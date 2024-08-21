https://sarabic.ae/20240821/روسيا-تكذب-تصريحات-ألمانيا-حول-تبادل-المعلومات-مع-موسكو-بشأن-التيار-الشمالي-1091964146.html
روسيا تكذّب تصريحات ألمانيا حول "تبادل المعلومات" مع موسكو بشأن "التيار الشمالي"
روسيا تكذّب تصريحات ألمانيا حول "تبادل المعلومات" مع موسكو بشأن "التيار الشمالي"
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الجانب الروسي يصرّ على إجراء مشاورات ثنائية رسمية مع ألمانيا بشأن التحقيق... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T12:56+0000
2024-08-21T12:56+0000
2024-08-21T13:08+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "إنهم (ألمانيا) لا يقدمون الحقائق المتوفرة لديهم بشأن هذا التحقيق إلى الجانب الروسي، على الرغم من أنهم ملزمون بذلك".وأكدت زاخاروفا أن تصريحات وزارة الخارجية الألمانية حول تبادل المعلومات مع روسيا بشأن الهجمات الإرهابية على خطي أنابيب "التيار الشمالي" لنقل الغاز، مجرد أكاذيب.وأضافت زاخاروفا: "يجب التأكيد على أن هذه التصريحات غير صحيحة على الإطلاق، دعنا نقول فقط، لتسهيل الترجمة إلى الألمانية على المترجمين: هذا كذب".وفي وقت سابق، كشف مدير القسم الأوروبي الثالث بالخارجية الروسية، أوليغ تيابكين، أن روسيا رفعت مطالبات بشكل رسمي ضد ألمانيا، بشأن التحقيق في انفجارات خطي "التيار الشمالي" لنقل الغاز، وأنها تسعى إلى إجراء محادثات بشأن وفاء ألمانيا بالتزاماتها الدولية في مكافحة الإرهاب.ووقعت انفجارات في خطي أنابيب التيار الشمالي "التيار الشمالي1 و2"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو بعد كشف تورط أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي"خبير بريطاني يكشف سبب اتهام الغرب لنظام زيلينسكي بتقويض "التيار الشمالي"
https://sarabic.ae/20240819/لافروف-يجب-على-ألمانيا-الإجابة-على-جميع-الأسئلة-المتعلقة-بـ-التيار-الشمالي--1091886411.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا
روسيا تكذّب تصريحات ألمانيا حول "تبادل المعلومات" مع موسكو بشأن "التيار الشمالي"
12:56 GMT 21.08.2024 (تم التحديث: 13:08 GMT 21.08.2024)
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الجانب الروسي يصرّ على إجراء مشاورات ثنائية رسمية مع ألمانيا بشأن التحقيق بالعمل الإرهابي، الذي وقع على خطي "التيار الشمالي" لنقل الغاز.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "إنهم (ألمانيا) لا يقدمون الحقائق المتوفرة لديهم بشأن هذا التحقيق إلى الجانب الروسي، على الرغم من أنهم ملزمون بذلك".
وتابعت: "تصر روسيا على إجراء مشاورات ثنائية رسمية، وفقًا للوائح الحالية، فهي منصوص عليها في اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب".
وأكدت زاخاروفا أن تصريحات وزارة الخارجية الألمانية حول تبادل المعلومات مع روسيا بشأن الهجمات الإرهابية على خطي أنابيب "التيار الشمالي" لنقل الغاز، مجرد أكاذيب.
وقالت: "منذ ما يقرب من عامين، كان الجانب الألماني يستجيب حصريا لجميع طلبات السلطات الروسية، فيما يتعلق بشأن "التيار الشمالي" بردود وأعذار فارغة، ولا تحتوي وثيقة واحدة من التي أُرسلت إلينا على أي معلومات واقعية".
وأضافت زاخاروفا: "يجب التأكيد على أن هذه التصريحات غير صحيحة على الإطلاق، دعنا نقول فقط، لتسهيل الترجمة إلى الألمانية على المترجمين: هذا كذب".
وفي وقت سابق، كشف مدير القسم الأوروبي الثالث بالخارجية الروسية، أوليغ تيابكين، أن روسيا رفعت مطالبات بشكل رسمي ضد ألمانيا
، بشأن التحقيق في انفجارات خطي "التيار الشمالي" لنقل الغاز، وأنها تسعى إلى إجراء محادثات بشأن وفاء ألمانيا بالتزاماتها الدولية في مكافحة الإرهاب.
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب التيار الشمالي "التيار الشمالي1 و2"،
لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.