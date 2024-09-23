https://sarabic.ae/20240923/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-جسيمة-في-مقاطعة-كورسك----1093015214.html
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية كبدت الجيش الأوكراني خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T11:23+0000
2024-09-23T11:23+0000
2024-09-23T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القيام بعمليات هجومية استهدفت من خلالها القوات الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ودارينو ونوفي بوت ونيكولايفو دارينو ومالايا لوكنيا وبليخوفو".وتابع البيان: "بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، تم صد محاولتين قامت بهما القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية في اتجاه منطقة نوفي بوت".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 30 قتيلاً، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 340 جنديا، و6 مركبات مدرعة، بينها دبابة و3 مركبات قتال للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى 8 قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية، ورادار مضاد للبطارية، و5 مركبات، وتم القبض على جندي من القوات المسلحة الأوكرانية.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك
11:23 GMT 23.09.2024 (تم التحديث: 11:51 GMT 23.09.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية كبدت الجيش الأوكراني خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القيام بعمليات هجومية استهدفت من خلالها القوات الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ودارينو ونوفي بوت ونيكولايفو دارينو ومالايا لوكنيا وبليخوفو".
وأوضح البيان أنه، وخلال الـ24 الساعة الماضية، صدت القوات الروسية محاولات هجوم للقوات الأوكرانية في اتجاه مناطق مالايا لوكنيا وبليخوفو، ونتيجة لذلك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 25 شخصًا بين قتيل وجريح، وتم أسر جندي واحد، وتدمير مركبتين.
وتابع البيان: "بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، تم صد محاولتين قامت بهما القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية في اتجاه منطقة نوفي بوت".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 30 قتيلاً، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين.
وأشار البيان إلى أن الضربات الجوية الروسية ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في 18 منطقة في مقاطعة كورسك الروسية، و14 منطقة في مقاطعة سومي خلال الـ24 الساعة الماضية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 340 جنديا، و6 مركبات مدرعة، بينها دبابة و3 مركبات قتال للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى 8 قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية، ورادار مضاد للبطارية، و5 مركبات، وتم القبض على جندي من القوات المسلحة الأوكرانية.
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك
الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.