https://sarabic.ae/20241001/الجيش-الروسي-يحرر-كروتوي-يار-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093304370.html
الجيش الروسي يحرر كروتوي يار بجمهورية دونيتسك وفيشنفوي في خاركوف
الجيش الروسي يحرر كروتوي يار بجمهورية دونيتسك وفيشنفوي في خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر كروتوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة فيشنفوي في مقاطعة خاركوف. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T09:10+0000
2024-10-01T09:10+0000
2024-10-01T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "المركز" تم تحرير منطقة كروتوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد صد تسع هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو نحو 635 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز M113، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، وعددا من المدافع".وأضاف البيان: "سيطرات وحدات قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات المسلحة الأوكرانية، فقد العدو ما يصل إلى 900 عسكري، وخمس مركبات وعدد من المدافع، وتم تدمير مستودع ذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240914/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-جيلاني-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092705492.html
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روسيا
الجيش الروسي يحرر كروتوي يار بجمهورية دونيتسك وفيشنفوي في خاركوف
09:10 GMT 01.10.2024 (تم التحديث: 09:36 GMT 01.10.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر كروتوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة فيشنفوي في مقاطعة خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "المركز" تم تحرير منطقة كروتوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد صد تسع هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو نحو 635 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز M113، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، وعددا من المدافع".
وتابع بيان الدفاع: "وحدات من مجموعة "الغرب"، ونتيجة للإجراءات الحاسمة، حررت بلدة فيشنفوي في مقاطعة خاركوف، وتم صد هجومين مضادين، وبلغت خسائر العدو نحو 410 عسكريين وخمس مركبات وعددا من المدافع الميدانية".
وأضاف البيان: "سيطرات وحدات قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات المسلحة الأوكرانية، فقد العدو ما يصل إلى 900 عسكري، وخمس مركبات وعدد من المدافع، وتم تدمير مستودع ذخيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.