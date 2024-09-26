الاستخبارات الروسية: تفجير "التيار الشمالي" حرب من الأنغلوسكسونيين ضد الأوروبيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240926/الاستخبارات-الروسية-تفجير-التيار-الشمالي-حرب-من-الأنغلوسكسونيين-ضد-الأوروبيين--1093117178.html
الاستخبارات الروسية: تفجير "التيار الشمالي" حرب من الأنغلوسكسونيين ضد الأوروبيين
الاستخبارات الروسية: تفجير "التيار الشمالي" حرب من الأنغلوسكسونيين ضد الأوروبيين
سبوتنيك عربي
كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن تلقيه معلومات جديدة تؤكد فرضية تورط الأنغلوسكسونيين في تفجيرات التيار الشمالي. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T08:12+0000
2024-09-26T08:12+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068387951_0:0:2467:1388_1920x0_80_0_0_c1416a50e1d42f0f791c0b23ffc938d6.png
وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان نشره المكتب الصحفي التابع له: "لا يتوقف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية عن جمع المعلومات حول ظروف (انفجارات خطي أنابيب التيار الشمالي لتصدير الغاز الروسي إلى ألمانيا وأوروبا) التي وقعت في بحر البلطيق في 26 أيلول/سبتمبر 2022".وأضاف البيان: "يتم تلقي المزيد والمزيد من المعلومات الجديدة التي تؤكد ما صرح به مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، حول تورط الأنغلوسكسونيين في هذا الهجوم".وبدوره، أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، أن واشنطن والرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا يقفان وراء تفجيرات "التيار الشمالي".وقال فولودين على صفحته في "تلغرام": "واشنطن وبايدن شخصياً يقفان وراء انفجار (التيار الشمالي) نورد ستريم".وأشار فولودين إلى أن التحقيقات التي أجرتها ألمانيا والدنمارك والسويد لم تؤد إلى نتائج ملموسة، ولم يسمح لروسيا بالتعرف على سير القضية، ما أدى إلى تأخير العملية قدر الإمكان لإخفاء الأدلة.وأضاف: "لم يتم الكشف عن التفاصيل بعد. وقد تم رفض جميع الطلبات المقدمة من روسيا تقريبًا. سلسلة الأحداث المروية بشأن الانفجار تثير السخرية فقط. ولن ينجح إلقاء اللوم على بعض "الجماعات الموالية لأوكرانيا" والغواصين المدنيين"، مشيرا إلى أن هذه التحقيقات لا تتمتع بالمصداقية.وأوضح: "اتضح أن واشنطن ليست المسؤولة عن الهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"، بل الشعب الألماني، الذي سمح لبايدن وشولتس باقتحام جيوبهم".وأشار فولودين إلى أن ألمانيا هي الأكثر معاناة، حيث سقط اقتصادها في حالة ركود، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض الإنتاج الصناعي، ووصل عدد حالات الإفلاس في البلاد إلى مستوى قياسي خلال العقد الماضي.ووفقا له فإن بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس فقدا ثقة السكان في بلديهما بسبب الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، موضحا: "لقد انسحب أحدهم بالفعل جباناً من السباق الانتخابي، ليقضي فترة ولايته الرئاسية بصمت. والثاني، كما تظهر نتائج الانتخابات الإقليمية، سيلقى نفس المصير".وتابع: "أعتقد أنه يجب محاسبة المبادرين ومنفذي أعمال التخريب في نورد ستريم".ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي" 1 و2، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.وأفادت شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخط "السيل الشمالي"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.وبدأ مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت مرارا وتكرارا بيانات حول الانفجارات في خطي "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقها أبدا.خبير بريطاني يكشف سبب اتهام الغرب لنظام زيلينسكي بتقويض "التيار الشمالي"
https://sarabic.ae/20240908/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تصريحات-شولتس-حول-تفجير-التيار-الشمالي-1092519263.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068387951_308:0:2159:1388_1920x0_80_0_0_dbbae802047a045c90a3c6d73a6d5041.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الاستخبارات الروسية: تفجير "التيار الشمالي" حرب من الأنغلوسكسونيين ضد الأوروبيين

