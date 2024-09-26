https://sarabic.ae/20240926/بث-مباشر-بوتين-يشارك-بالمنتدى-الدولي-أسبوع-الطاقة-الروسي-في-موسكو--1093124126.html
بث مباشر... بوتين يشارك بالمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو
بث مباشر... بوتين يشارك بالمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو
سبوتنيك عربي
يلقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، كلمته في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، في العاصمة الروسية موسكو. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T10:35+0000
2024-09-26T10:35+0000
2024-09-26T12:02+0000
روسيا
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انطلقت اليوم في موسكو الجلسة النقاشية لأسبوع الطاقة الروسي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال بوتين: "يعتقد البعض أن بإمكانهم تطبيق عقوبات غير قانونية لصالحهم في قطاع الطاقة"، مشيرا إلى أن "النخب الغربية تمنع الدول غير المرغوبة من الوصول إلى المنصة وتقنياتها لأنها لا تستطيع المنافسة".أشار بوتين إلى رغبتنا في تشكيل منصة فعالة للنمو خالية من الضغوط والإملاءات والعقوبات الخارجية.وأكد أن النمو الاقتصادي العالمي في القرن الحادي والعشرين لن يتركز في أوروبا وأمريكا الشمالية بل في دول "بريكس"، مضيفا "إنهم يرون إمكانية التفاعل المتساوي مع الأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية".ووفقا له فإن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى مجموعة دول "بريكس" ترى احتمال قيام نظام عالمي متساوٍ مع احترام المصالح الوطنية للدول.وبحسب الرئيس الروسي دول الجنوب وجنوب شرق آسيا، وكذلك ذات معدلات المواليد المرتفعة ستكون الرائدة في النمو الاقتصادي.وأوضح أن "البريكس ترى أن هدفها يتمثل في تكوين الإمكانات الاقتصادية وخلق مساحة للتعاون متبادل النفع بين الدول".وأضاف: "سنواصل بالتأكيد تطوير خدماتنا وتقنياتنا في مجال الغاز الطبيعي المسال، وإنشاء مراكز لنقل وتخزين وتجارة الغاز الطبيعي المسال، وتزويد المشاريع بناقلات الغاز، وبالطبع زيادة قدرات موانئنا البحرية في القطب الشمالي والشرقي. وتعزيز الاتصالات والبنية التحتية لطريق البحر الشمالي. زملائي، الروس يعرفون ما أتحدث عنه، يتم خلق الكثير من المشكلات لهم، بالطبع، هذا يعيق جزئيًا تنفيذ خططنا، لكن بالتأكيد سيتم تنفيذها".وتابع بوتين أن روسيا ستعزز البنية التحتية للطريق البحري الشمالي وسيتم تنفيذ خطط تطويره رغم معوقات الدول غير الصديقة.ووفقا له فإن شركاء روسيا مهتمون بالانتقال إلى العملات الوطنية للدفع مقابل الصادرات الروسية.ووصف بوتين الطاقة الحديثة بأنها إحدى الصناعات الرئيسية، والأساس الحقيقي للتنمية العالمية، مشيرا إلى أن عملها الهادئ وفق قواعد شفافة ومفهومة، فضلا عن تنمية الودائع ومعالجة الموارد وعن الإمدادات دون انقطاع إلى السوق، يخلق أساسا متينا للنمو الاقتصادي والمجال الاجتماعي وتحسين رفاهية المواطنين.وأضاف: "لسوء الحظ، فإن هذه الحقيقة البديهية تؤخذ في الاعتبار بشكل أقل فأقل من قبل أولئك الذين تبنوا آليات العقوبات غير القانونية ويعتقدون أن بإمكانهم استخدامها لصالحهم في قطاع الطاقة".وأوضح بوتين: "ميزان الطاقة لدينا هو من بين الأكثر خضرة في العالم".
https://sarabic.ae/20240926/رئيس-مجلس-الدوما-واشنطن-وبايدن-شخصيا-يقفان-وراء-انفجارات-نورد-ستريم-1093112324.html
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بوتين يشارك في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو
سبوتنيك عربي
يلقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمته في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، في العاصمة الروسية موسكو
2024-09-26T10:35+0000
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سبوتنيك عربي
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روسيا
بث مباشر... بوتين يشارك بالمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو
10:35 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 12:02 GMT 26.09.2024)
يلقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، كلمته في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، في العاصمة الروسية موسكو.
انطلقت اليوم في موسكو الجلسة النقاشية لأسبوع الطاقة الروسي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بوتين: "يعتقد البعض أن بإمكانهم تطبيق عقوبات غير قانونية لصالحهم في قطاع الطاقة"، مشيرا إلى أن "النخب الغربية تمنع الدول غير المرغوبة من الوصول إلى المنصة وتقنياتها لأنها لا تستطيع المنافسة".
