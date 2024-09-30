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القوات الروسية تتصدى لـ5 محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في مقاطعة كورسك
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240930/الجيش-الروسي-يواصل-عملياته-ضد-القوات-الأوكرانية-ويكبدها-خسائر-فادحة-في-منطقة-العملية-العسكرية-1093268564.html
الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تواصل تقدمها على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتكبد القوات الأوكرانية خسائر في العدة... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T10:02+0000
2024-09-30T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ولواء الدفاع الأرضي 113 في اتجاهي ليبتسوفسكي وفولتشانسكي، في مناطق ليبتسي، وفولتشانسك، و فولشانسك خوتورا في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 75 عسكريا، ومركبة قتال للمشاة، وتسع مركبات.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الميكانيكية 14 و44 و53 و63 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 117، واللواء الأول من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق بيريستوفوي في مقاطعة خاركوف، ونيفسكوي، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسيريبريانكا، وتورسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواءين الآليين 14 و 116 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 425 عسكريًا، ودبابة، وخمس سيارات، ومدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم، ومدفعي هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "إف إتش-70" مصنوعين في بريطانيا، ومدفع من طراز "دي-20" من عيار 152 ملم. ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30" ومحطتي حرب إلكترونية "إنكلاف-إن". وتم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة.وذكر بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات من ألوية المشاة 24 و 30 و 54 و 72، ولواءي المشاة الآليين 56، 143، ولواء الهجوم الجبلي 128 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 119 في مناطق كونستانتينوفكا، وفيدوروفكا وزاليزنيانسكوي، ومايسكوي، وأوريخوفو فاسيليفكا، ودروزكوفكا، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد هجوم مضاد من قبل وحدة من لواء الهجوم الخامس للقوات المسلحة الأوكرانية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 560 عسكريًا، ودبابة، وثماني مركبات، ومدفعين هاوتزر "إم 777"عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "إل-119"عيار 105 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع "إم 119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومحطة للحرب الإلكترونية "نوتا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسكالوحدات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
https://sarabic.ae/20240930/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نيليبوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1093266834.html
https://sarabic.ae/20240930/صواريخ--إسكندر-أم-التكتيكية-تدمر-12-عربة-أسلحة-وذخائر-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف--1093264700.html
https://sarabic.ae/20240930/تدمير-طائرتين-أوكرانيتين-مسيرتين-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1093257035.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

10:02 GMT 30.09.2024 (تم التحديث: 10:23 GMT 30.09.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تواصل تقدمها على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتكبد القوات الأوكرانية خسائر في العدة والعتاد.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ولواء الدفاع الأرضي 113 في اتجاهي ليبتسوفسكي وفولتشانسكي، في مناطق ليبتسي، وفولتشانسك، و فولشانسك خوتورا في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 75 عسكريا، ومركبة قتال للمشاة، وتسع مركبات.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الميكانيكية 14 و44 و53 و63 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 117، واللواء الأول من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق بيريستوفوي في مقاطعة خاركوف، ونيفسكوي، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسيريبريانكا، وتورسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:14 GMT
وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواءين الآليين 14 و 116 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 425 عسكريًا، ودبابة، وخمس سيارات، ومدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم، ومدفعي هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "إف إتش-70" مصنوعين في بريطانيا، ومدفع من طراز "دي-20" من عيار 152 ملم. ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30" ومحطتي حرب إلكترونية "إنكلاف-إن". وتم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة.
وذكر بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات من ألوية المشاة 24 و 30 و 54 و 72، ولواءي المشاة الآليين 56، 143، ولواء الهجوم الجبلي 128 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 119 في مناطق كونستانتينوفكا، وفيدوروفكا وزاليزنيانسكوي، ومايسكوي، وأوريخوفو فاسيليفكا، ودروزكوفكا، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
صاروخ اسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ " إسكندر- إم" التكتيكية تدمر 12 عربة أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
08:13 GMT
وتم صد هجوم مضاد من قبل وحدة من لواء الهجوم الخامس للقوات المسلحة الأوكرانية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 560 عسكريًا، ودبابة، وثماني مركبات، ومدفعين هاوتزر "إم 777"عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "إل-119"عيار 105 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع "إم 119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومحطة للحرب الإلكترونية "نوتا".
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود
05:21 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحرر بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسك
الوحدات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
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