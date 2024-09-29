https://sarabic.ae/20240929/الدفاعات-الجوية-تسقط-125-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-روسية-1093231129.html

الدفاعات الجوية تسقط 125 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية

الدفاعات الجوية تسقط 125 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 125 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة خلال الليل. 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T04:42+0000

2024-09-29T04:42+0000

2024-09-29T05:09+0000

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وأصدرت الوزارة بيانا، عبر تليغرام قالت فيه إنه "خلال ليلة أمس، أحبطنا محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، مشاهد لقيام طاقم مروحية "كا-52 إم" الروسية، بشن ضربات مباشرة على معدات عسكرية أوكرانية ووحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، حيث توثق المشاهد لحظة قصف المعدات الأوكرانية ووحدات من القوات المسلحة الأوكرانية من قبل طاقم مروحية "كا-52 إم" الروسية.وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "الطيران الحربي الروسي وقوات الصواريخ التابعة للجيش الروسي استهدفت الألوية 21 و41 و115 واللواء الهجومي 82 و95، واللواء الأول للحرس الوطني، وكذلك الألوية 101 و103 و107 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوفودي، بروسكي، بونياكينو، جلوخوف، زورافكا، كوشيروفكا، كوندراتوفكا، كروزوك، مالوشينو، موغريتسا، ميرلوجي، بافلوفكا، ريفياكينو، روفنوي، ريشكي، أولانوفو، وشاليجينو في مقاطعة سومي". يذكر أن القوات الأوكرانية تواصل استهداف المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بشكل شبه يومي.من جانبها تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس، من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20240928/القوات-الروسية-تستهدف-9-ألوية-أوكرانية-في-17-منطقة-بمقاطعة-سومي-1093211249.html

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