وأضاف: "اعتقدت النخب الغربية أنها قادرة على منع الوصول إلى هذه الخدمات في تلك البلدان التي لا يحبونها سياسيا، وبالتالي وضعهم على هامش التقدم، ولكن في الواقع ببساطة إخراجهم من السوق، أعتقد أن الكثيرين سيتفقون معي في ذلك وأن جميع هذه الأدوات تُستخدم في المقام الأول كأدوات للمنافسة غير المشروعة"، مؤكدا أن الدافع كان واضحا: "الغرب لا يريد المنافسة لأنه لا يستطيع مواجهتها وغالباً ما يخسر في معركة عادلة".
أشار بوتين إلى رغبتنا في تشكيل منصة فعالة للنمو خالية من الضغوط والإملاءات والعقوبات الخارجية.
وأكد أن النمو الاقتصادي العالمي في القرن الحادي والعشرين لن يتركز في أوروبا وأمريكا الشمالية بل في دول "بريكس"، مضيفا "إنهم يرون إمكانية التفاعل المتساوي مع الأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية".
وقال بوتين: "نحن نهدف إلى المضي قدما في هذا المجال، ولن نقتصر على قطاع الطاقة، ولكن في مجال تنفيذ المشروعات، ومد سلاسل الإنتاج، في عدد من القطاعات بما في ذلك في مجال الطاقة النووية، حيث تقوم "روس آتوم" الروسية ببناء محطات الطاقة، وإنشاء قطاعات اقتصادية برمتها، تهدف للوصول إلى آفاق جديدة في مجال التعاون الاقتصادي بشكل عام وليس في قطاع الطاقة فحسب".
ووفقا له فإن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى مجموعة دول "بريكس" ترى احتمال قيام نظام عالمي متساوٍ مع احترام المصالح الوطنية للدول.
وبحسب الرئيس الروسي دول الجنوب وجنوب شرق آسيا، وكذلك ذات معدلات المواليد المرتفعة ستكون الرائدة في النمو الاقتصادي.
وأوضح أن "البريكس ترى أن هدفها يتمثل في تكوين الإمكانات الاقتصادية وخلق مساحة للتعاون متبادل النفع بين الدول".
وأكد أن روسيا، رغم الصعوبات تظل أحد المشاركين الرئيسيين ورائدة في سوق الطاقة، مشيرا إلى أن الدول الصديقة تستحوذ على 90% من صادرات روسيا من الطاقة.
وأضاف: "سنواصل بالتأكيد تطوير خدماتنا وتقنياتنا في مجال الغاز الطبيعي المسال، وإنشاء مراكز لنقل وتخزين وتجارة الغاز الطبيعي المسال، وتزويد المشاريع بناقلات الغاز، وبالطبع زيادة قدرات موانئنا البحرية في القطب الشمالي والشرقي. وتعزيز الاتصالات والبنية التحتية لطريق البحر الشمالي. زملائي، الروس يعرفون ما أتحدث عنه، يتم خلق الكثير من المشكلات لهم، بالطبع، هذا يعيق جزئيًا تنفيذ خططنا، لكن بالتأكيد سيتم تنفيذها".
وتابع بوتين أن روسيا ستعزز البنية التحتية للطريق البحري الشمالي وسيتم تنفيذ خطط تطويره رغم معوقات الدول غير الصديقة.
ووفقا له فإن شركاء روسيا مهتمون بالانتقال إلى العملات الوطنية للدفع مقابل الصادرات الروسية.
ووصف بوتين الطاقة الحديثة بأنها إحدى الصناعات الرئيسية، والأساس الحقيقي للتنمية العالمية، مشيرا إلى أن عملها الهادئ وفق قواعد شفافة ومفهومة، فضلا عن تنمية الودائع ومعالجة الموارد وعن الإمدادات دون انقطاع إلى السوق، يخلق أساسا متينا للنمو الاقتصادي والمجال الاجتماعي وتحسين رفاهية المواطنين.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة": "يتم تشكيل نماذج تنمية متعددة الأقطاب، والتي تطلق موجة جديدة من النمو العالمي للقرن الـ21 بأكمله. لن يتركز هذا النمو في أوروبا أو أمريكا الشمالية. بطبيعة الحال، فإن الأسس الأساسية للاقتصاد الأوروبي، الأمريكي جدية وقوية للغاية، إنها تعمل وستستمر في العمل... ورغم كل هذا لن يتركز النمو الرئيسي (الاقتصادي) في أوروبا أو أمريكا الشمالية، التي تفقد مكانتها تدريجيًا في الاقتصاد العالمي بل في دول "بريكس" والدول الراغبة بالانضمام إلى المجموعة".
وأضاف: "لسوء الحظ، فإن هذه الحقيقة البديهية تؤخذ في الاعتبار بشكل أقل فأقل من قبل أولئك الذين تبنوا آليات العقوبات غير القانونية ويعتقدون أن بإمكانهم استخدامها لصالحهم في قطاع الطاقة".
وأوضح بوتين: "ميزان الطاقة لدينا هو من بين الأكثر خضرة في العالم".