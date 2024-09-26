https://sarabic.ae/20240926/رئيس-مجلس-الدوما-واشنطن-وبايدن-شخصيا-يقفان-وراء-انفجارات-نورد-ستريم-1093112324.html

رئيس مجلس الدوما: واشنطن وبايدن شخصيا يقفان وراء تفجيرات "نورد ستريم"

رئيس مجلس الدوما: واشنطن وبايدن شخصيا يقفان وراء تفجيرات "نورد ستريم"

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، أن واشنطن والرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا يقفان وراء تفجيرات "نورد ستريم". 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T05:27+0000

2024-09-26T05:27+0000

2024-09-26T05:53+0000

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وقال فولودين على صفحته في "تلغرام": "واشنطن وبايدن شخصياً يقفان وراء انفجار نورد ستريم".وأضاف: "لم يتم الكشف عن التفاصيل بعد. وقد تم رفض جميع الطلبات المقدمة من روسيا تقريبًا. سلسلة الأحداث المروية بشأن الانفجار تثير السخرية فقط. ولن ينجح إلقاء اللوم على بعض "الجماعات الموالية لأوكرانيا" والغواصين المدنيين".وأوضح: "اتضح أن واشنطن ليست المسؤولة عن الهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"، بل الشعب الألماني، الذي سمح لبايدن وشولتس باقتحام جيوبهم".ووفقا له فإن بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس فقدا ثقة السكان في بلديهما بسبب الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، موضحا: وتابع: "أعتقد أنه يجب محاسبة المبادرين ومنفذي أعمال التخريب في نورد ستريم".ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي" 1 و2، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.وبدأ مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت مرارا وتكرارا بيانات حول الانفجارات في خطي "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقها أبدا.خبير بريطاني يكشف سبب اتهام الغرب لنظام زيلينسكي بتقويض "التيار الشمالي"

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