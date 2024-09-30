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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240930/تدمير-طائرتين-أوكرانيتين-مسيرتين-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1093257035.html
تدمير طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود
تدمير طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرتين أوكرانيتين من دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود خلال الليل. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T05:21+0000
2024-09-30T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة مختلفة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وتابعت الوزارة في بيانها: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرتين أوكرانيتين من دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.إعلام: بايدن يتراجع عن وعوده بشأن أوكرانياوتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240929/القوات-الروسية-تستهدف-منشأتين-للوقود-ومركزا-أوكرانيا-للاستخبارات-اللاسلكية--1093244185.html
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روسيا
روسيا

تدمير طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود

05:21 GMT 30.09.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرتين أوكرانيتين من دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة مختلفة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وتابعت الوزارة في بيانها: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرتين أوكرانيتين من دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
المقاتلة الروسية سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشأتين للوقود ومركزا أوكرانيا للاستخبارات اللاسلكية
أمس, 16:24 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.
إعلام: بايدن يتراجع عن وعوده بشأن أوكرانيا
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
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