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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240930/صواريخ--إسكندر-أم-التكتيكية-تدمر-12-عربة-أسلحة-وذخائر-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف--1093264700.html
صواريخ " إسكندر- إم" التكتيكية تدمر 12 عربة أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
صواريخ " إسكندر- إم" التكتيكية تدمر 12 عربة أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية استهدفت بصواريخ " إسكندر- إم" التكتيكية 12 عربة أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية في مقاطعة... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T08:13+0000
2024-09-30T08:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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استهدفت القوات الروسية بصواريخ "إسكندر-إم" التكتيكية العملياتية قطارا للسكك الحديدية يحتوي على 12 عربة محملة بالذخيرة في منطقة كازانكا في مقاطعة نيكولاييف.ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر الهجوم بصواريخ " إسكندر- إم" التكتيكية، وتدمير العربات التي تحتوي على ذخيرة.وجاء في بيان وزارة الدفاع: "شنت أنظمة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر-إم" ضربة صاروخية على موقع تفريغ قطار للسكك الحديدية في بلدة كازانكا في مقاطعة نيكولاييف (45 كم غرب بلدة كريفوي روغ في مقاطعة دنيبروبيتروفسك)، وأنه نتيجة للضربة تم تدمير 12 عربة تحوي ذخيرة، مصنوعة في الغرب". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسكالوحدات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
https://sarabic.ae/20240929/القوات-الروسية-تعلن-التصدي-لـ5-محاولات-من-قبل-قوات-كييف-لاختراق-الحدود-الروسية-على-محور-كورسك-1093235727.html
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صواريخ " إسكندر- إم" التكتيكية تدمر 12 عربة أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف

08:13 GMT 30.09.2024 (تم التحديث: 08:53 GMT 30.09.2024)
© Youtube/ZvezdaTVnews صاروخ اسكندر
صاروخ اسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© Youtube/ZvezdaTVnews
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية استهدفت بصواريخ " إسكندر- إم" التكتيكية 12 عربة أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف.
استهدفت القوات الروسية بصواريخ "إسكندر-إم" التكتيكية العملياتية قطارا للسكك الحديدية يحتوي على 12 عربة محملة بالذخيرة في منطقة كازانكا في مقاطعة نيكولاييف.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر الهجوم بصواريخ " إسكندر- إم" التكتيكية، وتدمير العربات التي تحتوي على ذخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "شنت أنظمة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر-إم" ضربة صاروخية على موقع تفريغ قطار للسكك الحديدية في بلدة كازانكا في مقاطعة نيكولاييف (45 كم غرب بلدة كريفوي روغ في مقاطعة دنيبروبيتروفسك)، وأنه نتيجة للضربة تم تدمير 12 عربة تحوي ذخيرة، مصنوعة في الغرب".
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحرر بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسك
الوحدات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
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