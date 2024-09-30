https://sarabic.ae/20240930/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-مدرعات-قتالية-أوكرانية-ويحيد-أفرادها-على-حدود-كورسك-1093285516.html
سلاح الجو الروسي يدمر مدرعات قتالية أوكرانية ويحيد أفرادها على حدود كورسك
سلاح الجو الروسي يدمر مدرعات قتالية أوكرانية ويحيد أفرادها على حدود كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مروحيات "كا- 52 إم" (Ka-52M) الروسية، دمرت مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالصواريخ، وحيّدت أفرادها... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T15:28+0000
2024-09-30T15:28+0000
2024-09-30T15:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وكانت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، أفادت أن القوات المسلحة الروسية، تصدت لخمس محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بلدة نوفي بوت في مقاطعة كورسك.كرانية في المنطقة الحدودية لكورسك".وكانت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أفادت أن القوات المسلحة الروسية تصدت لخمس محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بلدة نوفي بوت في مقاطعة كورسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
سلاح الجو الروسي يدمر مدرعات قتالية أوكرانية ويحيد أفرادها على حدود كورسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مروحيات "كا- 52 إم" (Ka-52M) الروسية، دمرت مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالصواريخ، وحيّدت أفرادها في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، أفادت أن القوات المسلحة الروسية، تصدت لخمس محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بلدة نوفي بوت في مقاطعة كورسك.كرانية في المنطقة الحدودية لكورسك".
ونشرت الوزارة مقطع فيديو، يوضّح كيف نفذت المروحيات العملية بدءا من الإقلاع ووصولا إلى موقع الضربة وإطلاق الصواريخ، ثم العودة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أفادت أن القوات المسلحة الروسية تصدت لخمس محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بلدة نوفي بوت في مقاطعة كورسك.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بدعم من الطيران، والمدفعية، صدت خمس محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بلدة نوفي بوت خلال 24 ساعة، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريا، وتم تدمير 3 مدرعات قتالية، وسيارة، وعربة إنقاذ مدرعة "إم-88" أمريكية الصنع.
بالإضافة إلى ذلك، استهدف الطيران، والمدفعية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الآلية 22 و41 و61، ولواء الدبابات 17، ولواءي الهجوم الجوي 80 و95 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 1 و17 من الحرس الوطني، واللواء 36 من مشاة البحرية، وكذلك لواءي الدفاع الأرضي 103 و129 في مناطق بوغدانوفكا، بونداريفكا، دارينو، كوباتكين، كوريلوفكا، كنيازي الأول، كوزاتشايا لوكنيا، ليوبيموفكا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، مخنوفكا، نوفي بوت، نوفايا سوروتشينا، أورلوفكا، بليخوفو، برافدا، روسكو بوريتشنوي، تولستي لوغ، وتشيركاسي بوريشنوي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.