https://sarabic.ae/20240926/خسائر-قوات-كييف-تبلغ-340-عسكريا-و12-مدرعة-خلال-24-ساعة-على-محور-كورسك--1093127365.html
خسائر قوات كييف تبلغ 340 عسكريا و12 مدرعة خلال 24 ساعة على محور كورسك
خسائر قوات كييف تبلغ 340 عسكريا و12 مدرعة خلال 24 ساعة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت أكثر من 340 عسكريًا و12 مركبة قتالية مدرعة. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T10:51+0000
2024-09-26T10:51+0000
2024-09-26T11:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت خلال النهار أكثر من 340 عسكريا و12 مركبة قتالية مدرعة، فضلا عن 4 قطع مدفعية و11 مركبة".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "قوات الجيش الروسي صدت 3 محاولات لقوات كييف لاختراق الحدود باتجاه قرينتي نوفي بوت ومدفيجيه في مقاطعة كورسك وخسائر العدو بلغت 40 عسكريا".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" تتصدى لهجمة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وكبدتها خسائر بالأرواح بنحو 15 عسكريا".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت مطارا عسكريا، ومنشآت طاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات لواءي المشاة الآلييين 72 و58 التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق أوغليدار، ونوفوكرينكا، وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديوالقوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240926/مقاتلات-روسية-تستهدف-مطارا-عسكريا-ومنشآت-طاقة-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1093122571.html
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روسيا
خسائر قوات كييف تبلغ 340 عسكريا و12 مدرعة خلال 24 ساعة على محور كورسك
10:51 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 11:12 GMT 26.09.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت أكثر من 340 عسكريًا و12 مركبة قتالية مدرعة.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت خلال النهار أكثر من 340 عسكريا و12 مركبة قتالية مدرعة، فضلا عن 4 قطع مدفعية و11 مركبة".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "قوات الجيش الروسي صدت 3 محاولات لقوات كييف لاختراق الحدود باتجاه قرينتي نوفي بوت ومدفيجيه في مقاطعة كورسك وخسائر العدو بلغت 40 عسكريا".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" تتصدى لهجمة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وكبدتها خسائر بالأرواح بنحو 15 عسكريا".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه منذ بدء الأعمال القتالية في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 17400 عسكري و130 دبابة و62 مركبة مشاة قتالية و95 ناقلة جند مدرعة و824 مركبة قتالية مدرعة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت مطارا عسكريا، ومنشآت طاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات لواءي المشاة الآلييين 72 و58 التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق أوغليدار، ونوفوكرينكا، وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 130 عسكريًا، ودبابة، وثلاث مركبات قتال للمشاة، وسبع سيارات، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "قيصر" مصنوعة في فرنسا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية
خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.