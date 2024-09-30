https://sarabic.ae/20240930/القوات-الروسية-تتصدى-لـ5-محاولات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-لاختراق-الحدود-في-مقاطعة-كورسك--1093269595.html
القوات الروسية تتصدى لـ5 محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تتصدى لـ5 محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة الروسية، تصدت لخمس محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بلدة نوفي بوت في... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T10:34+0000
2024-09-30T10:34+0000
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بدعم من الطيران، والمدفعية، صدت خمس محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بلدة نوفي بوت خلال 24 ساعة، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريا، وتم تدمير 3 مدرعات قتالية، وسيارة، وعربة إنقاذ مدرعة "إم-88" أمريكية الصنع. بالإضافة إلى ذلك، استهدف الطيران، والمدفعية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الآلية 22 و41 و61، ولواء الدبابات 17، ولواءي الهجوم الجوي 80 و95 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 1 و17 من الحرس الوطني، واللواء 36 من مشاة البحرية، وكذلك لواءي الدفاع الأرضي 103 و129 في مناطق بوغدانوفكا، بونداريفكا، دارينو، كوباتكين، كوريلوفكا، كنيازي الأول، كوزاتشايا لوكنيا، ليوبيموفكا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، مخنوفكا، نوفي بوت، نوفايا سوروتشينا، أورلوفكا، بليخوفو، برافدا، روسكو بوريتشنوي، تولستي لوغ، وتشيركاسي بوريشنوي.
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تتصدى لـ5 محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في مقاطعة كورسك
10:34 GMT 30.09.2024 (تم التحديث: 10:38 GMT 30.09.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة الروسية، تصدت لخمس محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بلدة نوفي بوت في مقاطعة كورسك.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بدعم من الطيران، والمدفعية، صدت خمس محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بلدة نوفي بوت خلال 24 ساعة، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريا، وتم تدمير 3 مدرعات قتالية، وسيارة، وعربة إنقاذ مدرعة "إم-88" أمريكية الصنع.
بالإضافة إلى ذلك، استهدف الطيران، والمدفعية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الآلية 22 و41 و61، ولواء الدبابات 17، ولواءي الهجوم الجوي 80 و95 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 1 و17 من الحرس الوطني، واللواء 36 من مشاة البحرية، وكذلك لواءي الدفاع الأرضي 103 و129 في مناطق بوغدانوفكا، بونداريفكا، دارينو، كوباتكين، كوريلوفكا، كنيازي الأول، كوزاتشايا لوكنيا، ليوبيموفكا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، مخنوفكا، نوفي بوت، نوفايا سوروتشينا، أورلوفكا، بليخوفو، برافدا، روسكو بوريتشنوي، تولستي لوغ، وتشيركاسي بوريشنوي.