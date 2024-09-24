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الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240924/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1093048416.html
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي كبّد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T11:23+0000
2024-09-24T11:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القيام بعمليات هجومية استهدفت من خلالها القوات الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ودارينو ونوفي بوت ونيكولايفو دارينو وبليخوفو".وتابع البيان: "بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، تم صد 5 محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية في اتجاه منطقتي ميدفيزي نوفي بوت".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 40 قتيلا، ومركبة قتال مشاة، و3 مركبات قتالية مدرعة، وسيارة.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 360 جنديا، و13 مركبة مدرعة، بالإضافة إلى 4 قطع مدفعية، وراجمتان للصواريخ ، و3 محطات حرب إلكترونية، و11 مركبة، وتم القبض على 4 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240924/قوات-روسية-تقضي-بالكامل-على-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1093039264.html
https://sarabic.ae/20240924/ضربة-روسية-تحيد-40-عسكريا-أوكرانيا-في-مقاطعة-كوبيانسك-1093039909.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في مقاطعة كورسك

11:23 GMT 24.09.2024 (تم التحديث: 11:42 GMT 24.09.2024)
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راجمة صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي كبّد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القيام بعمليات هجومية استهدفت من خلالها القوات الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ودارينو ونوفي بوت ونيكولايفو دارينو وبليخوفو".

وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، صدت القوات الروسية هجومين للقوات الأوكرانية في اتجاه مناطق مالايا لوكنيا وأوبوخوفكا، ونتيجة لذلك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 20 شخصا بين قتيل وجريح، ودمرت مركبتان، وتم أسر 4 من جنود القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع البيان: "بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، تم صد 5 محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية في اتجاه منطقتي ميدفيزي نوفي بوت".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات روسية تقضي بالكامل على مجموعة استطلاع أوكرانية في مقاطعة كورسك.. فيديو
06:40 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 40 قتيلا، ومركبة قتال مشاة، و3 مركبات قتالية مدرعة، وسيارة.

وأشار البيان إلى أن الضربات الجوية الروسية ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في 22 منطقة في مقاطعة كورسك الروسية، و19 منطقة في مقاطعة سومي خلال الـ24 الساعة الماضية.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 360 جنديا، و13 مركبة مدرعة، بالإضافة إلى 4 قطع مدفعية، وراجمتان للصواريخ ، و3 محطات حرب إلكترونية، و11 مركبة، وتم القبض على 4 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربة روسية تحيد 40 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كوبيانسك... فيديو
07:41 GMT
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
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