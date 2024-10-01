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عاجل- الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان نحو 30 قرية وبلدة في جنوب لبنان إلى إخلاء منازلهم فورا
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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241001/الجيش-الروسي-يحرر-كروتوي-يار-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093304370.html
الجيش الروسي يحرر كروتوي يار بجمهورية دونيتسك وفيشنفوي في خاركوف
الجيش الروسي يحرر كروتوي يار بجمهورية دونيتسك وفيشنفوي في خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر كروتوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة فيشنفوي في مقاطعة خاركوف. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T09:10+0000
2024-10-01T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "المركز" تم تحرير منطقة كروتوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد صد تسع هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو نحو 635 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز M113، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، وعددا من المدافع".وأضاف البيان: "سيطرات وحدات قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات المسلحة الأوكرانية، فقد العدو ما يصل إلى 900 عسكري، وخمس مركبات وعدد من المدافع، وتم تدمير مستودع ذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240914/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-جيلاني-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092705492.html
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روسيا

الجيش الروسي يحرر كروتوي يار بجمهورية دونيتسك وفيشنفوي في خاركوف

09:10 GMT 01.10.2024 (تم التحديث: 09:36 GMT 01.10.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر كروتوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة فيشنفوي في مقاطعة خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "المركز" تم تحرير منطقة كروتوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد صد تسع هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو نحو 635 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز M113، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، وعددا من المدافع".

وتابع بيان الدفاع: "وحدات من مجموعة "الغرب"، ونتيجة للإجراءات الحاسمة، حررت بلدة فيشنفوي في مقاطعة خاركوف، وتم صد هجومين مضادين، وبلغت خسائر العدو نحو 410 عسكريين وخمس مركبات وعددا من المدافع الميدانية".

وأضاف البيان: "سيطرات وحدات قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات المسلحة الأوكرانية، فقد العدو ما يصل إلى 900 عسكري، وخمس مركبات وعدد من المدافع، وتم تدمير مستودع ذخيرة".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة جيلانويه بيرفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
14 سبتمبر, 09:14 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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