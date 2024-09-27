القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في كورسك وتكبدها خسائر فادحة
11:16 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 11:37 GMT 27.09.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية صدت عدة هجمات أوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "القوات الروسية صدت خلال اليوم الماضي 11 محاولة للعدو لاختراق الحدود الروسية إلى قرى في كورسك وخسائره بلغت 70 عسكريا إضافة لاستسلام جنديين".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "وحدات "سيفر" (الشمال) صدت 5 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك خلال اليوم الماضي وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا إضافة لاستسلام جندي".
ووفقا للدفاع الروسية فإن "خسائر كييف على محور كورسك خلال اليوم الماضي بلغت أكثر من 330 عسكريا ودبابة إضافة لاستسلام 3 عسكريين أوكرانيين".
وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات في كورسك بلغت أكثر من 17750 عسكريا و131 دبابة وغيرها من المعدات الحربية الثقيلة، وفقا للدفاع الروسية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة مارينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه نتيجة للعمليات القتالية، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تم تحرير بلدتي أوكراينسك ومارينوفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم تدمير تشكيلات من ستة ألوية ميكانيكية، واثنين من المشاة، واثنين من الحراسة، ولواء هجومي، وعدد من الألوية المحمولة جوا، وألوية للهجوم الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الأرضي، وأربعة ألوية من الحرس الوطني. وتم صد 67 هجمة لمجموعات هجومية معادية.
وذكر بيان وزارة الدفاع أنه على مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 3880 عسكريًا، ودبابة، و15 مركبة قتالية مدرعة، من بينها ناقلتا جند مدرعتان أمريكيتا الصنع من طراز "إم 113"، و27 مركبة، و44 مدفعًا ميدانيًا.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ولواءي مشاة ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع أرضي، ولواء من الحرس الوطني. وتم صد 12 هجومًا مضادًا شنتها وحدات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 960 عسكريًا، وثلاث دبابات، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و37 مركبة، و13 مدفعًا ميدانيًا، منها 11 عيار 155 ملم من صنع دول "الناتو"، بالإضافة إلى أربع محطات للحرب الإلكترونية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.