https://sarabic.ae/20240926/بث-مباشر-بوتين-يشارك-بالمنتدى-الدولي-أسبوع-الطاقة-الروسي-في-موسكو--1093124126.html

بث مباشر... بوتين يشارك بالمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو

بث مباشر... بوتين يشارك بالمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو

سبوتنيك عربي

يلقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، كلمته في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، في العاصمة الروسية موسكو. 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T10:35+0000

2024-09-26T10:35+0000

2024-09-26T12:02+0000

روسيا

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انطلقت اليوم في موسكو الجلسة النقاشية لأسبوع الطاقة الروسي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال بوتين: "يعتقد البعض أن بإمكانهم تطبيق عقوبات غير قانونية لصالحهم في قطاع الطاقة"، مشيرا إلى أن "النخب الغربية تمنع الدول غير المرغوبة من الوصول إلى المنصة وتقنياتها لأنها لا تستطيع المنافسة".أشار بوتين إلى رغبتنا في تشكيل منصة فعالة للنمو خالية من الضغوط والإملاءات والعقوبات الخارجية.وأكد أن النمو الاقتصادي العالمي في القرن الحادي والعشرين لن يتركز في أوروبا وأمريكا الشمالية بل في دول "بريكس"، مضيفا "إنهم يرون إمكانية التفاعل المتساوي مع الأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية".ووفقا له فإن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى مجموعة دول "بريكس" ترى احتمال قيام نظام عالمي متساوٍ مع احترام المصالح الوطنية للدول.وبحسب الرئيس الروسي دول الجنوب وجنوب شرق آسيا، وكذلك ذات معدلات المواليد المرتفعة ستكون الرائدة في النمو الاقتصادي.وأوضح أن "البريكس ترى أن هدفها يتمثل في تكوين الإمكانات الاقتصادية وخلق مساحة للتعاون متبادل النفع بين الدول".وأضاف: "سنواصل بالتأكيد تطوير خدماتنا وتقنياتنا في مجال الغاز الطبيعي المسال، وإنشاء مراكز لنقل وتخزين وتجارة الغاز الطبيعي المسال، وتزويد المشاريع بناقلات الغاز، وبالطبع زيادة قدرات موانئنا البحرية في القطب الشمالي والشرقي. وتعزيز الاتصالات والبنية التحتية لطريق البحر الشمالي. زملائي، الروس يعرفون ما أتحدث عنه، يتم خلق الكثير من المشكلات لهم، بالطبع، هذا يعيق جزئيًا تنفيذ خططنا، لكن بالتأكيد سيتم تنفيذها".وتابع بوتين أن روسيا ستعزز البنية التحتية للطريق البحري الشمالي وسيتم تنفيذ خطط تطويره رغم معوقات الدول غير الصديقة.ووفقا له فإن شركاء روسيا مهتمون بالانتقال إلى العملات الوطنية للدفع مقابل الصادرات الروسية.ووصف بوتين الطاقة الحديثة بأنها إحدى الصناعات الرئيسية، والأساس الحقيقي للتنمية العالمية، مشيرا إلى أن عملها الهادئ وفق قواعد شفافة ومفهومة، فضلا عن تنمية الودائع ومعالجة الموارد وعن الإمدادات دون انقطاع إلى السوق، يخلق أساسا متينا للنمو الاقتصادي والمجال الاجتماعي وتحسين رفاهية المواطنين.وأضاف: "لسوء الحظ، فإن هذه الحقيقة البديهية تؤخذ في الاعتبار بشكل أقل فأقل من قبل أولئك الذين تبنوا آليات العقوبات غير القانونية ويعتقدون أن بإمكانهم استخدامها لصالحهم في قطاع الطاقة".وأوضح بوتين: "ميزان الطاقة لدينا هو من بين الأكثر خضرة في العالم".

https://sarabic.ae/20240926/رئيس-مجلس-الدوما-واشنطن-وبايدن-شخصيا-يقفان-وراء-انفجارات-نورد-ستريم-1093112324.html

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بوتين يشارك في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو سبوتنيك عربي يلقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمته في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، في العاصمة الروسية موسكو 2024-09-26T10:35+0000 true PT1S

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