكوفو الواقعة في مقاطعة سومي".وأضافت الدفاع الروسية أنه بعد عمليات استطلاع تم رصد المنصة التي كانت تتحضر لإطلاق صواريخ على الأراضي الروسية، وتم تدميرها بالكامل مع طاقمها.وتم نشر مقطع فيديو لعملية استهداف المنصة الصاروخية الأمريكية الصنع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.وفي السادس من أغسطس/ آب الماضي، شنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدم هذه الوحدات، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.القوات الروسية تحرر 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال يومين
https://sarabic.ae/20240922/مقاتلة-سو--34-الروسية-تستهدف-وحدات-ومعدات-عسكرية-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1092980892.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر منصة صاروخية أمريكية الصنع من طراز "هيمارس" في مقاطعة سومي

08:53 GMT 22.09.2024 (تم التحديث: 10:15 GMT 22.09.2024)
© Sputnik . Konstantin Chalabovإطلاق صاروخ تاكتيكي "توتشكا-أو" بمنطقة لينينغراد بمناسبة يوم القوات الصاروخية والمدفعية
إطلاق صاروخ تاكتيكي توتشكا-أو بمنطقة لينينغراد بمناسبة يوم القوات الصاروخية والمدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© Sputnik . Konstantin Chalabov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن قواتها دمرت منصة صاروخية أمريكية الصنع من طراز "هيمارس" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة سومي، من خلال استخدام صواريخ من طراز "إسكندر".
وذكرت الدفاع الروسية، في بيانها، أن "طاقم نظام الصواريخ التكتيكية "إسكندر" التابع للقوات المسلحة الروسية، شن هجوما صاروخيا على موقع للقوات المسلحة الأوكرانية، تتمركز فيه منصة صاروخية أمريكية من طراز "هيمارس" في بلدة شابوشنيكوفو الواقعة في مقاطعة سومي".
وأضافت الدفاع الروسية أنه بعد عمليات استطلاع تم رصد المنصة التي كانت تتحضر لإطلاق صواريخ على الأراضي الروسية، وتم تدميرها بالكامل مع طاقمها.
وتم نشر مقطع فيديو لعملية استهداف المنصة الصاروخية الأمريكية الصنع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
مقاتلة سو-34 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلة "سو- 34" الروسية تستهدف وحدات ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
06:06 GMT
وفي السادس من أغسطس/ آب الماضي، شنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا، ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدم هذه الوحدات، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
القوات الروسية تحرر 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال يومين
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