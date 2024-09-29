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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240929/الدفاعات-الجوية-تسقط-125-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-روسية-1093231129.html
الدفاعات الجوية تسقط 125 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية
الدفاعات الجوية تسقط 125 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 125 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة خلال الليل. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T04:42+0000
2024-09-29T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأصدرت الوزارة بيانا، عبر تليغرام قالت فيه إنه "خلال ليلة أمس، أحبطنا محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، مشاهد لقيام طاقم مروحية "كا-52 إم" الروسية، بشن ضربات مباشرة على معدات عسكرية أوكرانية ووحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، حيث توثق المشاهد لحظة قصف المعدات الأوكرانية ووحدات من القوات المسلحة الأوكرانية من قبل طاقم مروحية "كا-52 إم" الروسية.وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "الطيران الحربي الروسي وقوات الصواريخ التابعة للجيش الروسي استهدفت الألوية 21 و41 و115 واللواء الهجومي 82 و95، واللواء الأول للحرس الوطني، وكذلك الألوية 101 و103 و107 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوفودي، بروسكي، بونياكينو، جلوخوف، زورافكا، كوشيروفكا، كوندراتوفكا، كروزوك، مالوشينو، موغريتسا، ميرلوجي، بافلوفكا، ريفياكينو، روفنوي، ريشكي، أولانوفو، وشاليجينو في مقاطعة سومي". يذكر أن القوات الأوكرانية تواصل استهداف المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بشكل شبه يومي.من جانبها تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس، من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240928/القوات-الروسية-تستهدف-9-ألوية-أوكرانية-في-17-منطقة-بمقاطعة-سومي-1093211249.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاعات الجوية تسقط 125 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية

04:42 GMT 29.09.2024 (تم التحديث: 05:09 GMT 29.09.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 125 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة خلال الليل.
وأصدرت الوزارة بيانا، عبر تليغرام قالت فيه إنه "خلال ليلة أمس، أحبطنا محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".
وأوضح البيان أنه "تم اعتراض وتدمير 67 طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة فولغوغراد، و17 فوق أراضي منطقة بيلغورود، و17 فوق أراضي منطقة فورونيج، و18 فوق أراضي منطقة روستوف، وواحدة فوق كلٍ من بريانسك وكورسك وإقليم كراسنودار و3 طائرات بدون طيار فوق بحر آزوف".
وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، مشاهد لقيام طاقم مروحية "كا-52 إم" الروسية، بشن ضربات مباشرة على معدات عسكرية أوكرانية ووحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، حيث توثق المشاهد لحظة قصف المعدات الأوكرانية ووحدات من القوات المسلحة الأوكرانية من قبل طاقم مروحية "كا-52 إم" الروسية.
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف 9 ألوية أوكرانية في 17 منطقة بمقاطعة سومي
أمس, 12:05 GMT
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "الطيران الحربي الروسي وقوات الصواريخ التابعة للجيش الروسي استهدفت الألوية 21 و41 و115 واللواء الهجومي 82 و95، واللواء الأول للحرس الوطني، وكذلك الألوية 101 و103 و107 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوفودي، بروسكي، بونياكينو، جلوخوف، زورافكا، كوشيروفكا، كوندراتوفكا، كروزوك، مالوشينو، موغريتسا، ميرلوجي، بافلوفكا، ريفياكينو، روفنوي، ريشكي، أولانوفو، وشاليجينو في مقاطعة سومي".
يذكر أن القوات الأوكرانية تواصل استهداف المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بشكل شبه يومي.
من جانبها تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس، من قبل نظام كييف.
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