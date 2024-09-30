https://sarabic.ae/20240930/تدمير-طائرتين-أوكرانيتين-مسيرتين-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1093257035.html
تدمير طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود
تدمير طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرتين أوكرانيتين من دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود خلال الليل. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T05:21+0000
2024-09-30T05:21+0000
2024-09-30T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة مختلفة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وتابعت الوزارة في بيانها: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرتين أوكرانيتين من دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.إعلام: بايدن يتراجع عن وعوده بشأن أوكرانياوتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240929/القوات-الروسية-تستهدف-منشأتين-للوقود-ومركزا-أوكرانيا-للاستخبارات-اللاسلكية--1093244185.html
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روسيا
تدمير طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرتين أوكرانيتين من دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة مختلفة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وتابعت الوزارة في بيانها: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرتين أوكرانيتين من دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.