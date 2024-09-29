القوات الروسية تعلن التصدي لـ5 محاولات من قبل قوات كييف لاختراق الحدود الروسية على محور كورسك
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية صدت خمس محاولات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية على محور كورسك.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، وخلال الـ 24 ساعة الماضية، صدت 5 هجمات مضادة للعدو في اتجاه مستوطنات ليوبيموفكا وكريميانو وبليخوفو، كما أحبطت أيضًا محاولات هجوم في اتجاه أولجوفكا وبوغريبكي".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، هزمت خلال الـ24 ساعة الفائتة تشكيلات الألوية 21 و22 و115 ميكانيكية، ولواء الهجوم الجوي 82 و95 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من القوات المسلحة الأوكرانية"، واللواء 36 من مشاة البحرية، وكذلك لواء الدفاع الإقليمي 103 و129 في مناطق ليوبيموفكا ودارينو ونوفي بوت ونيكولايفو دارينو وبليخوفو".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 400 عسكري خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الخسائر منذ بدء محاولة اجتياح مقاطعة كورسك نحو 18560 عسكريا.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي، حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك، أن "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 400 عسكري، و9 مركبات مدرعة بينها دبابة و8 مركبات قتالية مدرعة وراجمة صواريخ (فامبير) تشيكية الصنع، فضلا عن قطعة مدفعية وتسع سيارات".
وأوضح البيان: "بلغ إجمالي خسائر العدو خلال فترة القتال على محور كورسك نحو 18560 عسكريا و133 دبابة، 64 مركبة قتال مشاة، 97 ناقلة جند مدرعة، 850 مركبة قتالية مدرعة، و550 سيارة، و146 قطعة مدفعية، و32 قاذفة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على نحو 1965 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات القوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، حول نتائج العمليات اليوم الأحد، أن "وحدات من تجمع قوات سيفير (الشمال) نجحت في ضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 113 في عدة مناطق وتكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 70 قتيلا".
وتابع البيان بالقول إن وحدات من تجمع قوات "زاباد" (الغرب) نجحت في تحرير بلدة ماكييفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وتكبيد العدو خسائر تصل إلى 450 عسكري، وتمكنت وحدات من تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) من "تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 610 عسكريا وعدد من المعدات العسكرية.
وأشار البيان إلى أن وحدات من تجمع قوات "تسنتر" (المركز) كبدت العدو خسائر بلغت نحو 620 عسكريا، موضحا أن وحدات من تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) سيطرت على مواقع أكثر فائدة كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 135 عسكريا"، مضيفا أن وحدات من تجمع قوات "دنيبر" قضت على نحو 80 عسكريا أوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.