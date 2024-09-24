https://sarabic.ae/20240924/ضربة-روسية-تحيد-40-عسكريا-أوكرانيا-في-مقاطعة-كوبيانسك-1093039909.html
ضربة روسية تحيد 40 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كوبيانسك
ضربة روسية تحيد 40 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كوبيانسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، القضاء على نحو 40 عسكريا أوكرانيا في منطقة كوبيانسك، بعد استهداف أماكن تجمعهم بقنبلة فراغية من طراز "أوداب 1500". 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T07:41+0000
2024-09-24T07:41+0000
2024-09-24T07:41+0000
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة للضربة خسائر العدو بلغت نحو 40 عسكريا وما يصل إلى 5 وحدات من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة".وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الضربة نفذت بطائرة عملياتية تكتيكية باستخدام قنبلة فراغية من طراز "أوداب 1500".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالعملية العسكرية الروسية الخاصةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
ضربة روسية تحيد 40 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كوبيانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، القضاء على نحو 40 عسكريا أوكرانيا في منطقة كوبيانسك، بعد استهداف أماكن تجمعهم بقنبلة فراغية من طراز "أوداب 1500".
وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة للضربة خسائر العدو بلغت نحو 40 عسكريا وما يصل إلى 5 وحدات من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة".
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الضربة نفذت بطائرة عملياتية تكتيكية باستخدام قنبلة فراغية من طراز "أوداب 1500".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.