القوات الروسية تحرر بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

عربي
القوات الروسية تتصدى لـ5 محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في مقاطعة كورسك
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
لبنان والعالم
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عشرات القتلى ونزوح نحو مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية ونتنياهو: لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240930/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نيليبوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1093266834.html
القوات الروسية تحرر بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية قامت بتحرير بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T09:14+0000
2024-09-30T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087195698_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d865dd0ea4f26199de8e6ce48e04e454.jpg
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات الأفراد ومعدات الألوية الميكانيكية 47، 150، 151، ولواءي الهجوم الجوي 95، 25، ولواء غايغر 68 من القوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الأرضي 109، 116، 119، وألوية الحرس الوطني 12 15، في مناطق كليبان بيك، وسيليدوفو، ودزيرجينسك، ونيكولايفكا، وليسوفكا، وتسوكورينو، وسوخايا بالكا، ودروجبا، وشيفشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد تسع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية 28 و47 و150 و151 و154 المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 630 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "قوزاق"، وست سيارات، وتم تدمير مدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-30" عيار 122 ملم.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواءي المشاة الميكانيكيين 72، 58 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 127 في مناطق دوبروفولي، وزولوتايا نيفا، وروفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء مشاة البحرية 35، ولواء الدفاع الساحلي 39، ولواءي الدفاع الأرضي 108 و124 في مناطق مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون، ومدينة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 85 عسكريًا، وعشر مركبات، ومدفع هاوتزر 155 ملم "بالادين" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن".واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعا لتخزين ذخيرة، ومخزنا للصواريخ، والبنية التحتية لمطار عسكري، وقطار عسكري في منطقة التفريغ فضلا عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 124 منطقة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية أربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و24 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسكالوحدات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
https://sarabic.ae/20240930/صواريخ--إسكندر-أم-التكتيكية-تدمر-12-عربة-أسلحة-وذخائر-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف--1093264700.html
https://sarabic.ae/20240930/تدمير-طائرتين-أوكرانيتين-مسيرتين-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1093257035.html
https://sarabic.ae/20240929/القوات-الروسية-تستهدف-منشأتين-للوقود-ومركزا-أوكرانيا-للاستخبارات-اللاسلكية--1093244185.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087195698_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_296f8d72b853618cd69ab5faa4c093fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:14 GMT 30.09.2024 (تم التحديث: 09:54 GMT 30.09.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية قامت بتحرير بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات الأفراد ومعدات الألوية الميكانيكية 47، 150، 151، ولواءي الهجوم الجوي 95، 25، ولواء غايغر 68 من القوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الأرضي 109، 116، 119، وألوية الحرس الوطني 12 15، في مناطق كليبان بيك، وسيليدوفو، ودزيرجينسك، ونيكولايفكا، وليسوفكا، وتسوكورينو، وسوخايا بالكا، ودروجبا، وشيفشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد تسع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية 28 و47 و150 و151 و154 المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 630 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "قوزاق"، وست سيارات، وتم تدمير مدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-30" عيار 122 ملم.

وبحسب بيان الوزارة، فإنه نتيجة للعمليات القتالية التي تقوم بها قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

صاروخ اسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ " إسكندر- إم" التكتيكية تدمر 12 عربة أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
08:13 GMT
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواءي المشاة الميكانيكيين 72، 58 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 127 في مناطق دوبروفولي، وزولوتايا نيفا، وروفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 120 عسكريا، ومركبة قتال للمشاة، وثماني مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء مشاة البحرية 35، ولواء الدفاع الساحلي 39، ولواءي الدفاع الأرضي 108 و124 في مناطق مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون، ومدينة خيرسون.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود
05:21 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 85 عسكريًا، وعشر مركبات، ومدفع هاوتزر 155 ملم "بالادين" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن".
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعا لتخزين ذخيرة، ومخزنا للصواريخ، والبنية التحتية لمطار عسكري، وقطار عسكري في منطقة التفريغ فضلا عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 124 منطقة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية أربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و24 طائرة دون طيار.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 646 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 32.527 طائرة دون طيار، 579 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 18.460 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1.469 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 15.400 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، 26.741 وحدة من معدات المركبات العسكرية الخاصة.
المقاتلة الروسية سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشأتين للوقود ومركزا أوكرانيا للاستخبارات اللاسلكية
أمس, 16:24 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحرر بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسك
الوحدات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:37 GMTПоврежденный автомобиль на поле, пострадавшем в результате израильского авиаудара в деревне Наби-Шит в восточной части долины Бекаа в Ливане - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل أمس, 21:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала