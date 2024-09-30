https://sarabic.ae/20240930/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-مدرعات-قتالية-أوكرانية-ويحيد-أفرادها-على-حدود-كورسك-1093285516.html

سلاح الجو الروسي يدمر مدرعات قتالية أوكرانية ويحيد أفرادها على حدود كورسك

سلاح الجو الروسي يدمر مدرعات قتالية أوكرانية ويحيد أفرادها على حدود كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مروحيات "كا- 52 إم" (Ka-52M) الروسية، دمرت مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالصواريخ، وحيّدت أفرادها... 30.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-30T15:28+0000

2024-09-30T15:28+0000

2024-09-30T15:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وكانت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، أفادت أن القوات المسلحة الروسية، تصدت لخمس محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بلدة نوفي بوت في مقاطعة كورسك.كرانية في المنطقة الحدودية لكورسك".وكانت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أفادت أن القوات المسلحة الروسية تصدت لخمس محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بلدة نوفي بوت في مقاطعة كورسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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