https://sarabic.ae/20240926/خسائر-قوات-كييف-تبلغ-340-عسكريا-و12-مدرعة-خلال-24-ساعة-على-محور-كورسك--1093127365.html

خسائر قوات كييف تبلغ 340 عسكريا و12 مدرعة خلال 24 ساعة على محور كورسك

خسائر قوات كييف تبلغ 340 عسكريا و12 مدرعة خلال 24 ساعة على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت أكثر من 340 عسكريًا و12 مركبة قتالية مدرعة. 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T10:51+0000

2024-09-26T10:51+0000

2024-09-26T11:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت خلال النهار أكثر من 340 عسكريا و12 مركبة قتالية مدرعة، فضلا عن 4 قطع مدفعية و11 مركبة".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "قوات الجيش الروسي صدت 3 محاولات لقوات كييف لاختراق الحدود باتجاه قرينتي نوفي بوت ومدفيجيه في مقاطعة كورسك وخسائر العدو بلغت 40 عسكريا".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" تتصدى لهجمة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وكبدتها خسائر بالأرواح بنحو 15 عسكريا".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت مطارا عسكريا، ومنشآت طاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات لواءي المشاة الآلييين 72 و58 التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق أوغليدار، ونوفوكرينكا، وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديوالقوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو

https://sarabic.ae/20240926/مقاتلات-روسية-تستهدف-مطارا-عسكريا-ومنشآت-طاقة-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1093122571.html

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