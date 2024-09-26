https://sarabic.ae/20240926/الدفاعات-الجوية-تسقط-عدة-مسيرات-فوق-3-مقاطعات-روسية-1093111525.html

الدفاعات الجوية تسقط عدة مسيرات فوق 3 مقاطعات روسية

الدفاعات الجوية تسقط عدة مسيرات فوق 3 مقاطعات روسية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 7 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وكورسك وبريانسك خلال الليل. 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T04:50+0000

2024-09-26T04:50+0000

2024-09-26T04:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240923/إحباط-أكثر-من-80-هجوما-أوكرانيا-بالمسيرات-على-دونيتسك-وماكييفكا-خلال-أسبوع-1093003725.html

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