القوات الروسية تدمر 250 مسيرة أوكرانية في زابوروجيه... فيديو

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الكرملين يتحدث عن تفاصيل تغيير العقيدة النووية الروسية
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عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240926/القوات-الروسية-تدمر-250-مسيرة-أوكرانية-في-زابوروجيه-فيديو-1093118624.html
القوات الروسية تدمر 250 مسيرة أوكرانية في زابوروجيه... فيديو
القوات الروسية تدمر 250 مسيرة أوكرانية في زابوروجيه... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت نحو 250 طائرة دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في غارة على ورش لتجميع وتخزين... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T09:25+0000
2024-09-26T09:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سلاح روسيا
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الجيش الروسي
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وأوضحت الوزارة أن الورش المستهدفة تابعة لشركة "موتور سيش" في زابوروجيه، ونشرت لقطات مصورة لتدميرها.وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نتيجة للغارة الجوية باستخدام قنابل "يو إم بي سي-500" على ورش لتجميع الطائرات دون طيار وتخزينها، التابعة لشركة بناء وتصنيع محركات الطيران "موتور سيش"، الواقعة في زابوروجيه، تم تدمير نحو 250 طائرة دون طيار من أنواع مختلفة"، وتظهر اللقطات إصابات في الورش ووقوع انفجارات هناك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديوالقوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240925/سو-34-تستهدف-تجمعات-ومعدات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1093096355.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر 250 مسيرة أوكرانية في زابوروجيه... فيديو

09:25 GMT 26.09.2024
© Sputnik . Egor Eremov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات روسية من طراز "سو-34"
طائرات روسية من طراز سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© Sputnik . Egor Eremov
/
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت نحو 250 طائرة دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في غارة على ورش لتجميع وتخزين الطائرات دون طيار في مقاطعة زابوروجيه.
وأوضحت الوزارة أن الورش المستهدفة تابعة لشركة "موتور سيش" في زابوروجيه، ونشرت لقطات مصورة لتدميرها.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نتيجة للغارة الجوية باستخدام قنابل "يو إم بي سي-500" على ورش لتجميع الطائرات دون طيار وتخزينها، التابعة لشركة بناء وتصنيع محركات الطيران "موتور سيش"، الواقعة في زابوروجيه، تم تدمير نحو 250 طائرة دون طيار من أنواع مختلفة"، وتظهر اللقطات إصابات في الورش ووقوع انفجارات هناك.
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-34" تستهدف تجمعات ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
أمس, 14:16 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديو
القوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو
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