08:12 GMT 26.09.2024
© Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© Photo / Swedish Coast Guard
تابعنا عبر
كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن تلقيه معلومات جديدة تؤكد فرضية تورط الأنغلوسكسونيين في تفجيرات التيار الشمالي.
وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان نشره المكتب الصحفي التابع له: "لا يتوقف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية عن جمع المعلومات حول ظروف (انفجارات خطي أنابيب التيار الشمالي لتصدير الغاز الروسي إلى ألمانيا وأوروبا) التي وقعت في بحر البلطيق في 26 أيلول/سبتمبر 2022".
وأضاف البيان: "يتم تلقي المزيد والمزيد من المعلومات الجديدة التي تؤكد ما صرح به مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، حول تورط الأنغلوسكسونيين في هذا الهجوم".

وأوضح جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن "المعلومات الاستخباراتية المتاحة تشير بوضوح إلى أن الهجمات على أنابيب (التيار الشمالي) كانت عملا من أعمال الإرهاب الدولي والحرب الاقتصادية للأنغلوسكسون ضد الأوروبيين، وفي المقام الأول ألمانيا".

وبدوره، أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، أن واشنطن والرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا يقفان وراء تفجيرات "التيار الشمالي".
تفجير خط أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي"
تفجير خط أنابيب الغاز الروسي التيار الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
تفجير خط أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي"
وقال فولودين على صفحته في "تلغرام": "واشنطن وبايدن شخصياً يقفان وراء انفجار (التيار الشمالي) نورد ستريم".
وأشار فولودين إلى أن التحقيقات التي أجرتها ألمانيا والدنمارك والسويد لم تؤد إلى نتائج ملموسة، ولم يسمح لروسيا بالتعرف على سير القضية، ما أدى إلى تأخير العملية قدر الإمكان لإخفاء الأدلة.
وأضاف: "لم يتم الكشف عن التفاصيل بعد. وقد تم رفض جميع الطلبات المقدمة من روسيا تقريبًا. سلسلة الأحداث المروية بشأن الانفجار تثير السخرية فقط. ولن ينجح إلقاء اللوم على بعض "الجماعات الموالية لأوكرانيا" والغواصين المدنيين"، مشيرا إلى أن هذه التحقيقات لا تتمتع بالمصداقية.
وأوضح: "اتضح أن واشنطن ليست المسؤولة عن الهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"، بل الشعب الألماني، الذي سمح لبايدن وشولتس باقتحام جيوبهم".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
الخارجية الروسية تعلق على تصريحات شولتس حول تفجير "التيار الشمالي"
8 سبتمبر, 17:17 GMT
وأشار فولودين إلى أن ألمانيا هي الأكثر معاناة، حيث سقط اقتصادها في حالة ركود، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض الإنتاج الصناعي، ووصل عدد حالات الإفلاس في البلاد إلى مستوى قياسي خلال العقد الماضي.
ووفقا له فإن بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس فقدا ثقة السكان في بلديهما بسبب الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، موضحا: "لقد انسحب أحدهم بالفعل جباناً من السباق الانتخابي، ليقضي فترة ولايته الرئاسية بصمت. والثاني، كما تظهر نتائج الانتخابات الإقليمية، سيلقى نفس المصير".
وتابع: "أعتقد أنه يجب محاسبة المبادرين ومنفذي أعمال التخريب في نورد ستريم".
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي" 1 و2، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.
وأفادت شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخط "السيل الشمالي"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
وبدأ مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت مرارا وتكرارا بيانات حول الانفجارات في خطي "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقها أبدا.
خبير بريطاني يكشف سبب اتهام الغرب لنظام زيلينسكي بتقويض "التيار الشمالي"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل08:34 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала