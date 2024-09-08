https://sarabic.ae/20240908/شولتس-يعد-بمعاقبة-المسؤولين-عن-تفجير-التيار-الشمالي-1092517324.html
شولتس يعد بمعاقبة المسؤولين عن تفجير "التيار الشمالي"
شولتس يعد بمعاقبة المسؤولين عن تفجير "التيار الشمالي"
سبوتنيك عربي
أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، بأنه يجب التحقيق في انفجارات خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1و2" ومحاسبة مرتكبيها. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T16:03+0000
2024-09-08T16:03+0000
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وقال شولتس خلال مقابلة: "من الواضح تمامًا بالنسبة لي أنه يجب التحقيق في هذا الأمر، ويسعدني أن مكتب المدعي العام الفيدرالي والسلطات الأمنية قد ذهبوا إلى هذا الحد كما ورد في وسائل الإعلام".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه لم يتم حتى الآن تقديم نتائج ملموسة للتحقيق الألماني في قضية تفجير "التيار الشمالي".وذكّرت بأن روسيا ناشدت مرارا السلطات الألمانية، وأصرت على "مشاركة السلطات الروسية المختصة في التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام الألماني لضمان صراحة وموضوعية هذا التحقيق".ووقعت انفجارات في خطي أنابيب التيار الشمالي "التيار الشمالي1 و2"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو بعد كشف تورط أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي"خبير بريطاني يكشف سبب اتهام الغرب لنظام زيلينسكي بتقويض "التيار الشمالي"
https://sarabic.ae/20240821/روسيا-تكذب-تصريحات-ألمانيا-حول-تبادل-المعلومات-مع-موسكو-بشأن-التيار-الشمالي-1091964146.html
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أخبار ألمانيا, روسيا, التيار الشمالي, أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا, روسيا, التيار الشمالي, أخبار العالم الآن
شولتس يعد بمعاقبة المسؤولين عن تفجير "التيار الشمالي"
أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، بأنه يجب التحقيق في انفجارات خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1و2" ومحاسبة مرتكبيها.
وقال شولتس خلال مقابلة: "من الواضح تمامًا بالنسبة لي أنه يجب التحقيق في هذا الأمر، ويسعدني أن مكتب المدعي العام الفيدرالي والسلطات الأمنية قد ذهبوا إلى هذا الحد كما ورد في وسائل الإعلام".
وتابع: "نحن ندعو إلى عدم إخفاء أي شيء، وسيتم بذل كل شيء لضمان محاسبة أولئك الذين فعلوا ذلك".
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه لم يتم حتى الآن تقديم نتائج ملموسة للتحقيق الألماني في قضية تفجير "التيار الشمالي".
وذكّرت بأن روسيا ناشدت مرارا السلطات الألمانية، وأصرت على "مشاركة السلطات الروسية المختصة في التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام الألماني لضمان صراحة وموضوعية هذا التحقيق".
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، في وقت سابق، أن مكتب المدعي العام الألماني أصدر مذكرة اعتقال بحق المواطن الأوكراني فلاديمير ج. ونشرت إحدى المنشورات صورته، مما جعل من الممكن إثبات أننا نتحدث عن الغواص فلاديمير جورافليف من كييف.
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب التيار الشمالي "التيار الشمالي1 و2"،
لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.