https://sarabic.ae/20241004/القوات-الروسية-تدمر-نقاط-إدارة-مسيرات-الجيش-الأوكراني-في-محور-كوبيانسك-1093418266.html
القوات الروسية تدمر نقاط إدارة مسيرات الجيش الأوكراني في محور كوبيانسك
القوات الروسية تدمر نقاط إدارة مسيرات الجيش الأوكراني في محور كوبيانسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المدفعية التابعة لمجموعة "الغرب" الروسية دمرت قوات ومواقع انطلاق ونقاط إدارة الطائرات المسيّرة التابعة للجيش... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T03:17+0000
2024-10-04T03:17+0000
2024-10-04T03:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/0e/1061184663_0:0:3303:1859_1920x0_80_0_0_6c4239b04f0022604ad91061042537bb.jpg
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن "وحدات راجمات الصواريخ من طراز 'غراد' التابعة لمجموعة القوات 'الغرب'، نفذت مهامًا نارية أدت إلى تدمير تجمعات للقوات الأوكرانية، ونقاط انطلاق وإدارة للطائرات المسيّرة الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".وأضاف البيان أن إحداثيات الأهداف تم نقلها من قبل وحدات الطائرات المسيّرة إلى مركز القيادة المدفعي للتعامل معها وتدميرها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240924/ضربة-روسية-تحيد-40-عسكريا-أوكرانيا-في-مقاطعة-كوبيانسك-1093039909.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/0e/1061184663_572:0:3303:2048_1920x0_80_0_0_955c94027a91f889476899b5a8172b68.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تدمر نقاط إدارة مسيرات الجيش الأوكراني في محور كوبيانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المدفعية التابعة لمجموعة "الغرب" الروسية دمرت قوات ومواقع انطلاق ونقاط إدارة الطائرات المسيّرة التابعة للجيش الأوكراني في محور كوبيانسك.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن "وحدات راجمات الصواريخ من طراز 'غراد' التابعة لمجموعة القوات 'الغرب'، نفذت مهامًا نارية أدت إلى تدمير تجمعات للقوات الأوكرانية، ونقاط انطلاق وإدارة للطائرات المسيّرة الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".
وأضاف البيان أن إحداثيات الأهداف تم نقلها من قبل وحدات الطائرات المسيّرة إلى مركز القيادة المدفعي للتعامل معها وتدميرها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.