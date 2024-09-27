https://sarabic.ae/20240927/القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-في-كورسك-وتكبدها-خسائر-فادحة---1093176104.html

القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في كورسك وتكبدها خسائر فادحة

القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في كورسك وتكبدها خسائر فادحة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية صدت عدة هجمات أوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة. 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T11:16+0000

2024-09-27T11:16+0000

2024-09-27T11:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "القوات الروسية صدت خلال اليوم الماضي 11 محاولة للعدو لاختراق الحدود الروسية إلى قرى في كورسك وخسائره بلغت 70 عسكريا إضافة لاستسلام جنديين".ووفقا للدفاع الروسية فإن "خسائر كييف على محور كورسك خلال اليوم الماضي بلغت أكثر من 330 عسكريا ودبابة إضافة لاستسلام 3 عسكريين أوكرانيين".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة مارينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه نتيجة للعمليات القتالية، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تم تحرير بلدتي أوكراينسك ومارينوفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.وتم تدمير تشكيلات من ستة ألوية ميكانيكية، واثنين من المشاة، واثنين من الحراسة، ولواء هجومي، وعدد من الألوية المحمولة جوا، وألوية للهجوم الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الأرضي، وأربعة ألوية من الحرس الوطني. وتم صد 67 هجمة لمجموعات هجومية معادية.وبحسب بيان وزارة الدفاع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ولواءي مشاة ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع أرضي، ولواء من الحرس الوطني. وتم صد 12 هجومًا مضادًا شنتها وحدات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 960 عسكريًا، وثلاث دبابات، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و37 مركبة، و13 مدفعًا ميدانيًا، منها 11 عيار 155 ملم من صنع دول "الناتو"، بالإضافة إلى أربع محطات للحرب الإلكترونية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسكالوحدات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة

https://sarabic.ae/20240927/الجيش-الروسي-ينفذ-33-ضربة-مشتركة-على-مؤسسات--المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1093174956.html

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روسيا, رصد عسكري