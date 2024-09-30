https://sarabic.ae/20240930/الجيش-الروسي-يواصل-عملياته-ضد-القوات-الأوكرانية-ويكبدها-خسائر-فادحة-في-منطقة-العملية-العسكرية-1093268564.html

الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تواصل تقدمها على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتكبد القوات الأوكرانية خسائر في العدة... 30.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-30T10:02+0000

2024-09-30T10:02+0000

2024-09-30T10:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ولواء الدفاع الأرضي 113 في اتجاهي ليبتسوفسكي وفولتشانسكي، في مناطق ليبتسي، وفولتشانسك، و فولشانسك خوتورا في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 75 عسكريا، ومركبة قتال للمشاة، وتسع مركبات.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الميكانيكية 14 و44 و53 و63 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 117، واللواء الأول من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق بيريستوفوي في مقاطعة خاركوف، ونيفسكوي، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسيريبريانكا، وتورسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواءين الآليين 14 و 116 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 425 عسكريًا، ودبابة، وخمس سيارات، ومدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم، ومدفعي هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "إف إتش-70" مصنوعين في بريطانيا، ومدفع من طراز "دي-20" من عيار 152 ملم. ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30" ومحطتي حرب إلكترونية "إنكلاف-إن". وتم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة.وذكر بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات من ألوية المشاة 24 و 30 و 54 و 72، ولواءي المشاة الآليين 56، 143، ولواء الهجوم الجبلي 128 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 119 في مناطق كونستانتينوفكا، وفيدوروفكا وزاليزنيانسكوي، ومايسكوي، وأوريخوفو فاسيليفكا، ودروزكوفكا، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد هجوم مضاد من قبل وحدة من لواء الهجوم الخامس للقوات المسلحة الأوكرانية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 560 عسكريًا، ودبابة، وثماني مركبات، ومدفعين هاوتزر "إم 777"عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "إل-119"عيار 105 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع "إم 119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومحطة للحرب الإلكترونية "نوتا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسكالوحدات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة

https://sarabic.ae/20240930/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نيليبوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1093266834.html

https://sarabic.ae/20240930/صواريخ--إسكندر-أم-التكتيكية-تدمر-12-عربة-أسلحة-وذخائر-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف--1093264700.html

https://sarabic.ae/20240930/تدمير-طائرتين-أوكرانيتين-مسيرتين-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1093257035.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري