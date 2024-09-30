https://sarabic.ae/20240930/صواريخ--إسكندر-أم-التكتيكية-تدمر-12-عربة-أسلحة-وذخائر-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف--1093264700.html

صواريخ " إسكندر- إم" التكتيكية تدمر 12 عربة أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف

صواريخ " إسكندر- إم" التكتيكية تدمر 12 عربة أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية استهدفت بصواريخ " إسكندر- إم" التكتيكية 12 عربة أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية في مقاطعة... 30.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-30T08:13+0000

2024-09-30T08:13+0000

2024-09-30T08:53+0000

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استهدفت القوات الروسية بصواريخ "إسكندر-إم" التكتيكية العملياتية قطارا للسكك الحديدية يحتوي على 12 عربة محملة بالذخيرة في منطقة كازانكا في مقاطعة نيكولاييف.ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر الهجوم بصواريخ " إسكندر- إم" التكتيكية، وتدمير العربات التي تحتوي على ذخيرة.وجاء في بيان وزارة الدفاع: "شنت أنظمة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر-إم" ضربة صاروخية على موقع تفريغ قطار للسكك الحديدية في بلدة كازانكا في مقاطعة نيكولاييف (45 كم غرب بلدة كريفوي روغ في مقاطعة دنيبروبيتروفسك)، وأنه نتيجة للضربة تم تدمير 12 عربة تحوي ذخيرة، مصنوعة في الغرب". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسكالوحدات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة

https://sarabic.ae/20240929/القوات-الروسية-تعلن-التصدي-لـ5-محاولات-من-قبل-قوات-كييف-لاختراق-الحدود-الروسية-على-محور-كورسك-1093235727.html

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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري