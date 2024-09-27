https://sarabic.ae/20240927/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-مارينوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093174865.html

القوات الروسية تحرر بلدة مارينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة مارينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة مارينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T10:26+0000

2024-09-27T10:26+0000

2024-09-27T10:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010825_0:0:2708:1523_1920x0_80_0_0_9b5424fde256ca290fe73dce7d332ca8.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه نتيجة للعمليات القتالية، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تم تحرير بلدتي أوكراينسك ومارينوفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.وتم تدمير تشكيلات من ستة ألوية ميكانيكية، واثنين من المشاة، واثنين من الحراسة، ولواء هجومي، وعدد من الألوية المحمولة جوا، وألوية للهجوم الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الأرضي، وأربعة ألوية من الحرس الوطني. وتم صد 67 هجمة لمجموعات هجومية معادية.وبحسب بيان وزارة الدفاع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ولواءي مشاة ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع أرضي، ولواء من الحرس الوطني. وتم صد 12 هجومًا مضادًا شنتها وحدات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات المشاة وألوية الهجوم الجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، وثلاثة ألوية دفاع أرضي ولواء حرس وطني.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 410 عسكريين، و45 مركبة، و12 قطعة مدفعية ميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديوالقوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو

https://sarabic.ae/20240927/أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-9-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-روستوف-وبيلغورود-خلال-الليل-1093156681.html

https://sarabic.ae/20240926/خسائر-قوات-كييف-تبلغ-340-عسكريا-و12-مدرعة-خلال-24-ساعة-على-محور-كورسك--1093127365.html

https://sarabic.ae/20240926/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-أوكراينسك-في-جمهورية-دونيتسك-1093119576.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري