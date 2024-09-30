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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240930/مصدر-لـسبوتنيك-تدمير-قوافل-عسكرية-أوكرانية-بضربات-صاروخية-في-كريفوي-روغ-وبريسلاف--1093256700.html
مصدر لـ"سبوتنيك": تدمير قوافل عسكرية أوكرانية بضربات صاروخية في كريفوي روغ وبريسلاف
مصدر لـ"سبوتنيك": تدمير قوافل عسكرية أوكرانية بضربات صاروخية في كريفوي روغ وبريسلاف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت أرتالا وقوافل تابعة للقوات... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T05:11+0000
2024-09-30T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تعرضت القوافل العسكرية التي كانت تسير من كريفوي روغ للهجوم الصاروخي وكذلك تم تدمير قوافل عسكرية أخرى في بيريسلاف". وبحسب ليبيديف، فإن الجيش الروسي ضرب قافلة أخرى ومخزنا في مدينة بيلايا تسيركوف في مقاطعة كييف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240929/مسؤول-سابق-بـالناتو-قوات-كييف-تفقد-المعدات-الغربية-بمعدل-مرتفع-في-مقاطعة-كورسك-1093241410.html
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مصدر لـ"سبوتنيك": تدمير قوافل عسكرية أوكرانية بضربات صاروخية في كريفوي روغ وبريسلاف

05:11 GMT 30.09.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© Sputnik
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تابعنا عبر
أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت أرتالا وقوافل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كريفوي روغ وبيريسلاف.
وقال ليبيديف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تعرضت القوافل العسكرية التي كانت تسير من كريفوي روغ للهجوم الصاروخي وكذلك تم تدمير قوافل عسكرية أخرى في بيريسلاف".
وبحسب ليبيديف، فإن الجيش الروسي ضرب قافلة أخرى ومخزنا في مدينة بيلايا تسيركوف في مقاطعة كييف.
دبابة ابرامز- أم 1آ1 سيطرت عليها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول سابق بـ"الناتو": قوات كييف تفقد المعدات الغربية بمعدل مرتفع في مقاطعة كورسك
أمس, 14:19 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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