https://sarabic.ae/20240925/سو-34-تستهدف-تجمعات-ومعدات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1093096355.html
"سو-34" تستهدف تجمعات ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
"سو-34" تستهدف تجمعات ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت "سو-34" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، استهدفت تجمعاً للأفراد والمركبات... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T14:16+0000
2024-09-25T14:16+0000
2024-09-25T14:16+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت متعددة الوظائف "سو-34" للقوات الجوفضائية استهدفت تجمعا للأفراد، والمعدات العسكرية المدرعة، والسيارات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن الضربة نُفذت على أهداف استطلاعية باستخدام قنابل جوية حديثة مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة.وقالت الوزارة: "بعد تلقي تأكيدا من المخابرات بشأن تدمير القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، عاد طاقم الطائرة بسلام إلى مطار المغادرة".وفي السادس من أغسطس/ آب الماضي، شنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدم هذه الوحدات، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.مشاهد لـ"سو-34" وهي تستهدف بضربات مباشرة وحدات تابعة لقوات كييف في كورسك... فيديوصواريخ "إسكندر" الروسية تستهدف منظومة "هيمارس"... فيديو
https://sarabic.ae/20240922/مقاتلة-سو--34-الروسية-تستهدف-وحدات-ومعدات-عسكرية-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1092980892.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
"سو-34" تستهدف تجمعات ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت "سو-34" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، استهدفت تجمعاً للأفراد والمركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت متعددة الوظائف "سو-34" للقوات الجوفضائية استهدفت تجمعا للأفراد، والمعدات العسكرية المدرعة، والسيارات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن الضربة نُفذت على أهداف استطلاعية باستخدام قنابل جوية حديثة
مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة.
وقالت الوزارة: "بعد تلقي تأكيدا من المخابرات بشأن تدمير القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، عاد طاقم الطائرة بسلام إلى مطار المغادرة".
وفي السادس من أغسطس/ آب الماضي، شنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك
الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدم هذه الوحدات، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.