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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240927/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-مارينوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093174865.html
القوات الروسية تحرر بلدة مارينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة مارينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة مارينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T10:26+0000
2024-09-27T10:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه نتيجة للعمليات القتالية، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تم تحرير بلدتي أوكراينسك ومارينوفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.وتم تدمير تشكيلات من ستة ألوية ميكانيكية، واثنين من المشاة، واثنين من الحراسة، ولواء هجومي، وعدد من الألوية المحمولة جوا، وألوية للهجوم الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الأرضي، وأربعة ألوية من الحرس الوطني. وتم صد 67 هجمة لمجموعات هجومية معادية.وبحسب بيان وزارة الدفاع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ولواءي مشاة ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع أرضي، ولواء من الحرس الوطني. وتم صد 12 هجومًا مضادًا شنتها وحدات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات المشاة وألوية الهجوم الجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، وثلاثة ألوية دفاع أرضي ولواء حرس وطني.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 410 عسكريين، و45 مركبة، و12 قطعة مدفعية ميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديوالقوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240927/أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-9-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-روستوف-وبيلغورود-خلال-الليل-1093156681.html
https://sarabic.ae/20240926/خسائر-قوات-كييف-تبلغ-340-عسكريا-و12-مدرعة-خلال-24-ساعة-على-محور-كورسك--1093127365.html
https://sarabic.ae/20240926/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-أوكراينسك-في-جمهورية-دونيتسك-1093119576.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة مارينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

10:26 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 10:46 GMT 27.09.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة مارينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه نتيجة للعمليات القتالية، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تم تحرير بلدتي أوكراينسك ومارينوفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم تدمير تشكيلات من ستة ألوية ميكانيكية، واثنين من المشاة، واثنين من الحراسة، ولواء هجومي، وعدد من الألوية المحمولة جوا، وألوية للهجوم الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الأرضي، وأربعة ألوية من الحرس الوطني. وتم صد 67 هجمة لمجموعات هجومية معادية.

وذكر بيان وزارة الدفاع أنه على مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 3880 عسكريًا، ودبابة، و15 مركبة قتالية مدرعة، من بينها ناقلتا جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "إم 113"، و27 مركبة، و44 مدفعًا ميدانيًا.

عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 9 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلغورود خلال الليل
04:18 GMT
وبحسب بيان وزارة الدفاع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ولواءي مشاة ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع أرضي، ولواء من الحرس الوطني. وتم صد 12 هجومًا مضادًا شنتها وحدات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 960 عسكريًا، وثلاث دبابات، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و37 مركبة، و13 مدفعًا ميدانيًا، منها 11 عيار 155 ملم من صنع دول "الناتو"، بالإضافة إلى أربع محطات للحرب الإلكترونية.
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خسائر قوات كييف تبلغ 340 عسكريا و12 مدرعة خلال 24 ساعة على محور كورسك
أمس, 10:51 GMT
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات المشاة وألوية الهجوم الجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، وثلاثة ألوية دفاع أرضي ولواء حرس وطني.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 410 عسكريين، و45 مركبة، و12 قطعة مدفعية ميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسك
أمس, 09:09 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديو
القوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو
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