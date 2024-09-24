https://sarabic.ae/20240924/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1093048416.html
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي كبّد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T11:23+0000
2024-09-24T11:23+0000
2024-09-24T11:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القيام بعمليات هجومية استهدفت من خلالها القوات الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ودارينو ونوفي بوت ونيكولايفو دارينو وبليخوفو".وتابع البيان: "بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، تم صد 5 محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية في اتجاه منطقتي ميدفيزي نوفي بوت".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 40 قتيلا، ومركبة قتال مشاة، و3 مركبات قتالية مدرعة، وسيارة.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 360 جنديا، و13 مركبة مدرعة، بالإضافة إلى 4 قطع مدفعية، وراجمتان للصواريخ ، و3 محطات حرب إلكترونية، و11 مركبة، وتم القبض على 4 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
11:23 GMT 24.09.2024 (تم التحديث: 11:42 GMT 24.09.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي كبّد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القيام بعمليات هجومية استهدفت من خلالها القوات الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ودارينو ونوفي بوت ونيكولايفو دارينو وبليخوفو".
وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، صدت القوات الروسية هجومين للقوات الأوكرانية في اتجاه مناطق مالايا لوكنيا وأوبوخوفكا، ونتيجة لذلك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 20 شخصا بين قتيل وجريح، ودمرت مركبتان، وتم أسر 4 من جنود القوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع البيان: "بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، تم صد 5 محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية في اتجاه منطقتي ميدفيزي نوفي بوت".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 40 قتيلا، ومركبة قتال مشاة، و3 مركبات قتالية مدرعة، وسيارة.
وأشار البيان إلى أن الضربات الجوية الروسية ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في 22 منطقة في مقاطعة كورسك الروسية، و19 منطقة في مقاطعة سومي خلال الـ24 الساعة الماضية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 360 جنديا، و13 مركبة مدرعة، بالإضافة إلى 4 قطع مدفعية، وراجمتان للصواريخ ، و3 محطات حرب إلكترونية، و11 مركبة، وتم القبض على 4 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك
الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.