https://sarabic.ae/20240908/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تصريحات-شولتس-حول-تفجير-التيار-الشمالي-1092519263.html
الخارجية الروسية تعلق على تصريحات شولتس حول تفجير "التيار الشمالي"
الخارجية الروسية تعلق على تصريحات شولتس حول تفجير "التيار الشمالي"
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن التصريحات الألمانية لا ينبغي أن تكون تسريبات لوسائل الإعلام، بل يجب أن تكون تصريحات... 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T17:17+0000
2024-09-08T17:17+0000
2024-09-08T17:17+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
التيار الشمالي
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" تعقيباً على كلام المستشار الألماني أولاف شولتس حول التحقيق في انفجارات "التيار الشمالي": "لا ينبغي نشر ذلك في وسائل الإعلام على شكل تسريبات، ولكن يجب تبادل البيانات الرسمية بين الهياكل ذات الصلة في البلدان المعنية".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه يجب التحقيق في انفجارات خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1و2" ومحاسبة مرتكبيها.وتابع: "نحن ندعو إلى عدم إخفاء أي شيء، وسيتم بذل كل شيء لضمان محاسبة أولئك الذين فعلوا ذلك".ووقعت انفجارات في خطي أنابيب التيار الشمالي "التيار الشمالي1 و2"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.
https://sarabic.ae/20240908/شولتس-يعد-بمعاقبة-المسؤولين-عن-تفجير-التيار-الشمالي-1092517324.html
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روسيا, أخبار ألمانيا, التيار الشمالي
روسيا, أخبار ألمانيا, التيار الشمالي
الخارجية الروسية تعلق على تصريحات شولتس حول تفجير "التيار الشمالي"
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن التصريحات الألمانية لا ينبغي أن تكون تسريبات لوسائل الإعلام، بل يجب أن تكون تصريحات رسمية وتبادلا للبيانات بين هياكل البلدان المعنية.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" تعقيباً على كلام المستشار الألماني أولاف شولتس حول التحقيق في انفجارات "التيار الشمالي": "لا ينبغي نشر ذلك في وسائل الإعلام على شكل تسريبات، ولكن يجب تبادل البيانات الرسمية بين الهياكل ذات الصلة في البلدان المعنية".
وتابعت: "يجب على برلين أولاً مشاركة المعلومات المتاحة مع روسيا".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه يجب التحقيق في انفجارات خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1و2" ومحاسبة مرتكبيها.
وقال شولتس خلال مقابلة: "من الواضح تمامًا بالنسبة لي أنه يجب التحقيق في هذا الأمر، ويسعدني أن مكتب المدعي العام الفيدرالي والسلطات الأمنية قد ذهبوا إلى هذا الحد كما ورد في وسائل الإعلام".
وتابع: "نحن ندعو إلى عدم إخفاء أي شيء، وسيتم بذل كل شيء لضمان محاسبة أولئك الذين فعلوا ذلك".
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب التيار الشمالي "التيار الشمالي1 و2"،
لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.