https://sarabic.ae/20241001/الجيش-الروسي-يحرر-كروتوي-يار-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093304370.html

الجيش الروسي يحرر كروتوي يار بجمهورية دونيتسك وفيشنفوي في خاركوف

الجيش الروسي يحرر كروتوي يار بجمهورية دونيتسك وفيشنفوي في خاركوف

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر كروتوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة فيشنفوي في مقاطعة خاركوف. 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T09:10+0000

2024-10-01T09:10+0000

2024-10-01T09:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "المركز" تم تحرير منطقة كروتوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد صد تسع هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو نحو 635 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز M113، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، وعددا من المدافع".وأضاف البيان: "سيطرات وحدات قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات المسلحة الأوكرانية، فقد العدو ما يصل إلى 900 عسكري، وخمس مركبات وعدد من المدافع، وتم تدمير مستودع ذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240914/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-جيلاني-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092705492.html

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