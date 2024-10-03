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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241003/القوات-الروسية-تحرر-مدينة-أوغليدار-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093402563.html
القوات الروسية تحرر مدينة أوغليدار الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر مدينة أوغليدار الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حررت مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية. 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T14:17+0000
2024-10-03T14:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن وحدات من مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية سيطرت على مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتس الشعبية.وجاء في البيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية، تم تحرير مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات الأفراد ومعدات الألوية الميكانيكية 47، 150، 151، ولواءي الهجوم الجوي 95، 25، ولواء غايغر 68 من القوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الأرضي 109، 116، 119، وألوية الحرس الوطني 12 15، في مناطق كليبان بيك، وسيليدوفو، ودزيرجينسك، ونيكولايفكا، وليسوفكا، وتسوكورينو، وسوخايا بالكا، ودروجبا، وشيفشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد تسع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية 28 و47 و150 و151 و154 المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 630 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "قوزاق"، وست سيارات، وتم تدمير مدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-30" عيار 122 ملم.ووأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أطقم الطيران والمدفعية والطائرات دون طيار الروسية دمرت منشآت للطاقة الأوكرانية تزود القوات المسلحة الأوكرانية.وقالت الدفاع الروسية: "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية استهدفت بمنشآت الطاقة الأوكرانية التي تضمن عمل القوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة، وتم استهداف القوة البشرية والمعدات العسكرية في 146 منطقة".وتابع: "وحدات مجموعة "الجنوب" قامت بتحسين موقعها التكتيكي، وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، فقد العدو ما يصل إلى 720 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وأربع مركبات، وعددا من المدافع".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمته
https://sarabic.ae/20241003/القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-في-كورسك-وتكبدها-خسائر-فادحة-1093391638.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر مدينة أوغليدار الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية

14:17 GMT 03.10.2024 (تم التحديث: 14:25 GMT 03.10.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حررت مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن وحدات من مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية سيطرت على مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتس الشعبية.
وجاء في البيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية، تم تحرير مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الإثنين الفائت، بأن القوات الروسية قامت بتحرير بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات الأفراد ومعدات الألوية الميكانيكية 47، 150، 151، ولواءي الهجوم الجوي 95، 25، ولواء غايغر 68 من القوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الأرضي 109، 116، 119، وألوية الحرس الوطني 12 15، في مناطق كليبان بيك، وسيليدوفو، ودزيرجينسك، ونيكولايفكا، وليسوفكا، وتسوكورينو، وسوخايا بالكا، ودروجبا، وشيفشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد تسع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية 28 و47 و150 و151 و154 المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 630 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "قوزاق"، وست سيارات، وتم تدمير مدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-30" عيار 122 ملم.
ووأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أطقم الطيران والمدفعية والطائرات دون طيار الروسية دمرت منشآت للطاقة الأوكرانية تزود القوات المسلحة الأوكرانية.
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
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القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
10:30 GMT
وقالت الدفاع الروسية: "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية استهدفت بمنشآت الطاقة الأوكرانية التي تضمن عمل القوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة، وتم استهداف القوة البشرية والمعدات العسكرية في 146 منطقة".
وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" سيطرت على خطوط ومواقع الأكثر فائدة، وتم صد ثلاث هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 400 عسكري، ومركبة مشاة قتالية، وسبع مركبات وعددا من المدافع الميدانية".
وتابع: "وحدات مجموعة "الجنوب" قامت بتحسين موقعها التكتيكي، وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، فقد العدو ما يصل إلى 720 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وأربع مركبات، وعددا من المدافع".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمته
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