https://sarabic.ae/20240926/القوات-الروسية-تدمر-250-مسيرة-أوكرانية-في-زابوروجيه-فيديو-1093118624.html
القوات الروسية تدمر 250 مسيرة أوكرانية في زابوروجيه... فيديو
القوات الروسية تدمر 250 مسيرة أوكرانية في زابوروجيه... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت نحو 250 طائرة دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في غارة على ورش لتجميع وتخزين... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T09:25+0000
2024-09-26T09:25+0000
2024-09-26T09:25+0000
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وأوضحت الوزارة أن الورش المستهدفة تابعة لشركة "موتور سيش" في زابوروجيه، ونشرت لقطات مصورة لتدميرها.وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نتيجة للغارة الجوية باستخدام قنابل "يو إم بي سي-500" على ورش لتجميع الطائرات دون طيار وتخزينها، التابعة لشركة بناء وتصنيع محركات الطيران "موتور سيش"، الواقعة في زابوروجيه، تم تدمير نحو 250 طائرة دون طيار من أنواع مختلفة"، وتظهر اللقطات إصابات في الورش ووقوع انفجارات هناك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديوالقوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240925/سو-34-تستهدف-تجمعات-ومعدات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1093096355.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر 250 مسيرة أوكرانية في زابوروجيه... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت نحو 250 طائرة دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في غارة على ورش لتجميع وتخزين الطائرات دون طيار في مقاطعة زابوروجيه.
وأوضحت الوزارة أن الورش المستهدفة تابعة لشركة "موتور سيش" في زابوروجيه، ونشرت لقطات مصورة لتدميرها.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نتيجة للغارة الجوية باستخدام قنابل "يو إم بي سي-500" على ورش لتجميع الطائرات دون طيار وتخزينها، التابعة لشركة بناء وتصنيع محركات الطيران "موتور سيش"، الواقعة في زابوروجيه، تم تدمير نحو 250 طائرة دون طيار
من أنواع مختلفة"، وتظهر اللقطات إصابات في الورش ووقوع انفجارات هناك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية
خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.