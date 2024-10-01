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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241001/القوات-الروسية-تستهدف-تجمعات-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعتي-زابوروجيه-وخيرسون-1093304928.html
القوات الروسية تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون
القوات الروسية تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت تجمعات ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية في 128 منطقة، وكبدتها خسائر في العدة والعتاد. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T09:26+0000
2024-10-01T09:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 127 في مناطق دوبروفولي، وزولوتايا نيفا، وروفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 125 عسكريًا، ودبابة، ومركبة مشاة قتالية، وست مركبات، ومدفعا بولنديا ذاتي الدفع عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم. وتم تدمير مستودعين للذخيرة.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، وثلاث مركبات، ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن"، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 128 منطقة.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 646 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 32558 طائرة دون طيار، 579 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 18468 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1469 مركبة قتالية لإطلاق الصواريخ، 15450 مدفعاً ميدانياً وقذائف هاون، 26765 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسكالوحدات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
https://sarabic.ae/20241001/الجيش-الروسي-يحرر-كروتوي-يار-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093304370.html
https://sarabic.ae/20241001/الدفاع-الروسية-تدمير-8مسيرات-أوكرانية-فوق-أراضي-بيلغورود-خلال-الليل-1093297512.html
https://sarabic.ae/20240930/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-مدرعات-قتالية-أوكرانية-ويحيد-أفرادها-على-حدود-كورسك-1093285516.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
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القوات الروسية تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون

09:26 GMT 01.10.2024 (تم التحديث: 09:41 GMT 01.10.2024)
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا
مدفعية القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Sputnik . Иван Родионов
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت تجمعات ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية في 128 منطقة، وكبدتها خسائر في العدة والعتاد.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 127 في مناطق دوبروفولي، وزولوتايا نيفا، وروفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 125 عسكريًا، ودبابة، ومركبة مشاة قتالية، وست مركبات، ومدفعا بولنديا ذاتي الدفع عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم. وتم تدمير مستودعين للذخيرة.

واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، لواء المشاة البحرية 35، ولواء الدفاع الساحلي 39، ولواء الدفاع الأرضي 124 في مناطق مالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى مدينة خيرسون.

أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
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الجيش الروسي يحرر كروتوي يار بجمهورية دونيتسك وفيشنفوي في خاركوف
09:10 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، وثلاث مركبات، ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن"، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 128 منطقة.
وزارة الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لإطلاق تجريبي لصاروخ جديد لنظام دفاع صاروخي في ساحة تدريب ساري شاغان في كازاخستان، 29 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير 8 مسيرات أوكرانية فوق أراضي بيلغورود خلال الليل
04:21 GMT

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاثة صواريخ تكتيكية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع، وثلاثة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و31 طائرة دون طيار.

وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 646 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 32558 طائرة دون طيار، 579 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 18468 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1469 مركبة قتالية لإطلاق الصواريخ، 15450 مدفعاً ميدانياً وقذائف هاون، 26765 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
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سلاح الجو الروسي يدمر مدرعات قتالية أوكرانية ويحيد أفرادها على حدود كورسك
أمس, 15:28 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحرر بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسك
الوحدات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
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