https://sarabic.ae/20240930/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نيليبوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1093266834.html
القوات الروسية تحرر بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية قامت بتحرير بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T09:14+0000
2024-09-30T09:14+0000
2024-09-30T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087195698_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d865dd0ea4f26199de8e6ce48e04e454.jpg
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات الأفراد ومعدات الألوية الميكانيكية 47، 150، 151، ولواءي الهجوم الجوي 95، 25، ولواء غايغر 68 من القوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الأرضي 109، 116، 119، وألوية الحرس الوطني 12 15، في مناطق كليبان بيك، وسيليدوفو، ودزيرجينسك، ونيكولايفكا، وليسوفكا، وتسوكورينو، وسوخايا بالكا، ودروجبا، وشيفشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد تسع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية 28 و47 و150 و151 و154 المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 630 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "قوزاق"، وست سيارات، وتم تدمير مدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-30" عيار 122 ملم.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواءي المشاة الميكانيكيين 72، 58 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 127 في مناطق دوبروفولي، وزولوتايا نيفا، وروفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء مشاة البحرية 35، ولواء الدفاع الساحلي 39، ولواءي الدفاع الأرضي 108 و124 في مناطق مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون، ومدينة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 85 عسكريًا، وعشر مركبات، ومدفع هاوتزر 155 ملم "بالادين" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن".واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعا لتخزين ذخيرة، ومخزنا للصواريخ، والبنية التحتية لمطار عسكري، وقطار عسكري في منطقة التفريغ فضلا عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 124 منطقة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية أربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و24 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسكالوحدات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
https://sarabic.ae/20240930/صواريخ--إسكندر-أم-التكتيكية-تدمر-12-عربة-أسلحة-وذخائر-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف--1093264700.html
https://sarabic.ae/20240930/تدمير-طائرتين-أوكرانيتين-مسيرتين-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1093257035.html
https://sarabic.ae/20240929/القوات-الروسية-تستهدف-منشأتين-للوقود-ومركزا-أوكرانيا-للاستخبارات-اللاسلكية--1093244185.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087195698_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_296f8d72b853618cd69ab5faa4c093fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:14 GMT 30.09.2024 (تم التحديث: 09:54 GMT 30.09.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية قامت بتحرير بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات الأفراد ومعدات الألوية الميكانيكية 47، 150، 151، ولواءي الهجوم الجوي 95، 25، ولواء غايغر 68 من القوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الأرضي 109، 116، 119، وألوية الحرس الوطني 12 15، في مناطق كليبان بيك، وسيليدوفو، ودزيرجينسك، ونيكولايفكا، وليسوفكا، وتسوكورينو، وسوخايا بالكا، ودروجبا، وشيفشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد تسع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية 28 و47 و150 و151 و154 المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 630 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "قوزاق"، وست سيارات، وتم تدمير مدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-30" عيار 122 ملم.
وبحسب بيان الوزارة، فإنه نتيجة للعمليات القتالية التي تقوم بها قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواءي المشاة الميكانيكيين 72، 58 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 127 في مناطق دوبروفولي، وزولوتايا نيفا، وروفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 120 عسكريا، ومركبة قتال للمشاة، وثماني مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء مشاة البحرية 35، ولواء الدفاع الساحلي 39، ولواءي الدفاع الأرضي 108 و124 في مناطق مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه،
وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون، ومدينة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 85 عسكريًا،
وعشر مركبات، ومدفع هاوتزر 155 ملم "بالادين" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن".
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعا لتخزين ذخيرة، ومخزنا للصواريخ، والبنية التحتية لمطار عسكري،
وقطار عسكري في منطقة التفريغ فضلا عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 124 منطقة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية أربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و24 طائرة دون طيار.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 646 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 32.527 طائرة دون طيار، 579 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 18.460 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1.469 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 15.400 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، 26.741 وحدة من معدات المركبات العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية
خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.