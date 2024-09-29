https://sarabic.ae/20240929/القوات-الروسية-تعلن-التصدي-لـ5-محاولات-من-قبل-قوات-كييف-لاختراق-الحدود-الروسية-على-محور-كورسك-1093235727.html

القوات الروسية تعلن التصدي لـ5 محاولات من قبل قوات كييف لاختراق الحدود الروسية على محور كورسك

القوات الروسية تعلن التصدي لـ5 محاولات من قبل قوات كييف لاختراق الحدود الروسية على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية صدت خمس محاولات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية على محور كورسك. 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T11:40+0000

2024-09-29T11:40+0000

2024-09-29T11:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، وخلال الـ 24 ساعة الماضية، صدت 5 هجمات مضادة للعدو في اتجاه مستوطنات ليوبيموفكا وكريميانو وبليخوفو، كما أحبطت أيضًا محاولات هجوم في اتجاه أولجوفكا وبوغريبكي".وجاء في تقرير الوزارة اليومي، حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك، أن "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 400 عسكري، و9 مركبات مدرعة بينها دبابة و8 مركبات قتالية مدرعة وراجمة صواريخ (فامبير) تشيكية الصنع، فضلا عن قطعة مدفعية وتسع سيارات".وأوضح البيان: "بلغ إجمالي خسائر العدو خلال فترة القتال على محور كورسك نحو 18560 عسكريا و133 دبابة، 64 مركبة قتال مشاة، 97 ناقلة جند مدرعة، 850 مركبة قتالية مدرعة، و550 سيارة، و146 قطعة مدفعية، و32 قاذفة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، حول نتائج العمليات اليوم الأحد، أن "وحدات من تجمع قوات سيفير (الشمال) نجحت في ضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 113 في عدة مناطق وتكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 70 قتيلا".وتابع البيان بالقول إن وحدات من تجمع قوات "زاباد" (الغرب) نجحت في تحرير بلدة ماكييفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وتكبيد العدو خسائر تصل إلى 450 عسكري، وتمكنت وحدات من تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) من "تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 610 عسكريا وعدد من المعدات العسكرية.وأشار البيان إلى أن وحدات من تجمع قوات "تسنتر" (المركز) كبدت العدو خسائر بلغت نحو 620 عسكريا، موضحا أن وحدات من تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) سيطرت على مواقع أكثر فائدة كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 135 عسكريا"، مضيفا أن وحدات من تجمع قوات "دنيبر" قضت على نحو 80 عسكريا أوكرانيا.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240929/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ماكييفكا-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1093234933.html

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روسيا, رصد عسكري