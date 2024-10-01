https://sarabic.ae/20241001/القوات-الروسية-تستهدف-تجمعات-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعتي-زابوروجيه-وخيرسون-1093304928.html

القوات الروسية تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون

القوات الروسية تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت تجمعات ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية في 128 منطقة، وكبدتها خسائر في العدة والعتاد. 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T09:26+0000

2024-10-01T09:26+0000

2024-10-01T09:41+0000

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وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 127 في مناطق دوبروفولي، وزولوتايا نيفا، وروفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 125 عسكريًا، ودبابة، ومركبة مشاة قتالية، وست مركبات، ومدفعا بولنديا ذاتي الدفع عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم. وتم تدمير مستودعين للذخيرة.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، وثلاث مركبات، ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن"، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 128 منطقة.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 646 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 32558 طائرة دون طيار، 579 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 18468 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1469 مركبة قتالية لإطلاق الصواريخ، 15450 مدفعاً ميدانياً وقذائف هاون، 26765 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسكالوحدات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة

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https://sarabic.ae/20241001/الدفاع-الروسية-تدمير-8مسيرات-أوكرانية-فوق-أراضي-بيلغورود-خلال-الليل-1093297512.html

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