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روسيا تكذّب تصريحات ألمانيا حول "تبادل المعلومات" مع موسكو بشأن "التيار الشمالي"
روسيا تكذّب تصريحات ألمانيا حول "تبادل المعلومات" مع موسكو بشأن "التيار الشمالي"
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الجانب الروسي يصرّ على إجراء مشاورات ثنائية رسمية مع ألمانيا بشأن التحقيق... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T12:56+0000
2024-08-21T13:08+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "إنهم (ألمانيا) لا يقدمون الحقائق المتوفرة لديهم بشأن هذا التحقيق إلى الجانب الروسي، على الرغم من أنهم ملزمون بذلك".وأكدت زاخاروفا أن تصريحات وزارة الخارجية الألمانية حول تبادل المعلومات مع روسيا بشأن الهجمات الإرهابية على خطي أنابيب "التيار الشمالي" لنقل الغاز، مجرد أكاذيب.وأضافت زاخاروفا: "يجب التأكيد على أن هذه التصريحات غير صحيحة على الإطلاق، دعنا نقول فقط، لتسهيل الترجمة إلى الألمانية على المترجمين: هذا كذب".وفي وقت سابق، كشف مدير القسم الأوروبي الثالث بالخارجية الروسية، أوليغ تيابكين، أن روسيا رفعت مطالبات بشكل رسمي ضد ألمانيا، بشأن التحقيق في انفجارات خطي "التيار الشمالي" لنقل الغاز، وأنها تسعى إلى إجراء محادثات بشأن وفاء ألمانيا بالتزاماتها الدولية في مكافحة الإرهاب.ووقعت انفجارات في خطي أنابيب التيار الشمالي "التيار الشمالي1 و2"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو بعد كشف تورط أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي"خبير بريطاني يكشف سبب اتهام الغرب لنظام زيلينسكي بتقويض "التيار الشمالي"
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روسيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار ألمانيا

روسيا تكذّب تصريحات ألمانيا حول "تبادل المعلومات" مع موسكو بشأن "التيار الشمالي"

12:56 GMT 21.08.2024 (تم التحديث: 13:08 GMT 21.08.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
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أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الجانب الروسي يصرّ على إجراء مشاورات ثنائية رسمية مع ألمانيا بشأن التحقيق بالعمل الإرهابي، الذي وقع على خطي "التيار الشمالي" لنقل الغاز.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "إنهم (ألمانيا) لا يقدمون الحقائق المتوفرة لديهم بشأن هذا التحقيق إلى الجانب الروسي، على الرغم من أنهم ملزمون بذلك".

وتابعت: "تصر روسيا على إجراء مشاورات ثنائية رسمية، وفقًا للوائح الحالية، فهي منصوص عليها في اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
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19 أغسطس, 10:19 GMT
وأكدت زاخاروفا أن تصريحات وزارة الخارجية الألمانية حول تبادل المعلومات مع روسيا بشأن الهجمات الإرهابية على خطي أنابيب "التيار الشمالي" لنقل الغاز، مجرد أكاذيب.

وقالت: "منذ ما يقرب من عامين، كان الجانب الألماني يستجيب حصريا لجميع طلبات السلطات الروسية، فيما يتعلق بشأن "التيار الشمالي" بردود وأعذار فارغة، ولا تحتوي وثيقة واحدة من التي أُرسلت إلينا على أي معلومات واقعية".

وأضافت زاخاروفا: "يجب التأكيد على أن هذه التصريحات غير صحيحة على الإطلاق، دعنا نقول فقط، لتسهيل الترجمة إلى الألمانية على المترجمين: هذا كذب".
وفي وقت سابق، كشف مدير القسم الأوروبي الثالث بالخارجية الروسية، أوليغ تيابكين، أن روسيا رفعت مطالبات بشكل رسمي ضد ألمانيا، بشأن التحقيق في انفجارات خطي "التيار الشمالي" لنقل الغاز، وأنها تسعى إلى إجراء محادثات بشأن وفاء ألمانيا بالتزاماتها الدولية في مكافحة الإرهاب.
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب التيار الشمالي "التيار الشمالي1 و2"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.
زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو بعد كشف تورط أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي"
خبير بريطاني يكشف سبب اتهام الغرب لنظام زيلينسكي بتقويض "التيار الشمالي"
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