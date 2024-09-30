https://sarabic.ae/20240930/مصدر-لـسبوتنيك-تدمير-قوافل-عسكرية-أوكرانية-بضربات-صاروخية-في-كريفوي-روغ-وبريسلاف--1093256700.html
مصدر لـ"سبوتنيك": تدمير قوافل عسكرية أوكرانية بضربات صاروخية في كريفوي روغ وبريسلاف
مصدر لـ"سبوتنيك": تدمير قوافل عسكرية أوكرانية بضربات صاروخية في كريفوي روغ وبريسلاف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت أرتالا وقوافل تابعة للقوات... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T05:11+0000
2024-09-30T05:11+0000
2024-09-30T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تعرضت القوافل العسكرية التي كانت تسير من كريفوي روغ للهجوم الصاروخي وكذلك تم تدمير قوافل عسكرية أخرى في بيريسلاف". وبحسب ليبيديف، فإن الجيش الروسي ضرب قافلة أخرى ومخزنا في مدينة بيلايا تسيركوف في مقاطعة كييف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240929/مسؤول-سابق-بـالناتو-قوات-كييف-تفقد-المعدات-الغربية-بمعدل-مرتفع-في-مقاطعة-كورسك-1093241410.html
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روسيا
مصدر لـ"سبوتنيك": تدمير قوافل عسكرية أوكرانية بضربات صاروخية في كريفوي روغ وبريسلاف
أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت أرتالا وقوافل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كريفوي روغ وبيريسلاف.
وقال ليبيديف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تعرضت القوافل العسكرية التي كانت تسير من كريفوي روغ للهجوم الصاروخي وكذلك تم تدمير قوافل عسكرية أخرى في بيريسلاف".
وبحسب ليبيديف، فإن الجيش الروسي ضرب قافلة أخرى ومخزنا في مدينة بيلايا تسيركوف في مقاطعة كييف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.